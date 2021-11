La France reste convaincue qu’elle peut sortir vainqueur du différend actuel sur le Brexit sur la pêche, alors que le président Emmanuel Macron prévient qu’il « ne cédera pas ». Lors d’une visite à Aulnoye-Ameries dans le nord de la France, il a déclaré : « Nous n’avons pas ce que nous voulions. Ils jouent avec nos nerfs. Nous ne céderons pas. » L’administration de M. Macron a déclaré que le gouvernement de Boris Johnson aurait dû délivrer davantage de licences aux bateaux français pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Mais le Royaume-Uni a répliqué en affirmant qu’il respectait les dispositions convenues.

L’UE et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord en janvier, entraînant des modifications des quotas de pêche dont bénéficient les navires européens dans les eaux britanniques.

L’accord garantit que 25 pour cent des droits de pêche des bateaux de l’UE dans les eaux britanniques seront transférés à la flotte britannique sur une période de cinq ans.

Après cela, des négociations annuelles décideront de la répartition des captures entre le Royaume-Uni et l’UE, et la Grande-Bretagne aurait le droit d’exclure complètement les bateaux de l’UE après 2026.

Cependant, le professeur Jonathan Portes du Kings College de Londres a déclaré à Express.co.uk que le Royaume-Uni ne serait pas en mesure de reprendre le contrôle total de ses eaux.

Il a déclaré: « Je pense que le changement est progressif et qu’il sera renégocié dans cinq ans, mais les raisons structurelles fondamentales pour lesquelles le Royaume-Uni ne pourra pas reprendre le contrôle complet restent.

« Il y a clairement des gagnants et des perdants dans l’industrie de la pêche britannique. Des gens qui exportent beaucoup vers l’UE, en particulier ceux qui vendent des coquillages à l’UE.

« D’autres pêcheurs qui ont maintenant plus de prises ont gagné, et bien sûr, cela est compliqué par le fait qu’une grande partie de notre industrie de la pêche appartient à des étrangers.

« C’est une image assez compliquée. »

Lorsque le Premier ministre Johnson a conclu son accord commercial l’année dernière, de nombreux pêcheurs ont été déçus du résultat.

Le Sunday Mirror a rapporté en août que 31,8 millions de livres sterling de poisson supplémentaire promis au Parlement « n’existent pas ».

Cet argent aurait dû provenir d’une forte augmentation du quota de sole et de plie.

LIRE LA SUITE: « Revers important » alors que le Royaume-Uni marque contre son camp avec un « Plan B » de 7 milliards de livres sterling

Mais James White, 38 ans, un pêcheur de Felixstowe, a déclaré : « Ils peuvent multiplier le quota par cent et nous ne pourrons pas en attraper plus. Ces poissons n’existent pas.

L’expert du secteur Terri Portmann, qui a conseillé les députés après le Brexit, a déclaré : « L’évaluation est un coup de fouet. Les pêcheurs ont été cousus.

Comme l’a souligné le professeur Portes, certaines régions ont vu leur industrie de la pêche se détériorer depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

La députée travailliste de Kingston upon Hull, Emma Hardy, a écrit pour le Yorkshire Post en mai, décrivant les difficultés rencontrées par les pêcheurs de Hull.

Elle a déclaré: « Il n’y a pas si longtemps, on avait promis à nos pêcheurs une » mer d’opportunités « . Aujourd’hui, de petits bateaux de pêche sont amarrés et inactifs le long de la côte du Yorkshire et au-delà.

« Des prises de haute qualité pourrissent sur les quais, nos pêcheurs étant désormais pris au piège dans un filet de paperasserie qui rend l’exportation de leurs prises vers les marchés continentaux intenable.

A NE PAS MANQUER

Brexit : la guerre commerciale sera « très désagréable » pour le Royaume-Uni [INSIGHT]

La France «obsédée» par l’UE intensifie la pression sur le Brexit avec une nouvelle menace de pêche [ANALYSIS]

Succès du Brexit : le déménagement du siège de Shell prouve que les prédictions de Remoaner sont fausses [INSIGHT]

« Si cela ne faisait pas assez de dégâts, la flotte britannique autrefois fière des eaux lointaines, dont les derniers navires restants apportent encore des emplois et de grands avantages économiques à Hull, a été creusée sous la ligne de flottaison par un gouvernement qui n’a pas réussi à sécuriser une seule pêcherie. traiter avec n’importe lequel de ses voisins côtiers du nord. C’est vrai, pas un seul.

Les industries de la pêche dans certaines parties de la France ont également été touchées par le Brexit car elles voient leur potentiel de débarquement se réduire.

Le ministre de la Marine du pays a déclaré que la France devra indemniser ses pêcheurs.

Elle a déclaré: « Je peux vous dire que nous aurons un paquet d’au moins 40 millions d’euros (33 millions de livres sterling) pour les aider avec leurs finances. »