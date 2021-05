IndusInd Bank: mise à niveau pour “ acheter ” en “ attente ”, TP `1150

IIB a fait état d’un ensemble stable de chiffres sur le front de la qualité des actifs.

L’IndusInd Bank (IIB) a affiché un PAT meilleur que prévu au quatrième trimestre de l’exercice 21 de `9,3 milliards de dollars avec des signes visibles d’amélioration dans les mesures critiques de l’entreprise. La dynamique des prêts s’est améliorée, grâce à de solides décaissements au détail. Plus important encore, les dépôts ont encore augmenté de 6,8% par rapport au T / T, un exploit louable. La qualité des actifs est conforme aux attentes et nous estimons que les coussins de provisionnement sont adéquats pour faire face à l’incertitude actuelle. IIB n’a cessé de fournir des performances de base. La stabilisation des dépôts et sa volonté de s’appuyer sur son coussin de provision existant rendent les perspectives stables. En tenant compte de ces facteurs, nous élevons la cible à 1,8x P / B (auparavant 1,5x), ce qui donne un TP de 1150 (contre 880). Par conséquent, nous améliorons IIB pour «acheter» en «attente».

IIB a fait état d’un ensemble stable de chiffres sur le front de la qualité des actifs. Les dérapages semblaient optiquement élevés à 39 milliards de dollars, mais ~ 50% d’entre eux étaient de nature technique et constatent déjà des tendances de reprise. L’efficacité de la collecte dans les IMF et le portefeuille de prêts automobiles s’améliore. Alors qu’un pronostic concluant sur la qualité des actifs est encore à quelques trimestres étant donné le début d’un nouveau cycle Covid, les dispositions proactives rendent le bilan plus résilient et nous ne prévoyons pas d’écarts majeurs au cours des trimestres suivants. Bien que nous considérions le coût du crédit comme relativement élevé, nous pensons que le problème est de nature plus délimitée maintenant qu’il ne l’était il y a deux trimestres.

Le T4FY21 a vu la dynamique commerciale s’accélérer avec une croissance des prêts de 2,4% T / T soutenue par une forte croissance du commerce de détail (segment cible). Le point culminant est une accumulation soutenue du passif avec une croissance des dépôts à 6,8% QoQ, malgré la baisse des taux d’intérêt – un exploit louable. Une croissance améliorée avec des leviers pour un meilleur NIM (baisse des taux sur les dépôts et réorientation vers les actifs de détail) aidera la banque à renforcer sa rentabilité de base. Nous n’avons jamais été dans le club de la «panique des dépôts» et continuons de croire que la fortune des actifs sera le facteur déterminant pour l’entreprise et ses performances boursières, dans lesquelles l’intention de provisionnement et la constitution de stocks augmentent le confort. Dans IIB, les préoccupations concernant la qualité des actifs ont dominé les gains dans son activité principale. Nous sommes enthousiasmés par la performance de la banque et pensons que IIB a traversé la crise actuelle sans érosion majeure des bénéfices a été un résultat meilleur que prévu. Pour refléter cette confiance croissante, nous améliorons le stock en «BUY / SN».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.