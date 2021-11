Il y a une fresque dans le magasin de bagels de ma ville natale qui me hantait quand j’étais enfant. Il est massif et carré, composé de formes humanoïdes ressemblant à des gouttes dans des tons de rouille et d’orange avec de minuscules têtes sans visage, toutes inhalant des tourbillons de java brûlant. Je me souviens avoir pensé que c’était en quelque sorte menaçant, mais ce que je ne savais pas à l’époque, c’est que cela faisait partie d’une tendance de design graphique beaucoup plus vaste et légèrement insidieuse avec un nom sur le nez : Global Village Coffeehouse.

C’est TikTok où j’ai appris cela, grâce à une vidéo d’une femme qui s’appelle Melina Bee et qui a réalisé des dizaines de vidéos expliquant de la même manière la conception graphique de niche et l’esthétique architecturale. Global Village Coffeehouse, par exemple, est le terme désignant la conception graphique de la fin des années 80 à la fin des années 90 qui combine l’apparence de l’artisanat avec des images anciennes ou tribales, souvent avec des tons de terre et des motifs vaguement orientés vers la nature comme des arbres, des soleils et des vagues. Il a depuis été considéré de manière plus cynique comme un moyen pour les entreprises de profiter de l’apparence et de la convivialité des mouvements populaires. C’est, dit-elle, la raison pour laquelle elle a commencé à faire les vidéos :

«Ma mâchoire vient de tomber», dit-elle lorsqu’elle a découvert le terme pour la première fois. « Je devais le partager avec une amie qui est aussi comme moi, très visuelle, et je me suis dit : ‘Saviez-vous que c’est une chose ?' » Depuis son premier hit viral sur le banc de Camden et l’architecture hostile en mars 2021, Melina est devenu la source incontournable des tendances de design que vous connaissez visuellement mais que vous n’avez peut-être pas les mots pour les décrire. Bien que son expérience soit dans l’architecture et la préservation historique, elle attribue à un collectif de bénévoles appelé le Consumer Aesthetics Research Institute pour avoir inventé et organisé de nombreux styles, qui vont du favori des diners des années 1950 « Googie » (pensez à l’architecture rétrofuturiste « Space Age ») à le New Age des années 90 et le « Zen-X » (pensez à Sting qui fait du yoga).

Nous avons discuté de la vitesse toujours plus rapide des cycles de tendance et de la question de savoir s’il y avait des styles trop horribles pour jamais revivre, entre autres nouveaux mots amusants (« Whimsigothic ! » « Frasurbane ! »).

Comment êtes-vous entré dans l’histoire du design ?

J’ai une maîtrise en préservation historique avec un accent sur le matériel d’artisanat et le design, qui est plus basé sur l’architecture, il y a beaucoup de principes qui se chevauchent [with design history]. L’été dernier, je suis tombé sur quelque chose appelé le Consumer Aesthetics Research Institute (CARI) sur Reddit, et j’ai découvert un style qu’ils ont appelé Global Village Coffeehouse. Et il y avait cet autre appelé « Whimsigothic » Et j’étais genre, boum. Chacun de nous s’inscrit parfois dans l’une de ces esthétiques.

Quelle a été votre première vidéo de microstyle à devenir virale ?

Le premier était sur Frasurbane, qui ironiquement n’est pas un style dans lequel je suis personnellement, mais il a vraiment résonné avec les gens. Une fois que vous le reconnaissez, vous vous dites : « Oh mon dieu ». J’ai tous ces moments comme ça, surtout avec un style qui s’appelle Gay Nineties Revival. Quand j’ai lu à ce sujet, je me suis dit : « J’ai des tonnes de trucs des années 70 qui pensent que c’était » tellement 70 « , mais c’est en fait » 70s Gay Nineties Revival « .

Combien de recherche faut-il pour une seule vidéo ?

Généralement beaucoup. Je reçois toujours le commentaire : « Comment savez-vous tout cela ? » Et c’est comme, je ne le fais pas, j’ai fait des recherches. Parfois, je le sais déjà à cause de ma formation en architecture, mais c’est un minimum d’une heure et demie à deux heures. La recherche n’est parfois pas un chemin linéaire. Je dois lire certains faits et m’asseoir avec eux pendant un moment pour les contextualiser, cela peut donc prendre quelques jours, voire quelques semaines.

Comment savoir si une tendance impose son propre microstyle ?

Je ne saurais trop insister sur l’importance du Consumer Aesthetics Research Institute ici. Ils ne trouvent pas tous les noms – Gay Nineties Revival a été inventé dans les années 1920, mais certains de ces microstyles proviennent de groupes Facebook. L’un de mes styles personnels préférés est Utopian Scholastic, qui vient d’un groupe Facebook appelé « Utopian scholastic designs from a pre-9/11 world ». Je trouve ça tellement poétique. Chaque musée des sciences est toujours dans ce style ; il y a quelque chose là-dedans qui parle d’une curiosité pour le monde.

Y a-t-il des microstyles dont vous pensez que nous ne verrons plus jamais d’échos ? Par exemple, certaines tendances du design sont-elles trop laides pour être répétées ?

La plupart des gens à travers l’histoire s’inspirent de ce qu’ils ont vu. Mais j’ai l’impression que vous ne voyez plus beaucoup de Global Village Coffeehouse. Evan Collins [co-founder of CARI] a écrit un essai étonnant à ce sujet. Le style ne fait pas écho aux valeurs des plus jeunes d’aujourd’hui.

Il y en a que je ne veux pas voir revenir, honnêtement. L’un d’eux date des années 2010, que CARI appelle « Boho Chic ». C’est celui qui me fait grincer des dents parce que c’est juste beaucoup de motifs d’arrachage des cultures indigènes. Je pense que nous essayons de dépasser cela en tant que société.

Dans l’une de vos vidéos, vous disiez que lorsque nous parlons du « retour à l’an 2000 », nous parlons en réalité d’un style très spécifique qui lui est associé. Nous choisissons définitivement ce que nous voulons redécouvrir, alors quelles sont les choses que nous avons oubliées de cette époque ?

Y2K et McBling sont assez différents : l’un est très ostentatoire et occupé et l’autre est un minimalisme très élégant et audacieux. C’est intéressant de voir comment les choses se confondent. Lorsque nous parlons du passé, à bien des égards, nous parlons en fait de nous dans le présent. On se demande beaucoup : « Qu’est-ce qu’on saute ? » « Hipness Purgatory » fera-t-il son retour ? Je ne peux pas dire.

En parlant de ça, chaque fois que j’ai une conversation sur l’an 2000, nous commencerons alors à parler de ce que ce sera quand le début des années 2010 reviendra — « Indie Sleaze », ou l’esthétique American Apparel, par exemple. Mais c’est un peu comme si nous prédisons déjà ce qui sera bientôt une tendance, cela le rend-il moins authentiquement stylé ? Sommes-nous trop conscients en tant que culture des cycles de tendance pour qu’ils aient plus de sens ?

Les cycles sont devenus plus courts, et l’autre chose qui est très intéressante, c’est que pendant la majeure partie de l’étude de l’histoire, l’accès à l’histoire était très limité. Les enregistrements se trouvaient dans des bâtiments physiques, mais ils pourraient être détruits au moment où vous les regardez. Mais maintenant, nous avons tout. Vous pouvez consulter un blog Tumblr de 2010 dès maintenant ou regarder de vieux films. Notre mémoire culturelle est à certains égards beaucoup plus occupée et plus accessible.

Qu’espérez-vous que les gens retirent de vos vidéos ?

Ce que j’espère vraiment, c’est rendre les gens plus sensibles à l’environnement visuel qui les entoure. Lorsque vous apprenez l’architecture, vous pouvez passer devant une rue et la lire d’une certaine manière. J’ai eu des amis qui décrivent une promenade avec moi comme une lecture du paysage, et je souhaite transmettre cette compétence aux autres.

