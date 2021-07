IndiGo et les cours des actions SpiceJet grimpent jusqu’à 5% après que le ministère de l’Aviation civile augmente la capacité de vol à 65%

in

IndiGo, Spicejet et d’autres cours des actions des compagnies aériennes ont bondi jusqu’à 5% sur l’ESB mardi, un jour après que le ministère de l’Aviation civile a augmenté l’allocation de capacité de vol à 65%. Les analystes disent que même si le ministère de l’aviation a augmenté la capacité de vol à 65%, la hausse des prix du carburant, une période de mousson creuse et la crainte d’une troisième vague de Covid-19 imminente pourraient freiner l’élan haussier des actions des compagnies aériennes. À l’exception du cours de l’action Jet Airways, qui a baissé de 5% à 108,45 roupies pièce, toutes les actions des compagnies aériennes se négociaient en vert.

Les actions d’InterGlobe Aviation ont bondi de 3 %, Spiecejet de près de 4 %, Global Vectra Helicorp de 5 % et TAAL Enterprises de 4,3 %. En comparaison, BSE Sensex a augmenté de 78 points à 52 958 niveaux. Dans son tweet, le ministère de l’Aviation civile a déclaré que compte tenu de la demande croissante des passagers pour les voyages aériens intérieurs, la capacité des opérations de l’aviation civile intérieure sera portée à 65%, contre 50% à compter de la date d’émission de cette ordonnance et jusqu’au 31.07.2021. ou jusqu’à nouvel ordre. « Techniquement, le cours de l’action IndiGo fait face à une forte résistance à Rs 1 813. De même, SpiceJet fait face à une forte résistance à Rs 84. Fermer au-dessus de ces niveaux ne pourrait déclencher une forte hausse », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

Les actions des compagnies aériennes ont connu un rebond avec une reprise partielle des voyages et au milieu d’une campagne de vaccination de masse. L’augmentation récente de la capacité de vol de 50% à 65% pourrait encore ajouter un vent arrière, a déclaré un analyste. «Cependant, c’est une industrie que nous aimerions éviter d’envisager une troisième vague potentielle. Sans oublier qu’à l’exception d’Interglobe Aviation, il n’y avait pas de confort sur le front des fondamentaux des actions de l’aviation pendant la période pré-pandémique. L’action d’Interglobe Aviation est proche de son plus haut niveau de vie, touché au cours de l’année 2019, n’offrant aucun confort d’évaluation », a déclaré Richa Agarwal, analyste de recherche principale, Equitymaster, à Financial Express Online.

Les transporteurs n’opèrent qu’avec 50% de leurs vols intérieurs pré-COVID depuis le 1er juin, conformément à un arrêté du ministère du 28 mai. La décision du 28 mai de réduire le plafond de 80 à 50 % a été prise à la suite d’une augmentation soudaine du nombre de cas actifs de COVID-19 à travers le pays, d’une diminution du trafic de passagers et du facteur de charge de passagers (taux d’occupation) .

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

