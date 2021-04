Indofil Industries réalise des ventes de Rs 1000 crore en FY21

Indofil a généré plus de Rs 350 crore de trésorerie et prévoit de rembourser la dette par des régularisations internes. Image représentative

Le fabricant de produits chimiques spécialisés, Indofil Industries, a déclaré mardi qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires de Rs 1 000 crore sur le marché intérieur pour FY2020-21. La société prévoit de maintenir la performance, car le secteur agro-chimique devrait croître de 12 à 14%.

«L’activité domestique a contribué pour 41% du chiffre d’affaires (FY20). À l’avenir, nous prévoyons une contribution de 46% au chiffre d’affaires du commerce international. Indofil est présent à l’exportation dans plus de 120 pays à travers le monde. Nous nous attendons à une croissance supplémentaire par des expansions et des acquisitions de friches industrielles et nouvelles », a déclaré Indofil.

Le bénéfice avant impôt de la société s’élevait à environ Rs 300 crore (consolidé) soumis à un audit en FY21. Sa dette totale était d’environ Rs 800 crore au 31 mars 2021. Indofil a généré plus de Rs 350 crore cash et prévoit de rembourser la dette par des régularisations internes, a-t-il ajouté.

La présidente de Modi Enterprise, Bina Modi, a déclaré: «L’année dernière a été une année difficile et l’équipe Indofil a démontré la capacité de son modèle d’entreprise résilient. Ce fut une année d’apprentissage, de transformation, de consolidation, de décision stratégique et de préparation pour l’avenir. Nous nous concentrons principalement sur la R&D, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la préparation d’un solide pipeline pour des produits nouveaux et innovants tout en maintenant un paysage de fabrication simple et puissant.

La société a investi dans de nouvelles capacités technologiques et des applications de chimie ainsi que sur des produits et une plate-forme de test, a-t-elle ajouté.

