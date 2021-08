IndiGrid élabore un plan pour acheter des actifs solaires d’une valeur allant jusqu’à 5 000 crores de roupies

in

Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, le chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation d’IndiGrid ont augmenté de 53% chaque année pour atteindre 554 crores de Rs et 504 crores de Rs, respectivement. Les bénéfices ont été soutenus par des acquisitions et une solide performance opérationnelle.

IndiGrid, la première fiducie d’investissement dans les infrastructures du secteur énergétique de l’Inde (InvIT), cherche à acquérir des actifs solaires opérationnels dans le cadre de sa stratégie de diversification, avec une dépense pouvant atteindre 5 000 crores de roupies.

Cette décision intervient après l’achèvement de cinq années d’exploitation rentable de l’InvIT basé sur les actifs de transmission. “IndiGrid détient désormais 21 000 crores d’actifs, ce qui nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour nous diversifier dans d’autres actifs”, a déclaré Harsh Shah, PDG. Pour le moment, IndiGrid ne s’aventurerait pas dans des domaines autres que la transmission d’électricité et les projets solaires, a-t-il ajouté.

“Nous pouvons apporter entre 4 000 et 5 000 crores de roupies de projets solaires rentables dans le cadre de l’InvIT actuel”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’était pas prévu de créer une nouvelle fiducie spécifique à l’énergie solaire. Plutôt que des projets solaires coûteux, IndiGrid rechercherait de petits projets rentables, qui sont rentables.

Au cours de la dernière année, la société a acquis des projets d’une valeur de 7 500 crores de Rs, qui comprenaient le premier actif solaire de 660 crores de Rs acheté en juillet 2021.

L’émission de droite d’IndiGrid en avril pour Rs 1 284 crore a été sursouscrite 1,25 fois, ce qui a créé une marge de croissance. En mai 2021, IndiGrid a également lancé la première émission publique de débentures non convertibles par une FPI ou InvIT du pays afin de diversifier ses sources de dette et d’augmenter la durée de la dette.

“Notre dette nette envers les actifs sous gestion au 30 juin 2021 s’élevait à environ 58 %, ce qui est bien en deçà du plafond de 70 % prescrit par la réglementation Sebi”, a déclaré Shah.

Le conseil a également approuvé une distribution par unité (DPU) de 3,19 roupies. La date d’enregistrement de la distribution est le 5 août 2021 et sera payée à hauteur de 3,04 Rs par part sous forme d’intérêts et de 0,15 Rs par part sous forme de dividende. Au cours des 17 derniers trimestres depuis son inscription, IndiGrid a distribué 48,96 Rs par unité à ses investisseurs, ce qui représente un rendement total de plus de 83% sur le prix d’émission.

KKR et GIC détiennent ensemble environ 45 % d’IndiGrid, tandis que Sterlite Power détient 40 % de la branche gestionnaire d’investissement d’IndiGrid.

