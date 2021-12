IndusInd Bank, partenaire de NPCI pour simplifier les envois de fonds transfrontaliers via UPI

IndusInd Bank s’est associée à la National Payments Corporation of India (NPCI) pour proposer des envois de fonds transfrontaliers en temps réel vers l’Inde à l’aide d’identifiants UPI.

Les Indiens peuvent désormais obtenir des envois de fonds de leurs sources étrangères de manière beaucoup plus simple, car IndusInd Bank s’est associée à NPCI pour faciliter les transferts d’argent transfrontaliers en utilisant les identifiants UPI des bénéficiaires. Cela évitera d’avoir à se souvenir de ses coordonnées bancaires pour envoyer de l’argent.

IndusInd Bank s’est associée à la National Payments Corporation of India (NPCI) pour proposer des envois de fonds transfrontaliers en temps réel vers l’Inde à l’aide d’identifiants UPI, pour ses partenaires opérateurs de transfert d’argent (MTO), a annoncé la banque dans un communiqué lundi.

Avec cette initiative, IndusInd Bank est devenue la première banque indienne à utiliser UPI pour les paiements transfrontaliers ou les envois de fonds NRI.

Dans le cadre de cet accord, les MTO utiliseront le canal IndusInd Bank pour se connecter aux systèmes de paiement UPI du NPCI pour la validation et le règlement des paiements transfrontaliers sur les comptes des bénéficiaires. Pour commencer, IndusInd Bank a commencé avec la Thaïlande pour les envois de fonds étrangers (FIR) via UPI en utilisant DeeMoney.

DeeMoney est un fournisseur de solutions financières basé en Thaïlande qui propose des services de transfert d’argent et de change de devises. En ajoutant les identifiants UPI des bénéficiaires en Inde sur le site Web de DeeMoney, on peut facilement transférer des fonds. IndusInd Bank a déclaré qu’elle prévoyait également d’ajouter plus de partenaires dans divers autres pays pour les paiements transfrontaliers via UPI dans un avenir proche.

« C’est une étape importante vers la simplification des envois de fonds en tant que fonctionnalité, car les personnes résidant à l’étranger pourront désormais transférer facilement de l’argent à un bénéficiaire en ajoutant simplement leurs identifiants UPI, sans avoir à se souvenir de leurs coordonnées bancaires », Soumitra Sen, chef (consommateur banque et marketing) à IndusInd Bank, a déclaré.

Sen a ajouté que l’activation des envois de fonds à l’étranger via UPI est une étape majeure vers le renforcement de son utilisation en tant que plate-forme et contribuera grandement à améliorer son adoption par les NRI dans toutes les régions. La directrice de l’exploitation de NPCI, Praveena Rai, espère que l’initiative offrira une expérience de transfert de fonds beaucoup plus simple et plus efficace pour les voyageurs internationaux utilisant UPI.

« Nous sommes convaincus que notre association agira comme l’un des principaux facteurs contribuant à l’évolution des paiements transfrontaliers via UPI », a-t-elle déclaré.

