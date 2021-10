Indonésie, le séisme de Bali fait au moins 3 morts

DENPASAR, Indonésie – Un tremblement de terre modérément fort et une réplique ont frappé l’île de villégiature indonésienne de Bali tôt samedi, tuant au moins trois personnes et détruisant des dizaines de maisons.

Le séisme a frappé juste avant l’aube, provoquant la panique chez les gens. Il a frappé juste après que l’île a commencé à rouvrir au tourisme alors que la pandémie diminue.

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme de magnitude 4,8 était centré à 38,5 miles au nord-est de Singaraja, une ville portuaire de Bali. Sa faible profondeur de 6,2 milles a peut-être amplifié la quantité de dégâts.

Une réplique de magnitude 4,3 a suivi. Ce séisme était relativement profond, à 174 miles.

Des photos de l’île montraient des maisons enterrées dans les rochers et la boue et des bâtiments effondrés, des murs effondrés sur le sol.

Gede Darmada, chef de l’Agence de recherche et de sauvetage de l’île, a déclaré que l’agence recueillait toujours des mises à jour sur les dommages et les victimes.

Outre les trois décès confirmés, au moins sept personnes ont été blessées, avec des blessures à la tête ou des fractures.

Le séisme a déclenché des glissements de terrain dans un district vallonné, tuant au moins deux personnes et coupant l’accès à au moins trois villages, a déclaré Darmada.

Il a renversé des maisons et des temples à Karangasem, la zone la plus proche de l’épicentre, tuant une fillette de 3 ans qui a été touchée par la chute de débris, a-t-il déclaré.

« Près de 60 % des maisons de notre village ont été endommagées et ne peuvent plus être habitées », a déclaré I Nengah Kertawa, chef du village de Bunga à Karangasem, l’une des communautés les plus touchées.

Des maisons et des installations gouvernementales ont également été endommagées à Trunyan et à Kintamani, une destination touristique populaire avec un lac magnifique.

Connue comme « l’île des dieux », Bali abrite plus de 4 millions de personnes, pour la plupart hindoues, dans cette nation majoritairement musulmane. Elle est célèbre pour ses temples, ses volcans pittoresques et ses belles plages de sable blanc.

Jeudi, l’île a rouvert ses portes aux voyageurs internationaux pour la première fois en plus d’un an après que le nombre de cas de COVID-19 en Indonésie a considérablement diminué.

Le pays a enregistré environ 1 000 cas par jour au cours de la semaine dernière après avoir culminé à environ 56 000 nouveaux cas quotidiens en juillet.

L’Indonésie, un vaste archipel de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le « Ring of Fire », un arc de volcans et de lignes de faille qui entoure le Pacifique.

Le dernier séisme majeur a eu lieu en janvier lorsqu’un séisme de magnitude 6,2 a tué au moins 105 personnes et en a blessé près de 6 500. Plus de 92 000 personnes ont été déplacées après avoir frappé les districts de Mamuju et Majene dans la province de Sulawesi occidental.