Inditex voit ses ventes rebondir de 7% au deuxième trimestre par rapport à 2019 – WWD

LONDRES – La société mère de Zara, Inditex, a ignoré l’impact de COVID-19 et dépasse les ventes d’avant la pandémie avec une croissance de 51 % au deuxième trimestre par rapport à la période correspondante de l’année dernière et une croissance de 7 % par rapport à 2019 à taux de change constant.

Avec 99% des magasins de la marque Inditex désormais ouverts, les ventes ont pris encore plus d’ampleur : Inditex a déclaré que les collections automne-hiver ont été “très bien accueillies” par les clients et que les ventes en magasin et en ligne ont augmenté de 9% entre le 1er août. et le 9 septembre par rapport à 2019. Par rapport à 2020, ces ventes ont augmenté de 22% à taux de change constant.

Au cours des six premiers mois jusqu’au 31 juillet, Inditex a déclaré que les ventes nettes avaient atteint 11,9 milliards d’euros, soit 49 % de plus qu’à la même période l’an dernier. Les ventes à taux de change constants ont augmenté de 53 pour cent.

La société a déclaré que les ventes en ligne en devise constante ont augmenté de 36% par rapport à la période correspondante de l’année dernière et de 137% par rapport à 2019. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les ventes en ligne représentent plus de 25% du chiffre d’affaires global du magasin au cours de l’exercice complet.

La croissance des résultats est également en hausse : au premier semestre, l’EBITDA a augmenté de 109% à 3,1 milliards d’euros, tandis que l’EBIT a atteint 1,7 milliard d’euros. Cela se compare à une perte d’EBIT de 198 millions au premier semestre 2020.

Le résultat net du premier semestre s’élève à 1,3 milliard d’euros, contre une perte de 195 millions d’euros au premier semestre de l’année dernière.

Inditex a déclaré que la trésorerie nette avait augmenté de 24% à 8 milliards d’euros au cours des six premiers mois, en raison de “la performance d’exploitation et d’une gestion efficace du fonds de roulement”.

Inditex a déclaré que la croissance de l’espace au premier semestre était “conforme” aux attentes de la direction. Des ouvertures ont été réalisées sur 27 marchés. À la fin de la période de six mois, Inditex a déclaré exploiter 6 654 magasins.

Les investissements sur la période 2020-2022 seront de l’ordre de 900 millions d’euros par an. Le plan d’investissement comprend un investissement numérique de 1 milliard d’euros sur une période de trois ans.

Inditex saute également sur la tendance athleisure, affirmant que le 30 septembre, Zara Man lancera la collection de sport Zara Athleticz.