Indonésie: sous-marin manquant: les marins n’ont que suffisamment d’oxygène pour durer jusqu’à samedi | Monde | Nouvelles

La marine indonésienne est à la recherche d’un navire transportant 53 marins. Le sous-marin a disparu lors d’un exercice d’entraînement dans les eaux au nord de l’île de Bali.

Les marins effectuaient un exercice de torpille mercredi mais n’ont pas réussi à envoyer les résultats escomptés.

Yudo Margono, le chef d’état-major de la marine, a averti que l’équipage à bord n’avait que suffisamment d’oxygène pour durer jusqu’à 3 heures du matin samedi.

Il a déclaré aux journalistes: «La capacité de réserve d’oxygène du sous-marin en cas de panne d’électricité est de 72 heures.

«Il y a du temps jusqu’à samedi vers 3 heures du matin. Espérons que nous pourrons les trouver avant cette date. »

M. Yudo a donné une lueur d’espoir lorsqu’il a déclaré que les autorités avaient trouvé un objet avec une «force magnétique élevée» flottant à une profondeur de 50 à 100 mètres dans l’eau.

Mais la marine a averti qu’il est également possible que “pendant la plongée statique, une panne de courant se soit produite et le contrôle a été perdu”, ce qui signifie que “les procédures d’urgence ne peuvent pas être effectuées et le navire pourrait tomber à une profondeur de 600 à 700 mètres”.

L’amiral de la marine française Antoine Beaussant a déclaré que le sous-marin de 43 ans n’avait pas été construit pour résister à une telle profondeur.

Il a déclaré à l’.: “S’il s’était immobilisé à 700 mètres, il est probable qu’il se serait brisé.”

L’Indonésie a déclaré qu’un certain nombre de pays voisins, dont l’Australie et Singapour, ont répondu aux appels à l’aide.