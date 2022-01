Indurain, 25 ans depuis les adieux d’un cycliste de légende

02/01/2022 à 16:32 CET

.

« Aujourd’hui, le 2 janvier 1997, je veux annoncer publiquement ma retraite du cyclisme. Je savais que c’était un moment qui devait arriver et il est venu. » Avec ces phrases, Miguel IndurainPar une froide matinée à Pampelune, il a annoncé il y a vingt-cinq ans qu’il descendait de son vélo.

Après le toast à la nouvelle année, et sûrement avec la possibilité de continuer à élargir son vaste dossier, Indurain choisi pour sa retraite le 2 janvier, le même jour qu’un autre mythe, Splendeur Coppi, était décédé en 1960.

Le cycliste navarrais, alors âgé de 32 ans, a choisi pour ses adieux une chambre dans un hôtel de Pampelune d’une capacité de quatre-vingts personnes, une capacité réduite en raison de l’attente générée par chaque pas qu’il a fait.

Indurain Il est arrivé à l’hôtel escorté par la police et, d’un ton sobre, a lu une déclaration qu’il avait écrite avec sa femme, Marisa, pour mettre fin à sa carrière cycliste après douze années pleines de succès avec un adieu discret, totalement opposé à les exploits dans lesquels il a joué à vélo et qui ont fait de lui le meilleur cycliste espagnol de tous les temps.

La décision de le quitter intervient après qu’il est devenu champion olympique du contre-la-montre à Atlanta (États-Unis) en 1996, mais avec les ennuis de la onzième place du Tour de France et, surtout, l’abandon dans la treizième étape du Tour de France. L’Espagne, une course qui n’a jamais gagné.

Dans ce Tour d’Espagne, en route vers les lacs de Covadonga, Indurain laissé malade. Fatigué aussi de l’usure de la saison et parce que la promesse du directeur général de Banesto, Joseph Miguel Echávarri, le libérer de cette carrière n’a pas été accompli. L’imposition des directeurs de banque l’emporta, frustrés de ne pas voir le Navarrais lever les bras cette année-là pour la sixième fois sur les Champs Elysées.

Ce fut peut-être la goutte d’eau qui a commencé à se fissurer le 15 octobre 1995, lorsque Indurain n’a pas pu battre le record de l’heure détenu par les Suisses dans la ville colombienne de Bogotá Tony Rominger. Cette tentative frustrée a fait une brèche dans les relations entre les Navarrais et Banesto et dont les conséquences se révéleront à plusieurs reprises l’année suivante.

LE CLUB DES CINQ

La légende de Miguel Indurain Il sera toujours lié au Tour de France pour ses cinq victoires consécutives entre 1991 et 1995, un exploit égalant les Français Jacques Anquetil Oui Bernard Hinault et le belge Tourbillon Merckx, bien qu’aucun d’entre eux n’ait remporté les cinq matchs de suite.

Le domaine de Indurain sur le Tour, il a été puissant au cours de cette période de cinq ans entre 1991 et 1995. La puissance démontrée dans le contre-la-montre et le fait d’être avec les meilleurs en montagne, bien que toujours à leur rythme, parfois insupportable, ont été les clés de son leadership dans la ronde de gala.

Il n’a trouvé cette romance avec le Tour dans aucune autre course. Il a remporté le Giro d’Italia à deux reprises (1992 et 1993) et est monté sur la troisième marche du podium lors de sa dernière participation (1994). Dans la Vuelta a España, des huit fois où il a participé, il n’est sorti sur la photo du podium qu’en 1991 avec une deuxième place.

Le dossier de Indurain Il compte également deux victoires à Paris-Nice, trois Voltas a Catalunya, deux Critérium del Dauphiné, une Clásica San Sebastián, un championnat d’Espagne sur route, une Coupe du monde contre la montre et un vice-champion du monde sur route.

Un record unique pour un cycliste unique. La question restera toujours de savoir si ce qui s’est passé dans le Tour 1996 était un signe que sa carrière déclinait et que le retrait était un succès ou si, au contraire, c’était juste un avertissement pour l’usure qui le ferait découvrir sa meilleure version cycliste pour gagner à nouveau. Dans tous les cas, Indurain Il a décidé de dire au revoir avec ce demi-sourire avec lequel il s’occupait toujours de ses partisans, passant une froide matinée du 2 janvier 1997 de cycliste à mythe.