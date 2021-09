Indo-Pacifique et ordre fondé sur des règles, paix en Afghanistan, point culminant du dialogue ministériel indo-austral 2+2

Plus tard dans la soirée, le ministre en visite a appelé le Premier ministre Narendra Modi

Lors des tout premiers entretiens au niveau ministériel 2+2 entre l’Inde et l’Australie, l’accent a été mis sur le fait que QUAD joue un rôle très important dans la sécurité de la région indo-pacifique.

L’Inde et l’Australie souhaitent toutes deux la libre circulation des échanges, un ordre fondé sur des règles et une croissance économique dans la région, la paix et le développement. Le tout premier dialogue devrait donner une impulsion aux liens stratégiques globaux.

S’adressant à une réunion de presse conjointe samedi à New Delhi, le ministre de la Défense Rajnath Singh et la ministre des Affaires étrangères en visite Marise Payne ont déclaré : “Les deux pays partagent une vision positive pour l’Indo-Pacifique avec une volonté collective de coopération multilatérale et de sécurité maritime”.

Samedi, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar ont rencontré leurs homologues australiens Marise Payne et le ministre de la Défense Peter Dutton, à New Delhi. La situation actuelle en Afghanistan, dans la région Indo-Pacifique et la lutte contre le COVID-19 ont été quelques-unes des questions importantes discutées par les deux pays.

Dans sa déclaration d’ouverture, Mme Payne a déclaré : « Le mois dernier, nous avons assisté à la chute de l’Afghanistan, qui reste notre principale préoccupation. L’Australie et l’Inde partagent une vision positive d’un Indo-Pacifique libre, ouvert et sécurisé. “

Dans sa déclaration d’ouverture, Singh a également souligné la sécurité maritime dans l’Indo-Pacifique, l’échange de vues sur l’Afghanistan et d’autres questions d’intérêt mutuel.

“Nous avons un lien naturel qui a pris une pertinence contemporaine dans un monde en évolution”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar.

Le dialogue ministériel 2+2 est le résultat du premier sommet des dirigeants virtuels Inde-Australie en juin 2020, au cours duquel les dirigeants avaient convenu d’élever les relations vers un partenariat stratégique global.

La visite du ministre australien de la Défense, Dutton, a souligné les « actes de terrorisme barbares » et la montée de l’Inde en tant que puissance indo-pacifique. “Pour le commerce et le bien-être économique, l’Australie et l’Inde dépendent toutes deux d’un accès libre et ouvert aux lignes maritimes de l’Indo-Pacifique.”

OTAN – un terme de guerre froide

En réponse à une question des médias sur la Chine qualifiant le Quad d’« OTAN asiatique », le ministre des Affaires étrangères Jaishankar a souligné que le QUAD est une étape « tournée vers l’avenir » et qu’il reflète « la mondialisation et la contrainte des pays à travailler ensemble ».

Ajoutant: «C’est une plate-forme où quatre pays sont venus coopérer pour le monde et leur profit. Et avec le recul, le terme OTAN est un terme de guerre froide et le QUAD regarde vers l’avenir. Et « Cela reflète la mondialisation et la contrainte des pays à travailler ensemble et à se concentrer sur divers problèmes tels que les chaînes d’approvisionnement, les vaccins. Il n’y a aucune relation avec l’OTAN ou toute autre organisation.

Il a également déclaré que lors des discussions avec l’Australie, des points de vue ont été échangés sur l’Afghanistan et a convenu que la communauté internationale doit être unie dans l’approche qui devrait être guidée par la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Domaines clés de l’intelligence artificielle et des véhicules sans pilote

Selon le ministre de la Défense Rajnath Singh, les deux parties vont également explorer de nouvelles pistes dans le domaine de l’intelligence artificielle et des véhicules sans pilote. Il y a eu interopérabilité dans tous les engagements de défense entre les deux armées.

Points clés à retenir

L’accent était mis sur le respect des règles internationales, la libre circulation des échanges, les normes et la croissance économique durable dans l’ensemble de la région.

Au niveau bilatéral, l’expansion des engagements militaires à travers les services, un plus grand partage d’informations de défense et également un travail en étroite collaboration sur le soutien logistique mutuel.

L’Inde a invité l’Australie à participer au codéveloppement et à la coproduction d’équipements de défense.

L’Australie a invité l’Inde pour son exercice Talisman Saber et pour augmenter sa présence diplomatique de défense à Delhi.

