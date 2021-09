Indo-Pacifique et Afghanistan à l’ordre du jour de la réunion des FM de l’UE ; Jaishankar à assister

in

Après la Slovénie, Jaishankar se rendra en Croatie où il rencontrera son homologue M. Gordan Grlić Radman. (Crédit photo : Twitter/Dr S. Jaishankar)

Les développements en Afghanistan et la situation dans la région indo-pacifique seront en tête de l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) plus tard cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar est en route pour assister à une réunion informelle qui se tiendra en Slovénie le 3 septembre 2021. Le format de la réunion informelle est connu sous le nom de réunion Gymnich et constitue un moment fort de chaque présidence.

Le ministre est en visite dans le pays à l’invitation de la Slovénie, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne jusqu’à la fin de cette année.

Outre la Slovénie, le ministre se rendra au Danemark et en Croatie en Europe centrale. Cette visite aidera l’Inde à approfondir ses relations avec l’Union européenne ainsi qu’à faire le point sur les progrès des relations bilatérales avec chacun. Et dans toutes les réunions avec ses homologues, l’accent sera mis sur des questions d’intérêt mutuel.

En Slovénie

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), du 2 au 3 septembre, le ministre sera en Slovénie, qui exerce actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne.

« Le ministre a été invité à assister, le 3 septembre, à une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UE. En outre, outre l’appel aux dirigeants slovènes, le ministre tiendra une réunion bilatérale avec son homologue Dr Anze Logar.

Jaishankar participera au Forum stratégique de Bled (BSF) qui se déroule en Slovénie et participera plus tard à une discussion sur le « Partenariat pour un ordre fondé sur des règles dans l’Indo-Pacifique ».

Lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE, l’Inde est le seul pays asiatique et l’un des trois pays non membres de l’UE à être invités. Les deux autres sont les États-Unis et la nation africaine du Kenya.

Plus tôt cette année en avril, le Conseil de l’Union européenne avait approuvé la stratégie de coopération de l’UE dans l’Indo-Pacifique et l’intention est de renforcer ses actions stratégiques et sa présence dans la région qui est d’une importance stratégique.

En Croatie

Après la Slovénie, Jaishankar se rendra en Croatie où il rencontrera son homologue M. Gordan Grlić Radman et interpellera les dirigeants de ce pays.

Au Danemark

La dernière étape du ministre sera le Danemark du 4 au 5 septembre où il coprésidera le 4e tour de la réunion de la Commission mixte indo-danoise (JCM) avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères, M. Jeppe Kofod.

Le JCM se concentrera sur un examen complet de la coopération bilatérale dans le cadre du Partenariat stratégique vert. Celui-ci a été mis en place lors du Sommet Virtuel en septembre 2020.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.