Industrias relance son drapeau avec une nouvelle victoire contre le Barça

04/04/2021 à 14:23 CEST

Pour la troisième fois cette saison, Le FC Barcelone s’est incliné ce dimanche face à Industrias Santa Coloma 3-2 dans le retour plus de deux ans plus tard à un Pavelló Nou qui a connu une atmosphère spectaculaire.

INDIANA

FCB

INDUSTRIAS SANTA COLOMA,

(1 + 2): Mario Almagro (p., 1′-19 ‘), Sepe, Sebas Corso, Bermusell, Drahovsky – cinq de départ -, Borja Puerta (ps, 20′-40’), Cardona, Bruno Petry, Uri Santos, David Álvarez et Khalid.

FC BARCELONE, 2

(2 + 0): Miquel Feixas (p.), Aicardo, Dyego, Adolfo, Ferrao (1) – à partir de cinq ans -, Daniel, Matheus, Ximbinha, Esquerdinha et André Coelho (1).

ARBITRES

Alberto Centeno et Jordi Centeno (Catalans) qui ont donné un carton jaune à David Álvarez (23 ‘), Sebas Corso (25’), Sepe (27 ‘) et l’entraîneur local Javi Rodríguez (20’), de Industrias Santa Coloma; et à Ferrao (4 ‘), Adolfo (19’), André Coelho (27 ‘), Aicardo (31’) et Ximbinha (40 ‘), du FC Barcelone.

BUTS

0-1, Ferrao (1:31); 1-1, Drahovsky (9:02); 1-2, André Coelho (19:15), 2-2, David Álvarez (28:41); 3-2, Albert Cardona (38:19).

INCIDENTS

Match correspondant à la 26e journée du championnat de première division de futsal masculin joué devant quelque 400 spectateurs lors de la réouverture du Pavelló Nou (Santa Coloma).

Et c’est que la réouverture du Colisée s’est jointe au retour du public aux champs, donc la fête locale était complète. En revanche, les blaugrana voient leur séquence de 17 matchs arrêtée sans perdre.

Envoyer le Barça

La mise en scène du Barça a été excellente, avec un manque flagrant de Tomas Drahovsky sur Aicardo qui a été épargné par le jaune et avec le 0-1 dans une volée spectaculaire de Ferrao à la passe de Dyego alors que seulement 91 secondes de jeu avaient été accomplies.

Dyego a également eu une bonne chance et ‘Draho’ a répondu avant que les habitants ne commencent une ligne ascendante ce qui les a amenés à commettre quatre fautes en sept minutes et à rester avec cinq à 8:26 avant la mi-temps.

Mario Almagro a fait deux bonnes interventions pour un tableau colombien qui a obtenu le 1-1 à la 9 ‘après un dégagement de Miquel Feixas sur un tir de Drahovsky dont le Slovaque a profité pour marquer son 18e but en championnat.

David Álvarez et Daniel n’ont pas pu avec les gardiens rivaux, le Barça a également commis la cinquième faute à 8:26 de l’entracte et Adolfo pourrait faire l’objet du sixième dans le 19 ‘dans une accusation de Drahovsky quand il a affronté un Almagro qui a fait un étirement sensationnel. À tel point qu’il a été blessé et a dû quitter son poste à Borja Puerta.

Ferrao a ouvert le score à Santa Coloma

| FCB

Et 45 secondes avant la pause, les Portugais André Coelho a sorti un de ses missiles de sa manche pour signer le 1-2 après que la balle a frappé la barre transversale et a rebondi clairement.

Retour de Colomense

Dans la reprise et après des occasions séparées de Drahovsky et Aicardo, les arbitres ont très bien filé sur 24 ‘dans un saut de Bruno Petry avec Miquel Feixas signaler une faute au local alors qu’il avait gardé le ballon et était sur le point de marquer.

Borja Puerta a bien répondu au tir de Matheus dans le prélude à 2-2, qui est entré en 29 ‘dans un jeu de stratégie dans lequel Uri Santos a parfaitement trouvé le capitaine David Álvarez au deuxième poteau, qui n’a pas manqué.

Dans une autre décision controversée, L’équipe arbitrale a sorti de la surface une faute d’Aicardo sur la ligne à mi-chemin du deuxième acte et Borja Puerta était à nouveau exposé avec des tirs de Dyego en 33 ‘et Coelho en 36’.

Miquel Feixas a fait des interventions méritantes

| FCB

La fin a été spectaculaire, les deux équipes attaquant avec cinq (Daniel du côté des visiteurs et Corso du côté locaux, qui ont immédiatement marqué 3-2 dans un grand but du «pirate» Albert Cardona également passé par Uri Santos.

Le Barça a cherché une égalité avec le gardien-joueur et a pu le trouver à trois secondes de la fin sur un tir de Matheus qui est allé à la main à l’intérieur de la surface, mais les arbitres ont complété leur mauvaise performance en ne le signalant pas. Au moins, ils ont commis des erreurs pour les deux équipes. À la fin, 3-3-2 et troisième victoire colombienne de la saison avant la boîte azulgrana. Pour le faire regarder.