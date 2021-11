IndusInd Bank et Spandana Sphoorty se disputent la nomination du PDG et du directeur financier

Spandana Sphoorty n’a pas encore déclaré ses bénéfices de juillet à septembre en raison d’un récent changement de direction après la démission de la fondatrice Padmaja Gangireddy.

Un jour après que Spandana Sphoorty Financial a annoncé la nomination de Shalabh Saxena en tant que nouveau directeur général, IndusInd Bank a précisé que Saxena n’avait pas encore remis sa démission en tant que directeur général (MD) et directeur général (PDG) de Bharat Financial Inclusion. (BFIL).

IndusInd Bank a également précisé qu’Ashish Damani, qui est directeur exécutif et directeur financier de BFIL, n’a pas non plus démissionné. Spandana Sphoorthy avait publié un communiqué lundi nommant Damani président et directeur financier de la société.

« Ni M. Shalabh Saxena ni M. Ashish Damani n’ont présenté leur démission des services de BFIL. Aux termes de leurs conditions d’emploi, une fois la démission présentée, elle est soumise à l’acceptation du Conseil d’Administration de BFIL (Conseil). Sur acceptation par le Conseil, un délai de préavis spécifié doit également être signifié. Cependant, comme aucun d’entre eux n’a remis sa démission à BFIL, une telle procédure régulière n’a pas été engagée », a déclaré IndusInd Bank dans un dossier d’échange.

IndusInd Bank a déclaré que, conformément aux conditions contractuelles d’emploi, il est interdit à Saxena et Damani d’accepter un emploi chez un concurrent de BFIL, tel que Spandana Sphoorty, sauf approbation écrite du conseil d’administration de BFIL. Ainsi, toute prétendue acceptation par le duo d’un emploi chez Spandana Sphoorty serait contraire aux conditions de leur emploi.

En outre, certaines transactions relatives à BFIL font l’objet d’un examen continu et le maintien de l’emploi de Saxena et Damani chez BFIL est essentiel à la clôture de ce processus, a déclaré IndusInd Bank, ajoutant que les deux dirigeants ne peuvent pas être relevés des services de BFIL. , jusqu’à l’achèvement dudit examen.

Spandana Sphoorty n’a pas encore déclaré ses bénéfices de juillet à septembre en raison d’un récent changement de direction après la démission de la fondatrice Padmaja Gangireddy.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.