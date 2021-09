Industrie 4.0 : Construire des usines intelligentes avec le cloud et l’IA

Alors que le secteur manufacturier se dirige vers les technologies numériques et l’industrie 4.0, une bonne infrastructure informatique est nécessaire pour obtenir des informations à jour sur l’état des équipements, améliorer les performances et la qualité de la production.

Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le cloud et l’Internet des objets (IoT) ont été largement adoptées dans les télécommunications, la vente au détail, les FMCG, le BFSI et les soins de santé au cours de la dernière décennie. Un apprentissage crucial pour les fabricants à l’ère de Covid-19 est que des solutions de fabrication numérique rentables peuvent permettre aux usines et aux chaînes d’approvisionnement de fonctionner efficacement pour réduire les coûts. L’industrie 4.0 redéfinit les technologies numériques, les stratégies commerciales et l’exécution opérationnelle des entreprises.

« Les entreprises manufacturières ont réalisé qu’il était nécessaire d’optimiser les coûts avec des solutions numériques pour assurer le bon fonctionnement des chaînes de production et d’approvisionnement tout en maintenant des produits de haute qualité », déclare Rohit Pande, responsable des ventes d’applications d’IA, IBM Inde/Asie du Sud. « Aujourd’hui, une ligne de production moyenne peut générer environ 70 téraoctets de données volumineuses en une seule journée ; cependant, la plupart d’entre eux ne sont pas analysés. Selon lui, les fabricants commencent maintenant à combiner l’IA, le cloud hybride et l’automatisation pour tirer parti de ces données et obtenir des informations plus critiques telles que la prédiction et la prévention des pannes d’équipement, l’amélioration de la fiabilité, la réduction des temps d’arrêt et l’application des informations sur les données pour la mise à niveau. qualité des produits et des coûts de fabrication réduits.

La poussée actuelle des entreprises manufacturières vers l’Industrie 4.0 est due aux multiples avantages inhérents. Hindustan Coca-Cola Beverages a récemment collaboré avec IBM pour déployer « Maxpro », une collection de plusieurs solutions informatiques qui comprend IBM Maximo, dans son usine de Sanand au Gujarat. Ces solutions sont optimisées par le cloud, l’IA, l’analyse et l’IoT et fournissent une analyse factuelle en temps réel des données, une disponibilité instantanée des informations et l’interconnectivité des machines. Selon l’entreprise, cette collaboration aide l’usine à redéfinir l’efficacité et à devenir plus agile.

Sampath Kumar Venkataswamy, directeur de recherche senior, IDC Asia Pacific Manufacturing Insights, déclare : « Plus de 38 % des fabricants indiens envisagent des offres numériques pouvant générer de nouvelles sources de revenus grâce à une combinaison de moteurs d’innovation de produits et d’intégrations d’écosystèmes qui reposent sur le temps réel. visibilité des données. Des technologies telles que l’IA, l’IoT, le cloud et l’analyse seront les principaux catalyseurs qui aideront à la création d’un fil numérique qui traverse l’organisation et la chaîne de valeur. »

Importance de l’infrastructure informatique dans l’industrie 4.0

Alors que le secteur manufacturier se dirige vers les technologies numériques et l’industrie 4.0, une bonne infrastructure informatique est nécessaire pour obtenir des informations à jour sur l’état des équipements, améliorer les performances et la qualité de la production. La construction d’une infrastructure informatique multi-cloud hybride est un élément clé de la transformation numérique pour les fabricants cherchant à tirer parti de l’Industrie 4.0.

« L’objectif principal de l’infrastructure informatique dans une configuration de fabrication est de permettre une latence zéro au sein et entre les processus métier avec les parties prenantes réparties dans toute l’organisation. Alors que les fabricants à succès sont en train de passer d’une configuration d’usine standard à une configuration d’usine automatisée, certaines organisations passant même à des usines intelligentes, les serveurs et le stockage basés sur les processeurs RISC continuent de fournir les éléments constitutifs d’une architecture informatique de nouvelle génération. ” déclare Ravi Jain, directeur, Ventes de serveurs, IBM Inde/Asie du Sud.

De nombreuses entreprises des secteurs manufacturiers utilisent IBM Systems pour comprendre l’analyse en temps réel et augmenter l’efficacité opérationnelle. JK Cement, dont le siège est à Kanpur, a déplacé son infrastructure informatique pour son ERP principal vers IBM Power et IBM Storage afin de réduire les coûts opérationnels et d’augmenter l’efficacité commerciale dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Jitendra Singh, président et CDO de JK Cements, déclare : « Nous sommes dans un secteur où notre gestion de la chaîne d’approvisionnement doit être très efficace. Nous avons besoin d’une infrastructure hautement performante pour accéder aux informations et aux analyses en temps réel. Ce changement nous a aidés à optimiser les décisions opérationnelles, à améliorer les processus, à accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, à réduire les coûts et à augmenter notre efficacité globale.

L’industrie 4.0 ne consiste plus à adapter des modules pour mettre en œuvre un ensemble de processus fixes ou à attendre un à deux ans pour être mis en ligne. Les entreprises définissent et déploient des cas d’utilisation par petits morceaux, permettant des avantages en trois à six mois. Jain d’IBM déclare : « Les entreprises sont sous pression pour innover et faire des investissements intelligents dans l’IoT, la mobilité, le cloud computing et l’analyse pour améliorer l’efficacité de la production.

Au fur et à mesure que les stratégies commerciales et l’exécution opérationnelle des fabricants sont redéfinies, l’Industrie 4.0 prend donc une plus grande pertinence à l’ère post-pandémique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.