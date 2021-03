Indignation au Royaume-Uni suite à la publication d’une couverture du magazine satirique français Charlie Hebdo dans laquelle la mort de l’Afro-américain George Floyd est parodiée aux mains de la police aux États-Unis, et la scène est comparée à la polémique entre la famille royale anglaise et la duchesse de Sussex, Meghan Markle.

« Pourquoi Meghan a-t-elle quitté Buckingham? », Demande la couverture. Avec ce texte, la reine Elizabeth est vue avec son genou sur le cou de Meghan Markle, qui répond: « Parce que je ne pouvais pas respirer. »

Il se trouve que George Floyd est mort lorsqu’un policier de Minneapolis l’a paralysé précisément en plaçant son genou sur son cou, alors que Floyd a à peine réussi à dire « Je ne peux pas respirer ». Dans cet incident, Floyd a été tué, déclenchant de violentes protestations dans le monde entier.

Tel que collecté par le Miroir, la couverture de Charlie Hebdo a provoqué une vive indignation en Grande-Bretagne. Halima Begum, directrice exécutive du groupe de réflexion antiraciste Runnymede Trust, a partagé l’image en la « faux à tous les niveaux ».

Le groupe de campagne Windrush Anchor a publié: « Une réponse médiocre et mal conçue de Charlie Hebdo ce qui, le cas échéant, met le feu au sujet. Ce genre de satire simpliste il n’a pas sa place dans la lutte contre le racisme. Totalement choquant et profondément triste. «

L’association Black and Asian Lawyers for Justice a tweeté que la couverture était de « un racisme scandaleux, dégoûtant et fasciste » ajoutant que le magazine « a prostitué le traumatisme de George Floyd dans un but lucratif ».

La couverture de Charlie Hebdo vient après l’interview offerte par Meghan Markle et le prince Harry à Oprah Winfrey dans laquelle ils affirmaient qu’un membre de la famille royale fait des commentaires racistes à propos de la couleur de peau du bébé du couple, Archie.