Inditex investit 238 millions d’euros dans le nouveau siège social de Zara

Les nouvelles installations de Zara à Arteixo, près de La Corogne, en Espagne // Les travaux commenceront en janvier prochain sur un bâtiment qui abritera le personnel commercial et de conception de Zara // Le bâtiment de cinq étages est conçu pour se fondre visuellement avec les bureaux adjacents, qui héberger les opérations de zara.com

Inditex, propriétaire de Zara, continue d’agrandir ses installations à Arteixo, près de La Corogne, dans le nord de l’Espagne.

Le mois prochain, le groupe de mode verra le début des travaux de construction d’un nouveau bâtiment qui abritera les équipes de vente et de conception de Zara.

L’immeuble de bureaux, qui devrait être achevé dans deux ans, aura une surface totale de 170 000 m² et nécessitera un investissement de 238 millions d’euros.

LIRE LA SUITE:

Selon Inditex, le bâtiment se démarquera par sa conception simple, ses grands espaces ouverts, son efficacité énergétique et sa durabilité.

Le bâtiment s’étendra sur cinq étages, avec deux niveaux souterrains pour le stationnement. Le rez-de-chaussée abritera les zones de modélisme et de magasin pilote de Zara ; les premier et deuxième étages seront respectivement dédiés aux collections homme et enfant, tandis que les départements femme de Zara occuperont les troisième et quatrième étages.

Le concept vise à renforcer la « dynamique de travail horizontale entre designers, modélistes et professionnels de la vente, sous-tendue par la créativité et articulée autour d’une collaboration et d’une communication ouvertes ».

Au cours des 9 premiers mois de l’année, Inditex a augmenté ses ventes de 37%, à 19,325 milliards d’euros et à quelques jours de la présentation de ses derniers résultats, Inditex a annoncé la nomination avec effet immédiat d’Óscar García Maceiras au poste de PDG.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette