Inditex pulvérise les prévisions en augmentant son bénéfice net de 273% jusqu’au troisième trimestre

15/12/2021

Le à 08:14 CET

Eduardo Lopez Alonso

Le géant du textile Index a réalisé au cours des neuf premiers mois de son exercice un bénéfice net de 2 500 millions d’euros, 273% de plus qu’à la même période de l’année précédente. Entre le 1er février et le 31 octobre, les ventes ont atteint le 19 325 millions d’euros, en hausse de 37 % à un an avant. Les ventes des magasins au troisième trimestre ont dépassé les chiffres de la même période de 2019 avant la pandémie. le les ventes en ligne continuent de croître, autour de 28% à taux de change constant par rapport à l’année dernière et à 124 % par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Inditex prévoit que les ventes en ligne dépasseront 25 % des ventes totales en 2021.

Le bilan trimestriel d’Inditex intervient après l’annonce par la société fondée par Amancio Ortega de l’accession à la présidence de sa fille Marta, et la nomination en fin d’année comme nouveau PDG d’Óscar García Maceiras, à la place de Pablo Isla. du troisième trimestre représentent une couverture de roses pour cette transition convenue et un bon point de départ pour de nouveaux objectifs. En tout cas, le l’évolution de la pandémie et l’évolution instable de la valeur de l’action en bourse, ce sont des éléments incontrôlables pour la gestion de l’entreprise et le principal casse-tête pour ses propriétaires face à une nouvelle étape dans la direction qui génère des doutes, bien que rien n’indique encore que cela implique un changement de cap par rapport au ‘ Style insulaire’.

La différenciation et la transformation stratégique d’Inditex vers un modèle commercial entièrement intégré, numérique et durable s’accélèrent. Au cours du troisième trimestre, la croissance des ventes à taux de change constants s’est progressivement accélérée pour atteindre 21% par rapport au 3T2020 et 10% par rapport au 3T2019.

Au cours des neuf premiers mois, des ouvertures ont été réalisées sur 39 marchés, ce qui a permis au groupe de disposer de 6 657 magasins. Les ventes des magasins au 3T2021 ont dépassé les chiffres du 3T2019 à taux de change constants, avec 11% de magasins en moins.

le la marge brute s’établit à 11 409 millions d’euros, en hausse de 40 % à 9M2020. La marge brute atteint 59% (58% au 9M2020). Les charges d’exploitation ont augmenté de 24% par rapport aux 9M2020. Le résultat d’exploitation (EBITDA) a augmenté de 63 % à 5 431 millions d’euros et le résultat d’exploitation (EBIT) de 248 % à 3 293 millions d’euros. Le résultat avant impôt progresse de 277% à 3.231 millions d’euros. La situation financière nette au 31 octobre 2021 a augmenté de 16% à 9 569 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La situation financière nette a augmenté de 1 546 millions d’euros au 9M2021 par rapport à la fin du 1S2021. Inditex a versé 1 089 millions d’euros (0,35 euro par action) le 2 novembre 2021 au titre du solde du dividende au titre de l’Exercice 2020.

Inditex maintient une ordre du jour sur durabilité axé sur la réalisation de zéro émission nette d’ici 2040, 100 % coton plus durable d’ici 2023, 100 % énergie renouvelable d’ici 2022 et élimination des plastiques à usage unique pour les clients en 2023, entre autres.

Une bonne partie des analystes s’attend à ce qu’Inditex réalise une croissance des bénéfices de 45% au troisième trimestre de l’exercice par rapport à l’année dernière et de 6% par rapport à 2019 avant la pandémie.

Les analystes se sont montrés optimistes quant à la présentation des résultats et ont notamment souligné les efforts de réduction des charges locatives et la fermeture des points de vente inefficaces. Dans un contexte de filtrage des points de vente, il est estimé que la croissance organique aura tendance à se modérer au cours du dernier trimestre fiscal. L’agenda exigeant autour des objectifs de durabilité, un engagement personnel de la part des nouveaux managers et de Marta Ortega en particulier, est un frein à une croissance difficile. Même si Marta Ortega n’aura pas de fonction exécutive officielle, dans le secteur ont tendance à penser qu’il aura une grande influence d’un point de vue stratégique et dans l’éventuelle ouverture du groupe à de nouvelles lignes d’activité ou de nouvelles marques.