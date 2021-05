IndusInd net grimpe de 190% grâce à des revenus d’intérêts solides et à un provisionnement plus faible

Le ratio d’adéquation des fonds propres (RCA) s’établit à 17,38% avec un ratio CET1 de 16,83% à fin mars 2021.

Le prêteur privé IndusInd Bank a annoncé vendredi un bond de 190% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 876 crore pour le trimestre terminé en mars 2021 en raison de revenus d’intérêts solides et d’un provisionnement réduit. Les provisions ont diminué de 24% en glissement annuel à Rs 1 866 crore.

Le bénéfice d’exploitation du prêteur a augmenté de 8% en glissement annuel à Rs 3 062 crore alors que le revenu net d’intérêt (NII) a augmenté de 9,4% en glissement annuel à Rs 3 535 crore.

Sumant Kathpalia, directeur général et PDG d’IndusInd Bank, a déclaré: «Il y a un petit ralentissement en ce moment à cause de Covid-19. Nous réévaluerons la situation en mai. » La banque continuera à se concentrer sur les collections, a déclaré Kathpalia. L’efficacité de la collecte au cours du trimestre de mars est restée à 98%.

Les marges nettes d’intérêts (NIM) du prêteur ont baissé de 12 points de base (pb) en glissement annuel à 4,13%, mais ont affiché une croissance de 1 pb sur une base séquentielle.

La qualité des actifs s’est un peu détériorée au cours du trimestre de mars, après la levée du statu quo sur la déclaration des actifs non performants par la cour suprême. Le ratio des actifs non performants bruts (NPA) a augmenté de 93 pb à 2,67%, contre 1,74% au trimestre précédent. De même, le ratio NPA net a augmenté de 47 points de base à 0,69%, contre 0,22% au trimestre de décembre. Le ratio de couverture du provisionnement (PCR) est resté à 75% au quatrième trimestre.

Le prêteur a affirmé que les revenus d’honoraires étaient revenus aux niveaux d’avant la convention. Les frais de base ont augmenté de 8% en glissement annuel et de 8% en qoq à Rs 1 508 crore. Les dépenses d’exploitation pour le trimestre terminé le 31 mars 2021 ont augmenté légèrement à Rs 2.186 crore, contre Rs 2.148 crore pour le trimestre correspondant de l’année précédente. Les charges fiscales pour la période ont augmenté de 240% à Rs 319,89 crore.

Les avances ont augmenté de 3% en glissement annuel à Rs 2,12 crore de lakh. Les dépôts ont augmenté de 27% en glissement annuel à Rs 2,55 lakh crore. Les dépôts du compte d’épargne en compte courant (CASA) s’élevaient à Rs 1 06 791 crore avec des dépôts en compte courant à Rs 35 726 crore et des dépôts en compte d’épargne à Rs 71 065 crore. Les dépôts CASA représentaient 42% du total des dépôts au 31 mars 2021.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (RCA) s’établit à 17,38% avec un ratio CET1 de 16,83% à fin mars 2021.

