Inditex investit 238 millions dans un nouveau « méga-bâtiment » à La Corogne

22/12/2021 à 16h55 CET

Ivan aguiar

Inditex vient d’annoncer une investissement de 238 millions d’euros dans un nouveau « méga-bâtiment » qu’il construira dans la ville de La Corogne Arteixo et ce sera la base des équipes commerciales et de conception de Zara. Les travaux devraient débuter en janvier prochain pour élever ce géant de 170 000 mètres carrés et ils se termineront dans un délai d’environ deux ans.

« Ces nouvelles installations, définies par la simplicité de leurs lignes, leurs grands espaces ouverts, leur efficacité énergétique et leur durabilité, ont été conçues pour renforcer la dynamique de travail horizontale entre designers, modélistes et professionnels du commerce, basée sur la créativité, la collaboration ouverte et la communication fluide », avance la firme.

Conçu par Atelier d’architecture de Batlleiroig, le nouveau bâtiment du siège de Zara aura cinq étages avec deux autres parkings et « donnera une continuité à l’identité visuelle des bureaux mitoyens, destinés aux opérations de zara.com ». Il sera dominé par de grandes fenêtres horizontales blanches avec des avant-toits qui lui donneront une protection solaire.

Les proportions et les dimensions du bâtiment lui confèrent un « coefficient de forme » qui, associé à un système de façades et de toitures à haut degré d’isolation, permet d’optimiser sa consommation énergétique et d’atteindre l’autonomie énergétique grâce à l’apport de trois nouveaux vents turbines situées dans l’avant-port de La Corogne, déjà annoncé par la société.