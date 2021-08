Indiquez la première date du championnat Big Belt

L’Austin Coliseum vivra ce 17 septembre le début du tournoi national tant attendu “The Big Belt Championship”, que le promoteur d’origine mexicaine, mais sur le sol américain, The Boxing Showcase rend possible grâce à l’approbation et au soutien du Monde Conseil de boxe (WBC).

Afin de promouvoir, développer et projeter de jeunes talents de 4 tours de partout aux États-Unis, ce tournoi est né, qui est à élimination directe et dont le vainqueur se verra remettre une ceinture commémorative de la part de l’instance verte et or présidée par le Lic Mauricio Sulaiman .

Lors de cette première date, il y aura de l’action dans 7 divisions différentes où les combats seront de 4 rounds et ils sont les suivants :

Chez les poids coq, le Texan Dominique « Dynamite » Griffin (4-0-1, 2 KO) affrontera Hector « Homicide » Bayanilla (2-1-1, 1 KO) de Pennsylvanie.

Dans un match entre les Texans au poids plume (126 lbs), Luis Ángel Fernández d’Austin (1-0-0, 0 KO) affrontera Brandon DeSpain (Pro-debut) de Halmton.

Également originaire d’Austin, Atanacio Pérez (0-1-0, 0 KO) affrontera Angelo « Dlock » Díaz (0-1-0, 0 KO) de Monahans, Texas, dans la division des poids légers (135 lbs).

Chez les super légers (140 lb), il y aura une confrontation internationale lorsque le Cubain Yainiel “Machine” Álvarez (Pro-débuts) basé à Austin entre en collision avec le Texan Anthony Adams Jr. (0-1-0, 0 KO).

Chez les poids moyens (160 lbs) il y aura une autre rencontre internationale, lorsque Malik « One Punch » Calhoun (1-0-0, 1 KO) de Kansas City, Missouri, affrontera le Mexicain Simón Alejandro Heredia (début Pro).

Deux combats marqueront le début de la division des poids mi-lourds (175 lbs) : en un, le Nigérian Nosa Divine Nehikhare basé à Austin (2-1-0, 0 KO) contre Michael « Outlaw » Coronado (1-2-1, 0 KO) de San Marcos, Texas, tandis qu’aussi d’Austin, Dequint “Be You” Hill (Pro-débuts) contre Miguel Morales (Pro-débuts) de Richwood, Texas.

Chez les poids lourds (+200 lbs), il y aura un autre duel international et bris d’égalité, lorsque le Dionardo “Dino” Minor (0-0-1) local entrera en collision avec le Cubain Luis Miguel Valera (0-0-1), à égalité. quels ont été leurs débuts pour chacun.

Dans un procès en dehors du tournoi et à la tête de la soirée qui sera diffusée par AYM Sports à travers ses différentes plateformes pour le Mexique et sur Pay Per View pour les Etats-Unis, Héctor Coronado Jr. (5-0, 4 KO) se présente devant son peuple pour combattre un adversaire à confirmer à 147 livres.

Les billets sont maintenant disponibles sur : https://buyers2b.com/big-belt-austin/