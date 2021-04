Indignation des frais de licence de la BBC: les militants sont furieux face au «mépris» total montré par les ministres | Politique | Nouvelles

Les retraités ont été contraints de débourser jusqu’à 159 £ par an pour regarder la télévision en direct depuis l’été dernier, après que la BBC a supprimé l’avantage. Le coût de la redevance gratuite était à l’origine couvert par le gouvernement, mais la responsabilité a été transférée à la BBC en 2020.

Le radiodiffuseur a accepté de prendre cette obligation dans le cadre de la renégociation de la Charte royale – qui énonce ses conditions de fonctionnement – en 2015.

Cependant, la BBC a annoncé en 2019 son intention de supprimer les licences de télévision gratuites pour tous les plus de 75 ans, à l’exception de ceux qui bénéficient d’une pension de retraite.

Des militants furieux ont demandé au radiodiffuseur et au gouvernement de travailler ensemble pour trouver une solution au problème, avertissant que le paiement oblige les personnes âgées à chauffer leur maison et leur compagnon constant à la télévision.

Le groupe bénévole Silver Voices a lancé une pétition Gov.uk plus tôt cette année, appelant le gouvernement à assumer à nouveau la responsabilité de payer les licences gratuites.

Cependant, les ministres ont été accusés de ne pas s’engager correctement avec ceux qui poussent à l’action.

Le gouvernement a été contraint de répondre à la pétition après avoir reçu plus de 10 000 signatures, mais il a ensuite dû envoyer une réponse modifiée après que le comité des pétitions a accusé les ministres de ne pas avoir répondu correctement aux préoccupations des militants.

Une nouvelle réponse à la pétition a été soumise le mois dernier, mais les militants se sont retrouvés avec un goût amer dans la bouche, accusant le gouvernement de ne pas vouloir s’engager sur la question.

Le directeur de Silver Voices, Dennis Reed, a déclaré à Express.co.uk: “Ils sont revenus avec une réponse, qui était simplement une réponse de la réponse précédente qui avait été rejetée, mais ils ont ajouté quelques mots et cela a été considéré comme acceptable par la commission des pétitions. “

Le gouvernement a initialement publié une réponse de 382 mots le 16 février, qui résumait les négociations avec la BBC sur la responsabilité de la redevance télévisée gratuite, mais n’a pas répondu aux appels des pétitionnaires demandant aux ministres d’assumer à nouveau la responsabilité de l’avantage.

Après avoir été contraint de soumettre une nouvelle réponse, le gouvernement a répondu le 16 mars avec une réponse de 359 mots qui était presque mot pour mot la même que l’original.

Cependant, il a ajouté: “Cette législation prévoit donc que l’avenir de la concession relève de la responsabilité de la BBC, et non du gouvernement, et nous n’avons pas d’autres plans pour examiner cela pour le moment.”

M. Reed a déclaré que la réponse montrait un manque d’attention pour le problème qui affecte des millions de personnes à travers le Royaume-Uni.

“Je pense que le gouvernement se frottait le nez devant la commission des pétitions pour être honnête, car ils ont tout répété mot pour mot et ont juste ajouté une petite phrase et c’était acceptable”, a-t-il déclaré.

“C’était du mépris et ils savaient que l’ajout de ces quelques mots suffirait pour répondre aux exigences et c’est ce qu’ils ont fait, ils n’ont rien fait d’autre au-delà du minimum.”

Silver Voices appelle maintenant ses membres à prendre en compte les positions des partis politiques sur les frais de licence lorsqu’ils voteront lors des prochaines élections le mois prochain.

Le 6 mai, des citoyens du Royaume-Uni se rendront aux urnes pour voter aux élections locales et à la mairie ainsi qu’aux élections législatives écossaises et galloises.

Le manifeste du Scottish Labour comprend une promesse d’introduire un fonds «Staying Connected» qui donnerait des subventions à tous les foyers de plus de 75 ans pour payer la licence de télévision.

La BBC a défendu la suppression de l’avantage dans le passé, le décrivant comme “la décision la plus juste”.