Industrie 4.0 et le diplômé du MBA émergent: les compétences dont un étudiant en gestion a besoin pour rester pertinent

Pour être un chef d’entreprise prospère, il faut toujours être en mode d’apprentissage.

Par le Dr Tapan K Panda

Les révolutions sont censées modifier les chemins et les pensées de routine – tout comme les révolutions industrielles. La première révolution industrielle a été une transition de la production manuelle à la machine grâce à l’utilisation de l’eau et de la vapeur. C’était donc un voyage de la main-d’œuvre, des méthodes artisanales raffinées aux méthodes basées sur la vapeur. La deuxième révolution industrielle a été marquée par la mise en place de chemins de fer et de réseaux télégraphiques qui ont accéléré le transfert des personnes et des informations. L’électrification accrue a aidé à développer des lignes de production modernes avec une normalisation rapide, une production de masse et une distribution, ce qui a entraîné une demande accrue de travailleurs qualifiés et d’une main-d’œuvre de supervision ayant des connaissances sur la gestion du temps, du travail et des mouvements. La troisième révolution industrielle est le début de l’application massive des technologies de l’informatique, de l’information et de la communication dans les processus de production et d’affaires. C’est la période de l’automatisation et pourtant les machines sont supervisées par la main-d’œuvre. La machination était un outil de guidage et de fixation des processus d’affaires et une compétence accrue pour les gestionnaires modernes – les décisions opérationnelles sont toujours prises par des êtres humains.

L’industrie 4.0 est la quatrième révolution industrielle qui automatise davantage les processus de fabrication et d’affaires grâce à l’utilisation de technologies intelligentes; communication de machine à machine à grande échelle (M2M) sans interférence humaine et prise de décision automatisée grâce à l’application de systèmes d’aide à la décision intelligents et d’intelligence artificielle. Les machines sont équipées d’outils plus intelligents pour une communication améliorée, une auto-surveillance et une prise de décision proactive grâce à l’utilisation de l’Internet des objets, de la robotique et des outils d’informatique quantique.

La peur de la perte d’emploi et une moindre intervention managériale a lancé un débat sur le rôle des nouveaux chefs d’entreprise dans l’environnement de l’industrie 4.0. Quels types de compétences, de compétences managériales et d’éthique de travail les nouveaux MBA devraient posséder pour rester pertinents et jouer un rôle stratégique dans la prise de décision commerciale. Si le travail routinier et banal est pris en charge par des machines, les responsables de la nouvelle génération doivent évoluer vers une compréhension et une application de plus en plus élevées des affaires. Les gestionnaires de l’industrie 4.0 doivent avoir des compétences, des connaissances et des aptitudes transdisciplinaires grâce à l’apprentissage adaptatif et cognitif, au design thinking, aux compétences collaboratives et à une aptitude plus élevée à la résolution de problèmes. L’éducation MBA actuelle centrée sur le domaine doit subir un changement radical et apporter un apprentissage de la science, de la technologie, de l’ingénierie, de l’art et des mathématiques pour une prise de décision de gestion efficace.

L’industrie 4.0 est susceptible de générer d’énormes quantités de données en temps réel. Un étudiant en gestion doit avoir la capacité de traiter et de hiérarchiser les informations pour identifier les modèles, reconnaître les problèmes et concevoir des solutions.Il doit avoir la compétences en gestion de la charge cognitive par lequel il peut filtrer les données en temps réel; trouver des informations importantes et pertinentes pour maximiser sa fonction cognitive et réduire le risque de prendre des décisions inexactes. Cette demande de pensée informatique qui peut renforcer la force d’un étudiant à traduire ces énormes ensembles de données complexes en entrées décisionnelles significatives. L’étudiant MBA de nouvelle génération doit avoir les compétences des deux raisonnement logique et base de données.

La majorité des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et qui vont émerger à l’avenir sont non structurés et de nature non routinière. Les délibérations actuelles en classe sur l’analyse des problèmes structurés et la recherche de solutions trouveront à l’avenir des lacunes. Les diplômés du MBA doivent acquérir compétences de réflexion sur le design qui doit renforcer la capacité de représenter et de concevoir des tâches et des problèmes. Le design thinking aide à décomposer un problème important et complexe en tâches plus petites où les étudiants peuvent examiner “ la probabilité d’occurrence ” et le “ risque / retour potentiel ” impliqués dans les problèmes afin de pouvoir concevoir des solutions à ces problèmes émergents.

La gestion de la charge cognitive est une autre compétence qui entraînera un étudiant en école de commerce à hiérarchiser les informations, à remettre en question le statu quo en diagnostiquant les problèmes commerciaux grâce à la pensée cognitive. Ils apprendront à distinguer, hiérarchiser, remettre en question et résoudre grâce à la cartographie des risques / récompenses et à l’élaboration de scénarios. Le programme devrait former les étudiants à maximiser leurs fonctions cognitives pour comprendre comment et pourquoi les processus automatisés de l’industrie 4.0 fonctionnent.

Le nouveau programme de MBA devrait passer d’un simple apprentissage conceptuel à un apprentissage à la fois contextuel et conceptuel. C’est appelé apprentissage adaptatif. Les compétences d’apprentissage adaptatif comprennent trois dimensions clés à savoir les compétences fonctionnelles, comportementales et techniques. Cela exige que le programme inclue des compétences numériques spécifiques à l’industrie non pas comme un choix facultatif, mais comme la proposition de base du programme.

Collaboration virtuelle va être la pratique du futur. L’Internet lui-même, ainsi que l’Internet des objets (IoT) et la technologie BlockChain, exigent des informations et des flux de transactions transparents et en temps réel. Les responsables de la nouvelle génération doivent donc se familiariser avec la collaboration virtuelle au sein et à l’échelle de l’organisation. Outils de collaboration sociale basés sur la technologie et le travail en équipe peut être enseigné aux étudiants grâce à un apprentissage basé sur des projets. Les étudiants peuvent apprendre le travail d’équipe en utilisant la technologie sociale et collaborative grâce à la gamification. À l’avenir, les étudiants apprendront davantage des projets en temps réel en analysant et en résolvant des cas en direct.

L’apprentissage de la collaboration virtuelle aidera automatiquement les étudiants à comprendre l’importance de l’intelligence sociale. Cet apprentissage les aidera à comprendre et à appliquer un nouvel ensemble de compétences basé sur la signification plus profonde des individus, des relations et des réseaux sociaux. Ils développeront la capacité de ressentir et de stimuler les réactions souhaitées pour des interventions conscientes. La pensée adaptative les aidera à trouver des solutions plausibles aux problèmes commerciaux et sociaux grâce à une compréhension plus approfondie de ce qui est parlé / écrit et de leurs implications pour l’entreprise.

Les entreprises les plus prospères de l’avenir s’appuieront sur l’ensemble des compétences de la main-d’œuvre qui comprend et applique la technologie numérique et la capacité de gestion à lier le renforcement des capacités à la valeur commerciale. L’industrie exigera plus d’apprentissage à distance et de micro-apprentissage de la part de ses gestionnaires que le modèle «faisons tout savoir». L’utilisation de la technologie immersive et de la simulation à l’intérieur de la salle de classe rapprochera le programme de gestion d’entreprise des pratiques de l’industrie. Enfin, le programme devrait enseigner aux étudiants comment pratiquer «l’apprentissage tout au long de la vie (3L)». Pour être un chef d’entreprise prospère, il faut toujours être en mode d’apprentissage.

(L’auteur est professeur et directeur du Narsee Monjee Institute of Management Studies, campus d’Hyderabad. Les opinions exprimées sont personnelles.)

