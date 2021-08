Indignation en Afghanistan alors que l’armée américaine « blâme la Grande-Bretagne » pour le nombre de morts dans l’attaque de Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Le Pentagone a affirmé avoir supplié de fermer une porte de l’aéroport avant qu’il ne soit touché par un attentat-suicide par un kamikaze de l’Etat islamique-K jeudi dernier. Mais les chefs militaires américains ont accusé la Grande-Bretagne de vouloir la garder ouverte pour continuer à évacuer les Afghans.

Cela est venu après que les survivants de l’explosion ont accusé les troupes américaines d’avoir ouvert le feu sur les milliers d’évacués.

Selon les transcriptions divulguées vues par Politico, les responsables du Pentagone ont prédit une attaque “de masse” à l’aéroport international Hamid Karzai.

Ils ont averti que l’Abbey Gate était le “risque le plus élevé” lors d’une réunion 24 heures avant l’attaque.

Jeudi, les commandants américains ont présenté des plans pour fermer la porte, mais la décision a été prise de permettre au Royaume-Uni de continuer à évacuer les gens de Kaboul.

Cependant, six heures plus tard, un terroriste d’ISIS-K portant un gilet de suicide s’est suicidé et près de 200 autres personnes.

Le ministère britannique de la Défense n’a pas commenté les accusations, mais a déclaré qu’il avait travaillé “étroitement” pour assurer l’évacuation en toute sécurité des Afghans.

Ils ont déclaré dans un communiqué : « Tout au long de l’opération Pitting, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis pour assurer l’évacuation en toute sécurité de milliers de personnes.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes américaines des attaques insensées de Kaboul et continuons d’offrir notre plein soutien à notre plus proche allié.”

« Leur bravoure et leur altruisme ont permis à plus de 117 000 personnes à risque de se mettre en sécurité jusqu’à présent.

“Que Dieu protège nos troupes et tous ceux qui veillent en ces jours dangereux.”

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a fait écho à l’avertissement de M. Biden concernant des “jours dangereux” et a déclaré que les menaces étaient toujours très réelles.

Il a déclaré samedi: “Les menaces sont toujours très réelles, elles sont très dynamiques et nous les surveillons littéralement en temps réel.

“Et comme je l’ai dit hier, nous prenons tous les moyens nécessaires pour nous assurer de rester concentrés sur ce flux de menaces et de faire ce que nous pouvons pour la protection de la force.

“Ils ont perdu un planificateur et ils ont perdu un animateur et en ont fait un blessé.

“Le fait que deux de ces individus ne marchent plus sur la surface de la Terre, c’est une bonne chose.”

Il a ajouté : « C’étaient des planificateurs et des facilitateurs de l’EIIS-K et c’est une raison suffisante à eux seuls.

“Je ne parlerai pas des détails de ces personnes et de leurs rôles spécifiques.

“Nous avons la capacité et les moyens de porter à l’horizon des capacités antiterroristes et nous allons nous défendre.”