Indignation et enquête alors que des enseignants auraient collé des masques sur le visage des enfants

Colorado Springs, CO –

Colorado Springs, CO – Si jamais il y avait une raison de commencer l’enseignement à domicile de vos enfants, c’est bien celle-ci. Dans ce qui est décrit comme un acte de maltraitance d’enfants, des enseignants de Colorado Springs sont accusés d’avoir forcé les enfants à coller leurs masques en tissu sur leur visage afin qu’ils ne puissent pas les retirer. Après qu’un enfant a envoyé un SMS à sa mère pour signaler la procédure, une enquête est en cours.

L’acte présumé a commencé à se faire connaître la semaine dernière lorsqu’une élève de sixième année nommée Rylee à la Chinook Trail Middle School, a envoyé à sa mère un texto de l’école affirmant que l’enseignant lui avait fait coller son masque sur son visage. La mère de Rylee, Stephanie, dit qu’elle s’est immédiatement rendue à l’école pour les confronter à ce processus.

Les craintes de Stéphanie auraient été confirmées lorsqu’elle a appris que d’autres étudiants avaient également été contraints de coller leurs masques sur leur visage.

« Cela développe une sorte de mentalité chez nos enfants où ce genre de retenue sur votre visage [is normal] », a déclaré Stéphanie. « Votre visage, c’est vous, c’est comme ça que les gens vous connaissent, ils ne font que doubler le fait de vous cacher et de ne pas vous laisser respirer, et c’est juste une conformité à l’extrême. »

Tori Skeldum, un autre parent dont l’enfant a également été contraint de coller son masque, a soutenu les affirmations de Stéphanie et a déclaré que cela arrivait à tout élève dont le masque pouvait glisser.

« [My daughter] a déclaré que les enseignants portaient du ruban adhésif autour de leurs poignets comme des bracelets et que chaque fois que le masque de quelqu’un tombait, ils le scotchaient », a déclaré Skeldum. « C’est triste que notre monde en arrive à cela et les enseignants penseraient que tout va bien. »

Des journalistes locaux de 11 News ont déclaré avoir parlé à plusieurs autres parents qui ont tous soutenu les affirmations de Stéphanie et Tori, fois. »

Une enquête est maintenant en cours dans le district 20 et lorsqu’on lui a demandé un commentaire, le district scolaire a publié la déclaration suivante :

«Tard vendredi 15 octobre 2021, un élève de l’école intermédiaire Chinook Trail a prétendu que des enseignants scotchaient des masques faciaux sur le visage des élèves. Au cours du week-end, des membres de la communauté ont publié des allégations supplémentaires sur plusieurs plateformes de médias sociaux. L’école et l’Académie District 20 mènent actuellement une enquête interne. Nous interrogeons plus de 100 étudiants et membres du personnel pour mieux comprendre cette situation. Actuellement, nous n’avons pas de conclusions concrètes. Au fur et à mesure que nous en saurons plus, nous tiendrons notre communauté au courant. Merci pour votre patience et votre soutien alors que nous prenons les mesures appropriées pour répondre à ces graves allégations. » -Allison Cortez, D-20 Chef de la communication

Bien que cette affaire soit définitivement scandaleuse, elle semble se produire également dans d’autres endroits. Le mois dernier à Las Vegas, un enseignant aurait été surpris en train de faire la même chose à des écoliers du primaire.

« J’étais furieux, furieux. J’avais peur pour mon fils de l’effet à long terme que cela allait avoir sur lui sur le plan social, du fait que toute la classe riait », a déclaré une mère à KVVU après que son fils de 9 ans ait eu son masque scotché sur son visage par un enseignant.

Le garçon avait simplement bu une gorgée d’eau et n’avait pas remis son masque assez vite, alors le professeur a frappé.

« Il est allé chercher une gorgée d’eau, a oublié de mettre le masque. L’enseignante ne lui a pas dit de le remettre ou de l’envoyer au bureau, elle l’a plutôt tiré devant la classe devant tous les élèves et elle a ensuite collé le masque sur le haut de son visage », a-t-elle déclaré. mentionné.

