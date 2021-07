Indignation alors que Rishi Sunak fait allusion à la rupture de l’engagement à triple verrouillage et au blocage des paiements pare-chocs | Politique | Nouvelles

in

Sunak devrait “s’éloigner” du triple verrouillage des retraites, selon Gauke

Le chancelier, à gauche, a laissé entendre qu’une augmentation de 8% dans le cadre de l’engagement à triple verrouillage était menacée, pour être «juste» pour les contribuables qui travaillent. Mais les militants ont déclaré que plus de deux millions de retraités étaient déjà dans la pauvreté et ont affirmé que le gouvernement utilisait la pandémie comme excuse pour abandonner sa promesse de manifeste. Une augmentation de huit pour cent donnerait 14 £ supplémentaires par semaine aux personnes bénéficiant de la nouvelle pension de l’État et environ 10 £ pour l’ancienne version.

Caroline Abrahams, directrice caritative d’Age UK, a déclaré que la pension de l’État n’était “pas une fortune” à bien moins de 10 000 £ par an: “Trop de retraités s’inquiètent encore de la façon dont ils se débrouilleraient si une grosse facture inattendue arrivait.”

Elle a déclaré que la pauvreté croissante des retraités touche plus de deux millions de personnes, donc une forte augmentation des retraites aiderait.

« Alors que les personnes âgées à qui nous parlons sont généralement désireuses de faire leur part pour aider alors que la pandémie se poursuit, elles se méfient également des décideurs politiques sans scrupules qui pourraient vouloir utiliser des moments exceptionnels comme raison pour apporter des changements permanents – un tour de passe-passe du gouvernement qui pas être acceptable. Lord Foulkes du Labour, un champion des personnes âgées, a déclaré: «Ce serait un scandale si les personnes âgées qui ont le plus souffert pendant la pandémie devaient supporter le coût de la reprise. Ce serait une autre promesse non tenue.

Les retraites augmentent au moins du taux d’inflation en septembre, de la croissance des revenus ou d’au moins 2,5 %, selon le plus élevé des deux.

Mais la crise de Covid devrait fausser les calculs cette année, car les revenus moyens ont augmenté de 5,6% de février à avril et devraient augmenter à nouveau. Les chiffres sont élevés par rapport à il y a un an, car les salaires étaient déprimés tandis que de nombreux travailleurs étaient en congé ou payés moins.

Le chancelier a laissé entendre qu’une augmentation de 8% sous l’engagement de triple verrouillage était en danger (Image: .)

Huit pour cent coûteraient au moins 3 milliards de livres sterling au-dessus des 2,5 milliards de livres sterling supplémentaires que le Trésor avait budgétisés.

L’ancien ministre des retraites, Sir Steve Webb, a prédit que M. Sunak annoncerait cette décision juste avant le budget de novembre.

Il a prévenu : « Nous avons toujours une retraite publique médiocre et c’est particulièrement important pour les femmes. Tout ce que nous faisons pour relâcher la pression sur la pension de l’État est extrêmement préjudiciable aux pensions des femmes. »

Dennis Reed, directeur de Silver Voices, a déclaré: “La suspension du triple verrouillage serait un triple coup dur pour les personnes âgées, après la suppression des licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans et la suppression proposée des ordonnances gratuites pour les 60-65 ans.”

Jan Shortt, de la Convention nationale des retraités, a déclaré : « Ne soyons pas timides ici – une pension d’État décente est abordable et le triple verrouillage n’est pas injuste pour les travailleurs.

Caroline Abrahams a déclaré que la pension de l’État n’était «pas une fortune» (Image: Nuffield Trust)

La chancelière a déclaré que les inquiétudes concernant le fait que le pays puisse se permettre une augmentation des retraites de 8% à partir d’avril prochain «sont des préoccupations tout à fait légitimes et justes. Notre approche de ces choses sera guidée par l’équité. Il a également défendu la fin de l’augmentation hebdomadaire de 20 £ du crédit universel qui a aidé les familles à faire face à la pandémie: «Les gens comprennent ce qui est juste pour une crise et ce qui est censé être temporaire.»

Boris Johnson a fait écho à ses commentaires sur les retraites et ses collaborateurs ont déclaré que le Premier ministre était “pleinement engagé” dans le triple verrouillage.

L’ancien ministre conservateur Lord Willetts, président du groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a déclaré que la crise de l’emploi de Covid “contribuait par inadvertance à une augmentation inutile et injustifiée de huit pour cent”.

Sir Steve Webb a prédit que M. Sunak annoncera la décision juste avant le budget de novembre (Image: PA)

Commentaire de Jan Shortt

LA pension de l’État britannique est la plus inadéquate du monde économiquement développé.

L’écart entre les retraites et les revenus s’élargit, au lieu que les retraités se portent mieux aux dépens des plus jeunes.

La pauvreté des retraités a augmenté avec 2,1 millions de personnes aux revenus relativement faibles, avant les coûts de logement. Alors que 1,8 million de personnes sont sous la mesure de faible revenu absolu de 60 pour cent du revenu moyen.

Le salaire moyen est de 29 692 £ par rapport à une pension complète de l’État de 7 155,20 £ avant 2016 et de 9 339,20 £ après 2016.

Tout le monde n’a pas une pension d’État à taux plein en raison des ruptures de cotisations et tout le monde n’a pas une pension professionnelle sur laquelle se rabattre. La Convention nationale des retraités a exhorté le ministère du Travail et des Pensions à s’engager dans un débat ouvert et honnête.

Le triple verrou est là à cause d’une mauvaise retraite de l’Etat et pour lutter contre la pauvreté.

Plutôt que de chercher une pension d’État décente pour tout le monde, le gouvernement fait valoir qu’elle n’est pas viable.

L’augmentation de l’âge de la retraite de l’État permet non seulement au gouvernement d’économiser de l’argent sur le paiement des retraites, mais elle engendre également davantage d’impôts et de cotisations à l’assurance nationale. Ne soyons pas timides ici : une pension d’État décente est abordable et le triple verrouillage n’est pas injuste.

Rishi Sunak songerait à « suspendre » le triple verrouillage pour 2022. Peut-on lui faire confiance pour ne pas aller plus loin ?

Nous ne le pensons pas, surtout à un moment où d’autres droits universels pour les retraités sont attaqués.

Il est temps de se mettre autour de la table avec nous, Rishi – et de se lancer dans un débat honnête sur l’avenir des retraites.