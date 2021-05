Industrias commence le chemin de son rêve dans la Copa del Rey

14/05/2021 à 20:51 CEST

Le modernisé et rajeuni Pavelló Nou de Santa Coloma accueille ce week-end un passionnant Final Four de la Copa del Rey 2020-21 avec la participation de l’hôte Industrias Santa Coloma, Movistar Inter, ElPozo Murcia Costa Cálida et Levante UD.

Ce sera la troisième finale des Colomenses dans cette compétition, après laquelle ils ont perdu un match en 2015 contre l’Inter à Águilas (3-0) et la saison dernière, au cours de laquelle ils ont perdu contre Jaén Paraíso Interior lors d’une spectaculaire séance de tirs au but qui s’est terminée 15-14.

Avec des caméras Teledeporte en direct, Levante et ElPozo ouvriront l’événement à 18h30, tandis que Les industries affronteront l’Inter à 21h00. dans un duel à majorité catalane absolue dans les gradins d’un pavillon qui n’a rien à voir avec ce qu’il était avant le remodelage.

Le capitaine David Álvarez est de qualité et de jeunesse

| DAVID RAMÍREZ

Industries est présentée comme l’une des révélations de la saison et, après avoir éliminé le Barça en quarts de finale (ils ont remporté les trois derbies cette année), ils arrivent avec bonne humeur après leur victoire de la dernière journée sur le court de l’Inter par 0-3 avec un ‘double’ du plus jeune capitaine de la catégorie, David Álvarez (23 ans).

Javi Rodríguez, optimiste

SPORT a rendu visite à l’équipe colombienne dans les heures précédant la finale à Cuatro et s’est entretenu avec l’entraîneur Javi Rodríguez et Sepe, qui a coïncidé avec le Barça lors de la saison 2010-11 au cours de laquelle l’équipe que Marc Carmona dirigeait alors a remporté la première édition de la Copa del Rey contre l’Inter dans un match qui a élevé Paco Sedano pour son meurtre ‘ petite danse »lors de la séance de tirs au but récemment imitée par le blessé Miquel Feixas.

Le “ mythe ” est l’un des personnages les plus importants de l’histoire du futsal espagnol et maintenant il élève Industries après être entré dans l’histoire avec le Hongrois Gyor ETO (il s’est qualifié pour le Champions Final Four 2018) et l’Ukrainien Kherson.

Javi Rodríguez est toute ambition et illusion

| DAVID RAMÍREZ

“Ils répondent à toutes les exigences pour pouvoir faire quelque chose de beau. S’il n’y avait pas eu la pandémie, cela ne pourrait pas être fait ici à cause du problème de capacité, alors cette opportunité nous a été présentée et nous devons essayer de ne pas la rater. Bien sûr, vous pouvez exécuter la même chose que l’Inter. Et de plus! Pour nous, c’est un événement historique, les garçons le méritent et je suis sûr qu’ils ne le manqueront pas », a déclaré le triple champion de la Ligue des champions.

“Avant le match où nous avons battu l’Inter, je leur ai dit que cela n’aurait rien à voir avec ce qui va être vu ici. L’Inter est l’un des clubs les plus titrés au monde et a l’habitude de jouer à ce type de match, mais pas nos joueurs. Personne ne bat l’illusion. Maintenant il faut savoir jouer au jeu et y aller dès la première minute comme nous le faisons toujours “continua l’ex-blaugrana, peut-être le premier grand personnage de la section.

Javi Rodríguez est très clair sur qui est la grande référence du club, bien au-dessus de lui ou des joueurs. “Gagner le titre serait à la hauteur de ce que mérite ce club et Vicenç García, une personne qui parie sur ce sport depuis de nombreuses années, pour les jeunes, pour la carrière & mldr; Ce serait un bel aboutissement pour toute sa carrière », a-t-il déclaré.

Industries ne renonce à rien dans cette finale à quatre

| DAVID RAMÍREZ

“L’équipe a fait un pas en avant et ce qui nous est arrivé lors des dernières demi-finales contre Jaén (ils ont perdu aux tirs au but 15-14) au lieu de nous faire du mal nous a aidés à grandir. Je suis extrêmement chanceux que mon équipe participe à chaque match, qui est prêt à mourir pour gagner et c’est la chose la plus importante pour moi et pour l’équipe », a ajouté Javi Rodríguez.

Sepe l’a gagné avec le Barça

Dans ce Barça qui a remporté la première Copa del Rey en 2011 à Tolède, il y avait aussi le Sepe, qui a également soulevé la Coupe d’Espagne et la Ligue cette saison sous Marc Carmona. Il était également avec Industrias lors de la finale de coupe de 2015 susmentionnée et affrontera son troisième Final Four consécutif (celui de 2018-19 avec Aspil Vidal Ribera Navarra.

“J’ai eu la chance d’être dans la section lorsque le grand Barça a commencé. J’ai eu le privilège de partager un vestiaire avec des gens comme Javi Rodríguez lui-même, Torras, Wilde ou Ari, qui s’est blessé et c’est pour cette raison que je suis monté en équipe première. J’étais à Tolède le jour de Paco (Sedano) contre l’Inter et nous avons gagné cette Copa del Rey que j’ai là-bas dans mon palmarès », expliquait la clôture.

“Lorsque vous êtes un enfant de l’équipe réserve et que vous êtes proche de la première équipe, votre seul objectif est de rester et une fois qu’ils vous demandent de partir, vous devez essayer de faire une bonne course pour aller dans l’un des grands. J’aspire toujours au maximum, comment atteindre le deuxième Final Four d’affilée de la Copa del Rey, qui est un grand prix spectaculaire pour un club comme Industrias, a indiqué un Sepe qui compte six buts dans la ligue actuelle.

Know a remporté la Copa del Rey en 2011 avec le Barça

| DAVID RAMÍREZ

Sur le 0-3 à Torrejón, Sepe s’assure que tout est battre une équipe comme l’Inter “est important et plus encore sur leur terrain. C’est comme leur envoyer un message. Ils ont tout fait pour nous marquer et laisser une feuille blanche psychologiquement est important. De plus, nous jouons à domicile et nos fans vont nous pousser. Ça va être un bon match. “

“Bien sûr, vous pouvez courir plus que l’Inter et nous l’avons montré. Gagner le titre signifierait entrer dans l’histoire, en particulier pour les fans, pour le club, pour Vicenç (García, le président historique et fondateur) et pour la ville. Ce club méritait depuis longtemps d’accueillir une compétition comme celle-ci et maintenant la gagner est dans nos meilleurs rêves », a ajouté Sepe.