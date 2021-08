IndiGo annonce la vente de tarifs spéciaux de 3 jours à l’occasion de son 15e anniversaire; vérifier tous les détails

La compagnie aérienne a révélé que les modules complémentaires 6E, notamment Fast Forward, 6E Flex, 6E Bagport, seront proposés à seulement Rs 315 (Photo: .)

IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, a annoncé mercredi une vente spéciale de trois jours proposant des tarifs tout compris, à partir de Rs 915 sur ses liaisons nationales et internationales pour célébrer son 15e anniversaire.

L’offre pour les voyageurs sera disponible du 4 au 6 août 2021 et pourra être utilisée pour les voyages entre le 1er septembre 2021 et le 26 mars 2022, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué de presse. La compagnie aérienne a révélé que les modules complémentaires 6E, y compris Fast Forward, 6E Flex, 6E Bagport, seront proposés à seulement Rs 315. Le service de location de voitures commencera à Rs 315.

Voici une autre bonne nouvelle pour les détenteurs de cartes de crédit HSBC. Les titulaires de la carte HSBC peuvent bénéficier d’une offre de remise en argent supplémentaire de 5 % pouvant aller jusqu’à Rs 750 sur une transaction minimale de Rs 3 000. Les clients peuvent bénéficier d’avantages 6E supplémentaires avec 10 % de remise en argent lorsqu’ils utilisent la carte de crédit Ka-ching pour la réservation de vols et 20 % de remise en argent lorsqu’ils utilisent la carte de crédit Ka-ching pour les compléments de pré-réservation.

Le PDG d’IndiGo, Ronojoy Dutta, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il s’agissait d’une occasion capitale pour nous tous alors que nous célébrons 15 années épanouissantes. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos clients et nos employés pour la confiance qu’ils nous accordent même dans les pires moments. Au nom de l’équipe IndiGo, je tiens à remercier tous nos clients, partenaires et membres de la fraternité de l’aviation qui ont rendu ce voyage si réussi, a conclu le PDG.

Le ministère de l’Aviation civile a déclaré mercredi qu’IndiGo avait commencé à exploiter des vols sur la route Imphal-Shillong dans le cadre du programme de connectivité régionale UDAN.

« La compagnie aérienne, qui a commencé à opérer ses vols sur la route à partir de mardi, effectuera quatre vols en une semaine et déploiera son ATR-72 de 78 places. Actuellement, 66 routes UDAN sont opérationnelles par la compagnie aérienne IndiGo », indique le communiqué du ministère. Shillong est la deuxième ville à être connectée à Imphal dans le cadre du programme UDAN, a-t-il ajouté.

Dans le cadre du programme de connectivité régionale UDAN, des incitations financières du Centre, des gouvernements des États et des exploitants d’aéroports sont étendues à des compagnies aériennes sélectionnées pour encourager les opérations à partir d’aéroports non desservis et mal desservis, et maintenir les tarifs aériens abordables.

