Indignation royale: Kray Twins est «ennuyé» par la princesse Margaret après un snob au bar | Royal | Nouvelles

La vie de Ronnie et Reggie a été réexaminée dans la nouvelle série de docu Secrets of the Krays, actuellement diffusée exclusivement sur BritBox. Il suit l’histoire des gangsters londoniens notoires, passant en revue leur montée en puissance et la chute des grizzlis à la fin des années 50 et jusqu’à la fin des années 60. Connus autant pour leurs boîtes de nuit que pour leurs crimes horribles, les Kray Twins ont fait des ravages dans l’East End de Londres, aux côtés de leur gang connu sous le nom de The Firm.

Leur règne sur la capitale a finalement pris fin après que Ronnie et Reggie, ainsi que d’autres membres de The Firm, aient été condamnés à la réclusion à perpétuité après le meurtre de deux hommes.

Parmi ceux qui se sont souvenus de leurs souvenirs des Kray Twins figuraient l’ancienne mannequin de la page 3 Maureen Flanagan – qui est devenue proche des frères lorsqu’elle a commencé à couper les cheveux de leur mère.

Les Kray Twins étaient connus pour avoir un éventail d’amis célèbres, y compris la légende du cinéma Judy Garland, le crooner Frank Sinatra et la star de la télévision très aimée Dame Barbara Windsor.

Mais Maureen a déclaré à Express.co.uk que les frères étaient restés «ennuyés» après que la princesse Margaret – la sœur cadette de la reine – ne soit pas allée dans leur bar après avoir assisté à l’une des premières de films de Dame Barbara.

Maureen a déclaré: “Ils ont rencontré la princesse Margaret, n’est-ce pas. Ils ont rencontré Margaret lors d’une première, je pense que c’était la première de Barbara Windsor,” Sparrows Can’t Sing ” [in 1963].

«Mais elle n’est pas allée à l’after-party, ce qui les a ennuyés tous les deux.

“De toute évidence, cela aurait été une plume dans leurs casquettes si elle était allée ensuite dans leur club, mais cela ne s’est pas produit.”

Margaret était bien connue pour ses singeries de fête, en particulier pendant sa jeunesse, et côtoyait régulièrement une foule de stars au cours de sa vie.

Maureen se souvient d’une autre rencontre que les jumeaux ont eue, cette fois quand ils ont emmené Judy du Royal Palladium à Londres et l’ont emmenée dans l’East End pour donner une performance impromptue à leur mère.

Ronnie et Reggie Kray (Image: GETTY)

Elle a dit: «Quand elle était ici, elle était enfermée dans un hôtel, elle apparaissait au Palladium et elle était très, très malade – comme un petit épouvantail, et je pense qu’à l’époque, elle avait des semaines à vivre.

«Et ils sont venus la chercher un soir au Palladium, et ils ont dit: ‘Nous allons vous emmener pour la nuit.’ Et elle pensait qu’elle allait [some] clubs mais ils l’ont emmenée à Vallance Road. “

Vallance Road, à Bethnal Green, était l’endroit où la mère des Krays, Violet, vivait, et était souvent un endroit où Ronnie et Reggie restaient.

Maureen a ajouté: “Sa chanson était l’une des préférées de leur mère, Somewhere Over the Rainbow. Et Mme Kray avait vu le Magicien d’Oz et elle adorait Judy Garland.

Princesse Margaret avec la reine et la reine mère (Image: GETTY)

«Pouvez-vous imaginer frapper à la porte de cette petite dame de l’East End et les dire: ‘Maman, nous avons une surprise pour vous – nous vous avons apporté Judy Garland’.

«Et Mme Kray a dit: ‘Ce n’est pas Judy Garland!’ Et Ronnie a dit: “Non, c’est maman! Nous venons de la chercher là où elle faisait son spectacle et elle va chanter pour vous.” “

Maureen a été rejointe par d’autres contributeurs au documentaire, dont Mickey Fawcett – qui était un membre clé du cabinet – et Chris Lambrianou, qui a purgé 15 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de Jack “The Hat” McVitie en 1967 .

Chris, qui s’est également adressé exclusivement à Express.co.uk, a déclaré qu’il était important que les crimes des Kray Twins et de la société ne soient pas séduits parce qu’en fin de compte, les gens ont perdu la vie.

Son rôle dans l’histoire des Krays l’a vu aider à se débarrasser du corps de Jack The Hat, aux côtés de son frère Tony et du gangster Ronnie Bender.

Maintenant un chrétien né de nouveau, Chris a passé son temps après sa libération à changer sa vie en s’assurant qu’il aidait ceux qui essayaient de sortir du cycle de la vie carcérale.

C’est alors qu’il purgeait sa peine pendant les années 70 et 80 que Chris “s’est débarrassé de toute idée que le crime paie, parce que tout ce que vous faites est de causer beaucoup de misère à votre famille, vos enfants, vos parents, vos épouses”.

Il a dit: “Il n’y a pas de glamour.

“Lorsque vous êtes assis dans une cellule avec un pantalon de prison et une paire de bottes de prison, et une chemise que vous portez la plupart de la semaine et que tout ce que vous pouvez faire est de regarder par la fenêtre, c’est votre vie . “

Il a ajouté: “Il n’y a pas de glamour dedans. Vous pouvez avoir vos vêtements quand vous êtes dehors, mais quand vous êtes là, vous êtes comme tous les autres. Vous êtes sur un tapis roulant. C’est comme ça que je le vois. Mais vous pouvez changer.

«Parce que tous ceux qui ont commis des crimes ne sont pas des pécheurs, il y a aussi des anges. Bien qu’ils aient de mauvais noms, et soient des gangsters ou autre, il y avait des gens honnêtes parmi eux.

“Ils ont dû accepter de perdre leurs enfants et tout le reste. J’ai vu toutes les larmes. Et j’ai vu la douleur et c’est juste la vie. Vous la jetez.”

