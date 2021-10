INDIE Live Expo Winter 2021 présentera plus de 500 jeux, apparemment

Image : Expo en direct indépendante

Alors que nous nous dirigeons vers l’hiver et la saison de magasinage la plus chargée, nous pouvons profiter de quelques autres événements de jeu qui présenteront un tas de jeux, ce qui est toujours amusant. Un événement en ligne qui a gagné une base de fans décente au cours des deux dernières années est INDIE Live Expo, et il semble que son prochain événement sera un gros « un ».

Comme il est axé sur le Japon en termes d’audience, le temps de diffusion n’est pas idéal pour les téléspectateurs en Europe et en Amérique du Nord – il se déroulera sur 6 novembre à minuit Pacifique / 3h00 Est / 7h00 Royaume-Uni / 8h00 CET, avec des flux sur YouTube, Twitch, Twitter et Bilibili en anglais, japonais et chinois.

Le titre ‘500 jeux +’ pour l’émission est tout à fait possible étant donné que l’émission d’été a duré près de six heures et que le format sera plein de bobines grésillantes. Il y aura bien sûr de nouvelles révélations, bien que nous verrons également des jeux annoncés précédemment et en cours.

L’émission présentera des premières mondiales et de nouvelles révélations exclusives de certains des jeux indépendants à venir les plus attendus. ILE proposera également des vitrines de 15 secondes de centaines de titres actuellement disponibles et à venir, ainsi que des performances musicales de certaines des meilleures bandes sonores de jeux indépendants.

L’exposition en ligne aura également ses récompenses annuelles, sur lesquelles vous pouvez voter ici.

Nous ne manquerons pas de garder un œil sur toute révélation particulièrement excitante dans quelques semaines.