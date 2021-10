IndusInd Bank Bénéfice T2 en hausse de 72% grâce à la hausse des revenus et à la baisse des provisions

Les provisions ont baissé de 13% en glissement annuel à Rs 1 703 crore. La direction a attribué la hausse des bénéfices à NII et à la croissance des frais.

Le bénéfice net d’IndusInd Bank a augmenté de 72% en glissement annuel (YoY) à Rs 1 113,53 crore au cours du trimestre de septembre grâce à des revenus plus élevés et à des provisions plus faibles.

Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque a augmenté de 11,6% en glissement annuel à Rs 3 658 crore, les autres revenus ont augmenté de 18% à Rs 1 837 crore et la marge nette d’intérêt (NIM) a augmenté d’un point de base (bps) séquentiellement à 4,07 %. Les provisions ont baissé de 13% en glissement annuel à Rs 1 703 crore. La direction a attribué la hausse des bénéfices à NII et à la croissance des frais.

Le directeur général et PDG Sumant Kathpalia a déclaré que le deuxième trimestre avait été témoin d’une accélération de la dynamique de croissance. « Les décaissements importants dans le segment de la vente au détail, associés à une franchise d’entreprise revigorée, nous rassurent sur la croissance continue des prêts et l’accélération du NII. Les marges d’exploitation avant provision ont augmenté et si vous regardez nos frais, nous avons augmenté dans tous les vecteurs de frais », a-t-il déclaré.

Le livre des avances a augmenté de 9,72 % en glissement annuel pour atteindre 2,21 crore de lakh Rs au 30 septembre 2021, et le total des dépôts a augmenté de 21 % en glissement annuel pour atteindre 2,75 crore de lakh Rs. Les dépôts en compte d’épargne en compte courant (CASA) représentaient 42 % du total des dépôts au 30 septembre 2021, contre 40 % il y a un an.

Les avances restructurées représentaient 3,6% du portefeuille de crédits de la banque. « Si vous regardez notre simulation prudente des coûts de crédit du pool restructuré, je pense que nous sommes bien équipés pour prendre en charge toutes les provisions qui proviendront du livre restructuré », a déclaré Kathpalia.

Les dérapages étaient de l’ordre de Rs 2 658 crore au T2FY22, contre Rs 2 762 crore au trimestre précédent. La banque a effectué des récupérations d’une valeur de 1 024 crores de Rs et des mises à niveau d’une valeur de 1 141 crores de Rs au cours du trimestre. Les actifs non performants bruts (PNPA) s’établissent à 2,77 % des avances au 30 septembre 2021, contre 2,88 % au 30 juin 2021. Le ratio ANP net s’établit à 0,8 % au 30 septembre 2021, contre 0,84 % au 30 juin 2021.

Les actions d’IndusInd Bank ont ​​clôturé à Rs 1 141,85 mercredi sur l’ESB, en baisse de 1,11% par rapport à leur clôture précédente. Les résultats ont été déclarés après la clôture des marchés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.