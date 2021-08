Indignation alors qu’un hérisson lapidé à mort dans une affaire brutale de cruauté envers les animaux | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La RSPCA a déclaré que des milliers d’appels avaient été faits pour signaler des dommages délibérés aux animaux sauvages au cours des cinq dernières années. L’association a également affirmé qu’elle avait reçu près de 10 000 appels depuis 2016 et que la cruauté envers les animaux avait augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Parmi les pires cas, citons un hérisson lapidé à mort dans le Nottinghamshire et un cygne abattu six fois à Wrexham.

De nombreuses personnes utilisent désormais les réseaux sociaux pour exprimer leurs opinions.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “La raison pour laquelle quelqu’un voudrait faire du mal à un animal sans défense me dépasse.”

Un autre a ajouté : « Pourquoi les humains pensent-ils que c’est leur droit de prendre la vie de toute créature vivante ? Arrêtez le monde dont je veux sortir.

Un troisième a déclaré : « Des nouvelles absolument horribles. Il y a vraiment des gens horribles et dégoûtants.

« Qu’est-ce qui fait que quelqu’un lapide un hérisson à mort ? Certaines personnes sont vraiment au-delà de toute aide.

Un quatrième a ajouté : « Que se passe-t-il dans la vie de quelqu’un pour lui faire croire que tout va bien ? Sérieusement foiré dans la tête.

Une autre personne a ajouté : « Les gens ont besoin de mettre de côté pendant des années pour cela, c’est toujours un meurtre. »

Un sixième a ajouté : « Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens !? Ils ont besoin d’être enfermés et d’être éduqués à la valeur de la vie.

LIRE LA SUITE: Découverte «perturbante» de la tête coupée d’un chat trouvée dans une réserve naturelle

L’association caritative a en outre ajouté que ses employés étaient témoins de souffrances infligées aux animaux par le biais de crimes tels que les tirs à l’arme à air comprimé et à l’arbalète, l’appâtage de blaireaux, les combats de chiens, la chasse illégale avec des chiens, y compris la course au lièvre et le piégeage d’oiseaux.

Le chef de la faune, Adam Grogan, a déclaré: “Nous disons que nous sommes une nation d’amoureux des animaux et pourtant, chaque année, nous voyons des animaux sauvages dans nos centres pour animaux sauvages et nos hôpitaux pour animaux qui ont été gravement blessés ou tués en étant battus, mutilés, empoisonnés ou tourné pour « le plaisir ».

M. Grogan a ajouté: “Les forces de police ont signalé une augmentation des comportements antisociaux au cours de ce premier verrouillage, lorsque les pressions et les frustrations ont peut-être conduit à davantage de ce type de crime, conduisant certains à rechercher” le divertissement “à travers ce genre d’incidents barbares impliquant des espèces sauvages . “

Il a poursuivi: “Il n’y a pas de place pour la cruauté envers les animaux dans la société d’aujourd’hui et nous exhortons quiconque repère quelque chose de suspect lors de ses déplacements ou voit quelque chose en ligne de le signaler.”

La RSPCA a déclaré qu’entre 2016 et 2020, plus de 4 000 incidents de cruauté impliquant des mammifères sauvages ont eu lieu, avec plus de 5 000 rapports d’abus envers les oiseaux sauvages.

Le Grand Londres a enregistré le plus grand nombre de cas d’abus d’animaux sauvages signalés avec 101, suivi de 37 dans le Kent et de 36 dans les West Midlands.

Les animaux intentionnellement blessés le plus fréquemment étaient les renards (2 299), suivis des cerfs (500) et des blaireaux (497).

En ce qui concerne les oiseaux sauvages, les pigeons ont reçu le plus grand nombre de 1 518 signalements de cruauté, suivis des cygnes avec 700 et des goélands avec 648.