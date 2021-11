Inditex gagne des parts de marché et représente près d’un tiers des ventes de vêtements en Espagne

11/03/2021 à 14:06 CET

Alba Suárez

Index représente désormais près d’un tiers du chiffre d’affaires du secteur de la mode en Espagne. Selon les données de l’employeur textile Acotex (Association nationale du commerce du textile, des accessoires et du cuir), la société mère de Zara a gagné plus de quatre points de parts de marché en totalité pandémie jusqu’à concentrer 30,41 % des ventes du secteur en 2020, contre 26,36 % qu’elle contrôlait en 2019. Ainsi, l’entreprise d’Amancio Ortega réaffirme son leadership et creuse l’écart avec ses concurrents. Il est suivi, à grande distance, par Primark avec une part de marché de 9 %.

2020 a été une année difficile pour la mode. Les restrictions commerciales, avec une capacité limitée et des fermetures de magasins pour prévenir les infections à coronavirus, ont fait une brèche dans le compte de résultat des entreprises textiles, qui seulement en partie, ils ont pu amortir le coup grâce aux ventes sur Internet. Inditex a également subi l’impact du COVID. Son chiffre d’affaires global a été réduit de 28 % en 2020 à 20 402 millions d’euros. La baisse a été plus prononcée sur le marché espagnol, où le géant Arteixo a réduit ses ventes de 32%, à 3.229 millions d’euros. Mais il s’en sort mieux que le secteur dans son ensemble et s’en sort plus fort face à la concurrence.

Derrière Inditex, avec 30,41 % de parts de marché, se trouvent Primark avec 9 %, Tendam (Cortefiel) avec 5,2 %, H&M avec 5,15 % et Mangue avec 3.6% selon les données Acotex avancées hier par Modaes.es.

Avec sa proposition low cost, Primark a été le géant du textile qui a le mieux résisté aux assauts de la crise covid en Espagne et qui n’a pas de canal de vente en ligne. Le groupe irlandais a clôturé 2020 avec un chiffre d’affaires de 955,4 millions d’euros dans ses magasins en Espagne, 25,5% de moins que l’année précédente. Cela lui a permis de passer d’une part de marché de 7,09 % à 9 %.

L’Espagnol Tendam (anciennement Grupo Cortefiel) a réalisé un chiffre d’affaires de 552 millions d’euros l’an dernier dans ses magasins de Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women’secret, Fifty et Hoss Intropia. Ce niveau de ventes lui permet d’être en troisième position sur le marché espagnol de la mode, avec 5,2% du gâteau.

Presque la même portion a H&M (5,15 %). La chaîne de vêtements suédoise a vendu des marchandises pour 546,7 millions d’euros en Espagne en 2020, 30,21% de moins que l’année précédente. Malgré cette baisse des ventes, il a gagné des parts de marché dans le pays, passant de 4,33 % à 5,15 %. De son côté, Mango contrôle 5,2% du marché espagnol, avec un chiffre d’affaires de 552 millions d’euros. L’essentiel du chiffre d’affaires de l’entreprise catalane provient de l’étranger (79%), et seul le marché de l’Etat ne représente que 21%).

Dans le cas d’Inditex, le degré d’internationalisation est plus élevé. L’Espagne contribue à un peu plus de 16 % des ventes mondiales de Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe. Le groupe Cortefiel, en revanche, facture 71% à domicile.

Marge bénéficiaire la plus élevée

Inditex maintient le meilleure marge bénéficiaire brute parmi les géants mondiaux de la grande distribution textile, 55,8% en 2020. Avec ces données, le groupe dirigé par Pablo Isla place sa rentabilité au dessus de concurrents comme PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein…), qui marque la différence entre le prix à 53% des ventes et le coût de production . Ils sont suivis par l’américain VF Corporation (Timberland, North Face…) avec une marge brute de 52,7% et le suédois H&M avec 50%. Fast Retailing (maison mère d’Uniqlo, le japonais Zara) place sa marge à 48,6%, L. Brands (Victoria’s Secret) à 39,4% et GAP à 34,1%. La marge brute a subi une baisse générale ces dernières années sur le marché de la mode. Inditex l’a réduit de 1,2 point en cinq ans, mais il continue d’être le leader.