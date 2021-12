Indo-Bangla Friendship Pipeline pourrait être inauguré l’année prochaine : Harsh Vardhan Shringla

Les exportations du Bangladesh vers l’Inde ont franchi la barre du milliard de dollars et elles continuent d’augmenter de manière très régulière, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties sont également en pourparlers pour un accord de partenariat économique global.

Les travaux du pipeline d’amitié Inde-Bangladesh, un projet qui permettra aux deux pays d’intégrer leurs besoins énergétiques, avancent bien et pourraient être inaugurés l’année prochaine, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla.

Le projet de pipeline d’amitié Inde-Bangladesh (IBFPP) de 346 crores de roupies, signé en 2018, reliera Siliguri au Bengale occidental en Inde et Parbatipur dans le district de Dinajpur au Bangladesh. La capacité de l’oléoduc de 130 kilomètres sera d’un million de tonnes métriques par an.

Shringla a déclaré que l’IBFPP est un « pipeline très unique et important qui nous permet d’intégrer nos besoins énergétiques ».

Le projet avance très bien et « nous serions en mesure de l’inaugurer l’année prochaine », a-t-il déclaré aux journalistes ici après que le président Ram Nath Kovind a rencontré mercredi les hauts dirigeants bangladais et les a assurés de toute l’aide pour promouvoir la coopération économique entre les deux. voisins.

L’IBFPP exportera du carburant de Numaligarh Refinery Limited (NRL) basée dans l’Assam via le terminal de commercialisation de Siliguri vers le Bangladesh.

Shringla a déclaré qu’il y avait eu une augmentation constante du commerce bilatéral entre les deux pays. En 2020, il y a eu une augmentation annuelle de 14%, ce qui est un chiffre très encourageant à atteindre.

Les exportations du Bangladesh vers l’Inde ont franchi la barre du milliard de dollars et elles continuent d’augmenter de manière très régulière, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties sont également en pourparlers pour un accord de partenariat économique global.

Il a dit qu’il y avait eu de très bons progrès sur les lignes de crédit.

« Le Bangladesh représente près d’un tiers de nos lignes de crédit. 10 milliards de dollars, c’est ce que l’Inde a accordé au Bangladesh à des conditions de crédit très concessionnelles. Ces lignes de crédit ont en fait contribué à améliorer notre connectivité, à améliorer les infrastructures, non seulement à la frontière, mais dans différentes parties du Bangladesh », a-t-il déclaré.

«Nous allons travailler à rationaliser davantage cela, en examinant un autre paquet sur lequel travaille notre haut-commissaire. Et nous allons voir comment faire avancer cela. Mais au cours de la dernière année, malgré COVID, nous avons déboursé plus de 120 milliards de dollars US en LOC. Je pense donc que nous ne nous en sortons pas trop mal et que le domaine économique a connu de bons progrès à cet égard », a-t-il déclaré.

Au cours de ses réunions séparées avec le président du Bangladesh Mohammad Abdul Hamid, le Premier ministre Sheikh Hasina et le ministre des Affaires étrangères Dr AK Abdul Momen, le président Kovind a parlé des problèmes de commerce et de connectivité.

Il a déclaré que la connectivité constitue un pilier important des relations indo-bangladaises, selon un communiqué de presse publié par Rashtrapati Bhavan.

Les deux pays ont beaucoup à gagner de leur proximité géographique, a déclaré Kovind, ajoutant qu’il était heureux de noter que le Bangladesh est l’un des plus grands partenaires commerciaux de l’Inde.

Kovind a déclaré que l’Inde attend avec impatience un commerce plus organisé et homogène entre les deux pays. Il a noté qu’il existe de nombreuses possibilités de partenariat dans des domaines tels que l’espace, la technologie nucléaire, la défense, les produits pharmaceutiques et d’autres domaines scientifiques et technologiques avancés, selon le communiqué.

Il a déclaré qu’un « accord de partenariat économique global » officiel donnerait une impulsion significative au commerce bilatéral.

