Indignation face à la clémence du gouverneur du Michigan Whitmer dans une affaire de financement de campagne

Les groupes conservateurs s’insurgent contre la décision de la secrétaire d’État Jocelyn Benson mardi selon laquelle le gouverneur Gretchen Whitmer n’a pas violé la loi sur le financement des campagnes électorales du Michigan dans deux cas distincts.

Le Michigan Freedom Fund a déposé une plainte officielle pour le financement de la campagne électorale contre le gouverneur l’été dernier après avoir collecté plus de 3,4 millions de dollars. La loi sur le financement des campagnes du Michigan limite les dons individuels à 7 150 $, mais permet une exemption pour accepter des contributions illimitées si un gouverneur fait face à une tentative de rappel.

Au moment où Whitmer a accepté les contributions, il n’y avait aucun effort de rappel actif.

Whitmer a levé un record de 8,65 millions de dollars en 2021 avec 10,7 millions de dollars en espèces. Sur cette somme, 3,4 millions de dollars ont été collectés auprès de 119 grands donateurs, dont le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker, qui a donné 250 000 $. L’avocat Mark Bernstein, frère du juge de la Cour suprême du Michigan, Richard Bernstein, a fait un don de 257 150 $.

La décision de Benson n’oblige pas le gouverneur à restituer l’argent aux donateurs initiaux. Cependant, cela lui permet de remettre l’argent à d’autres coffres de guerre de campagne.

« Gretchen Whitmer a réalisé la plus grande saisie d’argent de campagne illégale de l’histoire du Michigan et Jocelyn Benson le blanchit pour elle afin que les millions de dons dépassant la limite puissent être utilisés pour leurs deux campagnes de réélection l’année prochaine », Tori Sachs, directrice exécutive de MFF , a déclaré dans un communiqué. « Le Freedom Fund a déposé sa plainte pour financement de campagne parce que la loi s’applique à tout le monde – même Gretchen Whitmer », a ajouté Sachs.

Sachs a également affirmé que Benson, un démocrate, « encourage les partisans à déposer des rappels afin de jouer avec le système et de collecter des fonds de campagne illimités ».

Benson a également accordé un laissez-passer au gouverneur pour avoir utilisé les fonds de la campagne pour payer un avion charter privé, qu’elle et ses filles ont utilisé pour un voyage de quatre jours en Floride dans le but de rendre visite au père de Whitmer alors qu’à l’époque elle imposait un strict COVID- 19 restrictions sur les propriétaires d’entreprises et les résidents du Michigan.

Michigan Rising Action, un autre groupe conservateur, a déposé une plainte auprès de Benson contre Whitmer en juillet dernier. « Il ne fait aucun doute que l’excursion de l’intimé Whitmer était une dépense personnelle, sans rapport avec une activité de campagne ou une affaire officielle… », lit-on dans la plainte de MRA.

Le coût du vol charter s’élevait à 27 521 $, qui a été payé à partir du fonds de transition de Whitmer pour 2019 en tant que « dépenses accessoires ». La MRA soutient que le vol charter du gouverneur ne répond pas à la norme légale d’une dépense accessoire parce que le voyage n’avait rien à voir avec « l’accomplissement des affaires du bureau électif ».

La plainte du MRA indiquait également que le gouverneur n’avait pas alerté les forces de l’ordre de Floride de sa visite.

« Sur information et croyance, l’intimée Whitmer n’a pas informé le Florida Department of Law Enforcement et/ou le bureau du shérif du comté de Palm Beach de son excursion de quatre jours en Floride, ce qui aurait été le protocole standard s’il y avait eu des problèmes de sécurité avec son voyage « , a déclaré Eric Vintimille, directeur exécutif de la MRA, dans un communiqué.

« La décision du secrétaire d’État Benson confirme que » les règles pour toi, pas pour moi « ne sont pas seulement une plaisanterie politique, mais sont enracinées dans les procédures opérationnelles des démocrates du Michigan », a déclaré Vintimille. « Cette décision sera un moment décisif de leur mandat raté, qui restera dans l’histoire comme l’une des administrations les plus corrompues de l’histoire de notre État. »

La décision de Benson permet à Whitmer de « restituer » les contributions excédentaires de campagne aux bénéficiaires choisis par le gouverneur plutôt que de forcer le gouverneur à restituer l’argent aux 10 donateurs qui ont dépassé les limites de l’État.

« Gretchen Whitmer a fait la plus grosse prise d’argent de campagne contraire à l’éthique dans l’histoire du Michigan et même Jocelyn Benson dit qu’elle n’est pas autorisée à le garder », a déclaré Sachs dans un communiqué publié mercredi. « Gretchen Whitmer a le choix. Elle peut utiliser les millions de dollars entachés pour soutenir chaque campagne démocrate en donnant les fonds à leur État partie, ou Whitmer pourrait faire la bonne chose et faire don de l’argent à des œuvres caritatives qui aideront les Michiganders dévastés par ses ordres de verrouillage et sa gestion bâclée du Pandémie de covid. »

Sachs a également souligné que la décision du secrétaire d’État avait été rendue quelques jours seulement avant Noël. Le directeur exécutif du MFF a décrit le moment de la décision de Benson comme une « tentative d’enterrer l’histoire quelques jours après qu’elle était légalement due ».