« Inditex préserve la culture des petites entreprises »

11/12/2021 à 14:19 CET

Avec plus de 150 000 salariés dans le monde et un chiffre d’affaires de 30 000 millions d’euros, le géant du textile Inditex préserve néanmoins la « culture de la petite entreprise » qui l’a catapulté depuis sa premier magasin Zara en 1975 à A La Corogne, et aussi une structure « très plate » malgré sa taille qui contribue à maintenir une « mentalité entrepreneuriale ».

Mot de votre président, Pablo Isla, qui se distingue parmi les principales caractéristiques de l’entreprise d’Amancio Ortega, basée à Arteixo (La Corogne), qui essaie « que chacun soit capable de prendre des décisions » et « se considère très propriétaire de ce qu’il fait dans n’importe quel domaine de activité de l’entreprise ».

« Cela facilite notre modèle économique » dans lequel « nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs tous les jours, mais nous essayons d’en tirer des leçons », a-t-il expliqué au public du XXIIIe Rencontre nationale des chirurgiens tenue à La Corogne.

Diplômée en droit de l’UCM et procureur d’État, la Président d’Inditex, en poste depuis 2011 après avoir rejoint l’entreprise en 2005, a été le seul dirigeant nommé meilleur PDG au monde pendant deux années consécutives par Harvard et siège au conseil consultatif du MIT Boston. Considéré par ceux qui le connaissent bien comme un homme profondément simple, Pablo Isla Il a présenté sa présentation sur « Le leadership dans les moments difficiles » sur un pupitre, d’où il est ensuite descendu pour s’adresser au public depuis la scène et répondre à leurs questions sous forme de conversation, proche.

L’état d’esprit et la philosophie de Index Depuis ses premiers magasins hors d’Espagne, ouverts à la fin des années 80 d’abord à Porto puis à Paris et New York, qui existent toujours, c’est vouloir « être l’un des meilleurs et pour cela il faut rivaliser là où les meilleurs sont », au lieu de rester uniquement sur le marché intérieur.

Non-conformité, amélioration, exigence de soi, passion, engagement, humilité, excellence, équipe, esprit d’entreprise, sont les principes qui régissent cette entreprise dans laquelle le « bon leader est celui qui unit, les erreurs sont les siennes et les réussites appartiennent à tous » , il est dit.

Accepter les erreurs et les critiques, la flexibilité, l’adaptation et l’anticipation, et savoir que nous devons nous améliorer font partie de la philosophie d’Inditex, poursuit-il, une entreprise dans laquelle un comportement éthique est également essentiel car « les choses peuvent être bonnes ou mauvaises et il n’est pas indifférent de savoir comment vous se comporter « . « Les choses que vous faites ont des conséquences », a-t-il laissé tomber.

Mais surtout, le président de Index a pointé du doigt l’atout « le plus important » de l’entreprise, les personnes qui la composent, de plus de 170 nationalités et qui partagent une culture. « La culture Inditex, on la remarque dans tous les domaines, quand on va dans n’importe quel pays, en Chine, en Russie ou au Japon, au sein de l’entreprise on respire la même culture », souligne-t-il.

À propos du modèle économique de Index Il a déclaré qu’il s’agissait essentiellement de « comment faire les choses dans l’autre sens » et de prendre des décisions en fonction de l’évolution de la demande des clients.

Proximité, transformation numérique et intégration et durabilité font également partie des axes du groupe textile.

Pablo Isla Il a fait part aux chirurgiens qui ont assisté à sa présentation de son « admiration » pour le travail qu’ils font, car « tôt ou tard nous finissons tous par nous remettre entre vos mains », a-t-il déclaré, après avoir été présenté par le ministre de la Santé, Julio García Comesaña, qui a souligné le « leadership » également des professionnels de la santé, en particulier des chirurgiens, dans la gestion de l’étape actuelle de « réactivation et retour à la normale » après la pandémie.