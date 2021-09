Indien retrouvé assassiné en Nouvelle-Écosse au Canada; des amis soupçonnent un crime racial, la police le traite comme un homicide

in

Parbhjot a travaillé pour le taxi de Layton ainsi que pour un ou deux restaurants à Truro. Un homme a été arrêté en lien avec le meurtre, mais a ensuite été relâché. (Express Photo)

Le meurtre présumé d’un jeune de 23 ans originaire du Pendjab indien au Canada est considéré comme un crime à motivation raciale par les membres de la communauté, selon l’agence de presse PTI citant des articles de presse. Au contraire, la police locale traite la mort comme un homicide.

Le service de police de Truro a déclaré qu’un appel au 911 du 494, rue Robie à 2 heures du matin dimanche avait amené des agents à l’immeuble, où ils ont trouvé Prabhjot Singh Katri avec des blessures mettant sa vie en danger, a rapporté CBC Canada. Prabhjot a ensuite succombé à ses blessures.

Parbhjot a travaillé pour le taxi de Layton ainsi que pour un ou deux restaurants à Truro. Un homme a été arrêté en lien avec le meurtre, mais a ensuite été relâché.

« Nous avons exécuté plusieurs mandats de perquisition et nous avons eu une personne d’intérêt qui a été arrêtée peu de temps après. Cependant, ils ont depuis été libérés de notre garde à vue sans inculpation liée à cet homicide pour le moment. Cet homme reste une personne d’intérêt », a déclaré MacNeil.

MacNeil a déclaré qu’il avait rencontré la famille, les amis et les membres de la communauté indienne-canadienne locale des Parbhjot dimanche soir pour exprimer ses condoléances.

Prabhjot est venu de l’Inde au Canada en 2017 pour étudier.

“C’était un jeune homme qui travaillait dur avec un avenir brillant et c’est une perte de vie absolument insensée. La communauté est indignée par cela », a déclaré MacNeil.

Un GoFundMe a été mis en place dans le but d’envoyer le corps de Prabhjot en Inde, a rapporté CTV News.

De retour chez lui au village de Bukkanwala à Moga au Pendjab, sa famille et ses proches ont fait appel au gouvernement pour qu’il l’aide à ramener sa dépouille mortelle pour les derniers sacrements.

Prabhjot n’en était qu’un lorsque son père Swaran Singh, qui était dans l’armée indienne, est décédé pendant la guerre de Kargil, a déclaré le sarpanch du village Sukhjinder Singh. « Une de ses deux sœurs est mariée et vit au Canada. Il vivait avec elle. L’autre sœur vit dans le village avec leur mère qui n’est pas en état de parler », a déclaré Sukhjinder Singh. “Nous appelons le gouvernement à nous aider à ramener son corps en Inde pour les derniers sacrements”, a ajouté le sarpanch.

Les amis de Prabhjot au Canada craignent que l’attaque ne soit un crime haineux à motivation raciale, selon le rapport. Jatinder Kumardeep a déclaré que Prabhjot était «un gars innocent qui revenait de son travail. Il conduisait un taxi.

Kumardeep a déclaré qu’il n’avait pas dormi depuis la mort de son ami. Kumardeep a déclaré qu’il y avait peu d’étudiants internationaux à Truro, donc la plupart apprennent à se connaître. Ils viennent tous les deux du Pendjab et se sont donc liés en Nouvelle-Écosse. « Nous nous sentons très en danger. Nous sommes aussi des gens. Les personnes brunes comptent aussi. Nous donnons tout à ce pays. Pourquoi cela nous arrive-t-il », a-t-il demandé.

Agampal Singh, un autre ami de Parbhjot, a déclaré : « Rien n’a été volé. Même son téléphone était dans sa poche. Nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle cela s’est produit.

Il a dit que Prabhjot n’avait pas d’ennemis. «C’était un gars très innocent. Jamais eu de mauvaise compagnie, jamais fumé, jamais bu, il ne touchait pas à la drogue. Il n’avait que quelques amis ici », a déclaré Agampal.

« Il ne parlait pas avec des gens qu’il ne connaissait pas. Je pense que cela pourrait être un crime de haine. Nous venons dans ce pays pour un bon avenir. Nous ne sommes pas en sécurité. Je ne peux même pas dormir », a déclaré Aampal. MacNeil, cependant, a déclaré: «Contrairement aux médias sociaux, nous n’avons aucune information sur le motif que nous publions pour le moment. Nous ne pensons pas qu’il y ait une menace continue pour le public ». Avec l’ENS, Ludhiana

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.