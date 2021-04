04/02/2021 à 08:03 CEST

Le ‘doyen’ du futsal espagnol, Industrias Santa Coloma, rentrera dans son domicile de Pavelló Nou dimanche prochain (12h30 / Esport3) après un «bannissement» de plus de deux ans pour travaux de rénovation.

Les Colombiens, qui ont été contraints de jouer pendant cette période dans jusqu’à trois pavillons différents, s’entraînent depuis des jours sur la nouvelle piste et la rediffusion tant attendue de l’installation n’aurait pas pu avoir un meilleur invité. Et est-ce que Le Barça sera le visiteur dans le duel du 26e jour de Primera.

Le match de championnat sera le premier à accueillir officiellement le pavillon et pourrait avoir un public dans les stands immaculés si le Procicat et le conseil municipal ne l’empêchent pas. Sur un total de 1 500 sièges extensibles à 2 400, 30% de la capacité pourrait être autorisée.

Maintenant tu peux dire avec toutes les lettres que C’est le ‘NOU’ Pavelló Nou après une réforme globale qui a impliqué un investissement de 4,4 millions d’euros et qui était indispensable pour s’adapter aux réglementations requises dans la catégorie la plus élevée du futsal.

En plus des industries, il accueillera près d’une vingtaine d’entités sportives qui bénéficiera des améliorations absolues d’une installation totalement désuète (sa première inauguration date de 1977).

Samedi dernier a eu lieu l’inauguration officielle du charmant pavillon et ce même jour ses portes furent ouvertes à tous les habitants de Colom.

Handicap sportif

Les joueurs d’Industrias Santa Coloma Ils ont pu s’entraîner pour la première fois dans les installations rénovées le 23 mars et grâce à l’arrêt de la Coupe d’Espagne, ils ont eu quelques jours de plus pour s’adapter au nouveau terrain avant leur premier match contre nul autre que les Catalans.

Santa Coloma a maintenant une installation de première classe

Ne pas jouer à Industries leurs matchs où ils se sont entraînés les a blessés et de quelle manière cette saison. Les résultats ne sont pas venus et l’entraîneur Javi Rodríguez s’est levé à la mi-janvier et a décidé de jouer oui ou oui dans le pavillon La Colina, où ils ont exercé.

Depuis ce moment Ils ont enchaîné de bons résultats: trois victoires contre Ribera Navarra, O Parrulo et Burela, les seuls que l’équipe a portés tout au long de la campagne de la ligue. L’entraîneur a appliqué la maxime du football «vous jouez pendant que vous vous entraînez» et l’a transformée en «vous jouez là où vous vous entraînez». Et il n’avait pas tort.

Un long « exil »

Les industries ont arrêté de jouer leurs matchs au Nou Pavelló en février 2019 et il a dû «s’exiler» à l’Olímpic de Badalona, ​​le siège de Joventut, une installation dédiée presque exclusivement à la pratique de matchs de basket.

Cela a motivé le fait que l’équipe devait s’entraîner dans un autre pavillon badalonais, la Colina susmentionnée, dans lequel ils ont enfin enchaîné leurs meilleurs résultats. En outre, la campagne actuelle a commencé en tant que local dans le charmant pavillon Camp del Ferro à Barcelone.

Il n’y a pas deux sans trois?

Dans l’aspect purement sportif, le derby catalan arrive pour les deux avec une dynamique irrégulière. Le Barça a le besoin urgent de gagner s’il veut grimper des positions en championnat avec la défaite retentissante contre l’Inter en finale de la Coupe d’Espagne encore très récente, alors que les locaux ne peuvent manquer plus de points à domicile s’ils ne veulent pas compliquer leur séjour. Industrias n’a remporté que trois matchs à domicile, bien qu’avant les Catalans, ils se donnent toujours le courage.

Les industries ont éliminé le Barça en Copa del Rey

Industrias sait comment arrêter l’artillerie du Barça et l’a déjà montré deux fois cette saison. Dans le premier, les hommes de Javi Rodríguez se sont imposés le 13 novembre lors d’un match de championnat (1-2) au Palau Blaugrana avec un doublé de son meilleur buteur, le Slovaque Tomas Drahovsky (il en a déjà eu 17).

Et le 9 février dernier, en quarts de finale de la Copa del Rey ceux de Javi Rodríguez ont bien rendu compte des Catalans 3-1 avec deux autres buts de Drahovsky pour accéder au Final Four de la Copa del Rey (toujours pas de date fixée) avec Movistar Inter, Levante et ElPozo.