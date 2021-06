IndiGo propose une remise pour les voyageurs vaccinés ; Voici comment vous pouvez en profiter

Au moment de la réservation, les passagers peuvent opter pour des réductions s’ils ont reçu leur premier vaccin contre le Covid-19.

Dans le but de promouvoir la vaccination contre l’infection à coronavirus en Inde, l’opérateur de vol IndiGo a déclaré qu’il offrirait une réduction de 10% aux passagers qui ont pris au moins une dose de vaccin Covid-19. L’offre de rabais de la compagnie est applicable sur le tarif de base et sera offerte aux personnes selon l’inventaire.

Dans une note de presse, IndiGo a déclaré que l’offre était valable pour toute personne âgée de plus de 18 ans et résidant en Inde. Au moment de la réservation, les passagers peuvent opter pour des réductions s’ils ont reçu leur premier vaccin contre le Covid-19.

Remise IndiGo : ce dont vous avez besoin

Afin de bénéficier de l’offre de réduction d’IndiGo, les passagers devront fournir un certificat de vaccination COVID-19 valide délivré par le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Ce certificat doit être présenté au comptoir d’enregistrement de l’aéroport et à la porte d’embarquement lors de l’embarquement. La société a ajouté que les personnes peuvent également afficher leur statut de vaccination sur l’application mobile Aarogya Setu lors des comptoirs d’enregistrement à l’aéroport ainsi qu’à l’embarquement.

Selon Sanjay Kumar, directeur de la stratégie et des revenus chez IndiGo, la compagnie aérienne pense qu’il est de sa responsabilité de contribuer à la campagne de vaccination menée en Inde. Offrir des remises pour encourager les gens à se faire vacciner peut être un pas pour eux vers l’objectif commun.

Cette décision intervient à un moment où l’Inde lutte contre le nouveau coronavirus et la possibilité d’une troisième vague de Covid-19 a encore accru l’urgence de vacciner de plus en plus de personnes. De nombreuses compagnies aériennes prennent également des initiatives pour vacciner leur propre personnel et membres d’équipage. Plus tôt ce mois-ci, Vistara a annoncé qu’il se concentrait sur la vaccination de tous ses membres d’équipage et du personnel de l’aéroport alors qu’il effectuait son premier vol avec un équipage entièrement vacciné.

