INDUSTRIE 4.0: la fabrication a un avantage technologique

Les données sont le moteur des processus industriels d’aujourd’hui, mais de nombreux fabricants continuent d’utiliser des logiciels hérités et de multiples systèmes pour analyser les informations de l’usine, ce qui est gourmand en ressources et nécessite des mises à jour manuelles fréquentes pour garantir l’exactitude. De plus, alors que des projets d’IA ont été déployés par de nombreuses entreprises dans des «îles» de l’usine, les fabricants ont eu du mal à mettre en œuvre l’IA à grande échelle dans leurs opérations mondiales.

Google Cloud et Siemens, un géant technologique de l’automatisation industrielle et des logiciels, se sont associés pour rendre l’ensemble de l’exercice simple et transparent. cccSiemens a l’intention d’intégrer les principales technologies de cloud de données et d’intelligence artificielle / apprentissage automatique (AI / ML) de Google Cloud à ses solutions d’automatisation d’usine pour aider les fabricants à innover pour l’avenir.

En combinant les capacités de cloud de données et d’IA / ML de Google Cloud avec le portefeuille d’automatisation d’usine Digital Industries de Siemens, les fabricants seront en mesure d’harmoniser leurs données d’usine, d’exécuter des modèles d’IA / ML basés sur le cloud en plus de ces données et de déployer des algorithmes sur le réseau. bord. Cela permet des applications telles que l’inspection visuelle des produits ou la prévision de l’usure des machines sur la chaîne de montage.

Déployer l’IA dans l’atelier et l’intégrer dans l’automatisation et le réseau est une tâche complexe, nécessitant une expertise hautement spécialisée et des produits innovants tels que Siemens Industrial Edge. L’objectif de la coopération entre Google Cloud et Siemens est de faciliter le déploiement de l’IA en relation avec la périphérie industrielle – et sa gestion à grande échelle -, en responsabilisant les employés lorsqu’ils travaillent dans l’usine, en automatisant les tâches banales et en améliorant la qualité globale. .

