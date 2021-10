Industrie de l’assurance : équilibrer le conseil d’administration

Le gouvernement a augmenté le plafond des IDE dans les compagnies d’assurances générales

Par Siddharth Acharya

Les temps récents, en particulier après février-mars 2020, ont changé le monde de tant de manières que nous n’aurions pas pu imaginer. COVID-19 a provoqué la souffrance, la douleur et l’agonie humaines d’une manière que la plupart des humains n’auraient jamais pu visualiser. Cela peut être compté comme un événement du cygne noir, s’il y en a jamais eu un. L’un des secteurs les plus touchés a été le secteur des assurances. La pandémie de COVID-19 a entraîné un nombre massif d’allégations de santé. Déjà, l’industrie indienne de l’assurance traversait une période difficile. Un marché dont la structure a été restreinte pendant de nombreuses décennies s’est ouvert aux acteurs internationaux au tournant du siècle dernier. Les deux dernières décennies, cependant, n’ont pas été en mesure de produire le type de croissance et de pénétration élevés qu’on attendait. L’enthousiasme des joueurs internationaux à entrer a également été tiède.

Les raisons de cette croissance « plus lente que prévu » seraient multiples. Mais un élément clé est la façon dont les principaux acteurs de l’assurance d’outre-mer ont vu l’avenir du marché indien. L’idée était que les produits éprouvés, les méthodes de distribution et les techniques opérationnelles donneraient des résultats. Ce n’était peut-être pas le cas. Le fait de manquer le pouls du marché indien et l’omission d’adapter les produits et les processus pour bien se fondre dans le contexte indien ont contribué à ce que le marché ne se porte pas aussi bien qu’il aurait pu. Cela a également affecté l’enthousiasme des nouveaux joueurs à entrer.

Récemment, le gouvernement a augmenté le plafond d’IDE dans les compagnies d’assurances générales à 76% en vue de donner un coup de fouet au secteur indien de l’assurance. De nombreux acteurs étrangers de l’assurance ont désormais des opportunités adéquates pour entrer dans le secteur indien de l’assurance et acquérir des participations majoritaires dans les sociétés d’assurance indiennes. Inde – un défi intéressant chaque marché est différent et nécessite un traitement différent. Cependant, le scénario du marché indien est un peu plus complexe. Nous avons ici un marché relativement sous-pénétré avec un très grand potentiel, opérant dans un environnement complexe et sous-optimal. Nous avons des contrastes frappants comme un faible revenu par habitant, mais une pénétration mobile très élevée. De tels paramètres ne sont pas observés sur d’autres marchés. Ainsi, la transplantation de solutions externes peut ne pas donner de bons résultats. Avec une pénétration de moins de 4 %, l’Inde offre une formidable opportunité de croissance.

Cependant, l’accès aux consommateurs est un domaine qui pose un défi majeur. Les canaux traditionnels peuvent ne pas vraiment bien fonctionner et l’innovation technologique jouerait un rôle clé dans la résolution de l’énigme ici.

Une autre dimension du marché indien qui le rend intéressant est l’éventail des risques qui sont proposés pour l’assurance – du vélo au satellite ! La gamme de produits nécessaires pour offrir une couverture significative et efficace nécessite réflexion et innovation. Cet aspect étend au maximum les capacités des assureurs. Dans l’ensemble, le statut de l’industrie et les voies de croissance du marché indien rendent les exigences du marché indien spécifiques aux produits et à la distribution. Cela nécessite une expertise approfondie du domaine aux niveaux de leadership.

Les défis devant le conseil d’administration des entreprises sont également très différents par rapport à ceux d’autres marchés et industries. Pour toute organisation, il est absolument essentiel d’avoir le bon leadership au sommet pour la guider vers l’avenir. Le conseil d’administration, en tant que haut dirigeant d’une entreprise, revêt une importance considérable dans ce contexte. Constituer un conseil avec la bonne combinaison de compétences est la moitié du travail bien fait. Le conseil d’administration de toute entreprise déterminerait collectivement le sort de l’organisation, fortement influencé par les antécédents et les perspectives des membres individuels. Ainsi, décider de la combinaison de profils qui devraient entrer dans le conseil d’administration est une décision déterminante. La sagesse traditionnelle et de nombreux résultats de recherche soulignent la nécessité d’avoir une bonne diversité dans le profil des membres du conseil d’administration.

Il s’agit de récolter de vastes ensembles de compétences et de fournir une orientation et une direction globales à l’entreprise. Étant donné que le conseil d’administration doit opérer sur un large éventail d’activités allant de l’orientation stratégique au leadership opérationnel de haut niveau, il est essentiel d’avoir des membres ayant des antécédents complémentaires.

Nous pouvons trouver plusieurs rapports et études prônant le besoin de diversité. Il est important que nous comprenions et évaluions les rapports génériques sur la constitution du conseil d’administration avec le contexte spécifique de l’industrie tout en examinant les spécificités. De ce point de vue, l’industrie de l’assurance en Inde peut avoir besoin d’un traitement légèrement différent par rapport aux principes génériques de la constitution du conseil d’administration. Un rapide coup d’œil aux acteurs de l’assurance sur le marché indien nous donne une image des conseils constitués avec des experts de divers services financiers et d’autres domaines. Il existe une tendance clairement visible à doter le conseil d’administration de membres nommés des propriétaires, des investisseurs, etc.

Nous constatons souvent que la présence d’experts de l’industrie de l’assurance est assez limitée. Cela limite le potentiel de croissance ou la trajectoire des Assureurs. Certains parallèles peuvent peut-être être tirés des lignes directrices/réglementations élaborées par les régulateurs d’autres secteurs financiers. La RBI, par exemple, a élaboré des lignes directrices prévoyant que les banques aient un grand nombre d’administrateurs indépendants. Ces lignes directrices prévoient en outre que le président du conseil est un administrateur indépendant. De même, ces lignes directrices prévoient également que divers comités importants du conseil sont également constitués et présidés par des administrateurs indépendants. Cela garantit une gouvernance d’entreprise adéquate au niveau du conseil à tout moment. Ce n’est pas que le régulateur des assurances en Inde n’a pas pris de mesures à cet égard – ils ont publié des lignes directrices pour la gouvernance d’entreprise pour les assureurs en Inde. Ceux-ci ont cependant besoin de quelques réformes. Avec l’évolution de l’environnement, il est temps que l’organisme de réglementation des assurances évolue également avec le temps. Les compagnies d’assurance bénéficieraient certainement de l’inclusion obligatoire d’experts du domaine de l’assurance et d’administrateurs indépendants dans leurs conseils d’administration pour les guider dans les moments difficiles.

À ce stade critique, les assureurs devraient évaluer soigneusement la constitution de leurs conseils d’administration du point de vue des compétences et de l’expertise pour relever les défis évoqués ci-dessus. Attirer des cerveaux de premier plan dans le domaine de l’assurance pour des postes au conseil d’administration pourrait être une initiative productive de la part des assureurs. C’est également le bon moment pour les entreprises de rééquilibrer les compétences du conseil d’administration, en apportant plus d’expertise dans le domaine de l’assurance. Cela garantira le bénéfice, non seulement des compagnies d’assurance, mais aussi des clients et de l’industrie dans son ensemble.

(L’auteur est un avocat en exercice du droit bancaire et des assurances et exerce auprès de la Cour suprême de l’Inde et du Tribunal national du droit des sociétés et examine diverses décisions réglementaires du gouvernement. Il peut être contacté à l’adresse siddharthacharya90@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

