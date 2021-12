Industrie de l’éclairage axée sur les LED, contribuant à l’efficacité énergétique et au respect de l’environnement : Nirupam Sahay

L’éclairage LED permet d’importantes économies d’énergie par rapport à l’éclairage conventionnel et est respectueux de l’environnement.

Une prise de conscience croissante, un accès plus facile et des modes de vie changeants ont été les principaux moteurs de croissance du marché de la consommation ces dernières années. La pandémie et les restrictions qui en découlent pour rester à la maison ont forcé les consommateurs à réévaluer la configuration de leur maison et leur environnement. Cela a également forcé les marques du segment de l’éclairage et des appareils ménagers à penser au-delà des moyens traditionnels de marketing et d’innovation et à s’adapter à l’évolution des temps après le verrouillage. Dans une conversation exclusive avec The Financial Express Online, Nirupam Sahay, directeur général et PDG, Éclairage et biens de consommation durables de Surya Roshni, met en évidence le changement dans les préférences des consommateurs en raison du changement de mode de vie et des stratégies de la marque pour maintenir la durabilité dans une nouvelle normalité. Extraits :

Les LED ont gagné une place forte sur le marché des ampoules et maintenant les lumières intelligentes sont à la mode. Dans quelle mesure les consommateurs prennent-ils de telles innovations des marques d’éclairage ?

Le marché de l’éclairage s’est complètement transformé au cours des 8 dernières années, passant d’un marché de l’éclairage à prédominance conventionnelle à un marché de l’éclairage LED > 85 %. Une tendance plus récente est vers les produits d’éclairage intelligent. Compte tenu de la tendance vers les produits intelligents dans tous les secteurs, je pense que la part de l’éclairage intelligent augmentera également considérablement au cours des 5 prochaines années. La sensibilisation des consommateurs ne cesse de croître, tout comme l’acceptation des nouvelles technologies.

Nous avons également été témoins d’une augmentation significative de la demande de produits naturels ou respectueux de l’environnement (écologiques) ces dernières années. Voyez-vous de telles inventions dans le segment de l’éclairage et des biens de consommation durables et dans quelle mesure sont-elles durables avec l’évolution des temps et des préférences ?

L’éclairage LED permet d’importantes économies d’énergie par rapport à l’éclairage conventionnel et est respectueux de l’environnement. L’ensemble de l’industrie de l’éclairage se concentre sur les LED, nous contribuons donc de manière importante à l’efficacité énergétique et au respect de l’environnement dans le pays.

Surya Roshni a également tenté de rafraîchir l’humeur de ses utilisateurs de Smart Downlighters. Jusqu’où avez-vous réussi à le faire ?

Nous avons mené des campagnes publicitaires très réussies pour nos plafonniers intelligents et nos broyeurs mélangeurs à faible bruit au cours des derniers mois. Les deux publicités présentent Shankar Mahadevan et se concentrent sur la façon dont les produits Surya rassemblent la famille. Comme le dit le slogan de la campagne « Surya … Sabko Mood Mein Le Aaye ».

Dans quelle mesure le marché de l’éclairage et des biens de consommation durables est-il actuellement concurrentiel et comment maintenez-vous la durabilité pour être parmi les leaders de la catégorie ?

Les marchés de l’éclairage et des biens de consommation durables sont extrêmement concurrentiels. Surya est clairement le numéro 2 de l’éclairage grand public, et dans l’espace des biens de consommation durables, nous nous concentrons sur les ventilateurs et les appareils ménagers tels que les chauffe-eau, les radiateurs, les refroidisseurs d’air, les mélangeurs et les broyeurs, les tables de cuisson à induction et les fers à repasser. Surya connaît également une forte croissance dans les biens de consommation durables.

Voyez-vous un changement dans le choix des produits avant et après la pandémie en raison d’un changement dans le mode de vie des gens ? Vous pouvez décrire dans quelques exemples

Nous voyons des consommateurs acheter plus de produits qui leur simplifient la vie. Les exemples sont les produits intelligents contrôlés par des télécommandes, des applications ou des commandes vocales.

Quelle importance accordez-vous au budget marketing et publicitaire de Surya Roshni ? Brand a également lancé récemment une série de nouvelles campagnes publicitaires mettant en vedette Shankar Mahadevan. Pouvez-vous en parler davantage ?

Surya va plus que doubler ses dépenses de publicité et de promotion au cours de l’exercice 2021-22 par rapport à l’exercice 2020-21. Surya est une marque très forte et de confiance, et nous nous concentrons sur son développement. Les récentes campagnes que nous avons lancées pour l’éclairage intelligent et les mixeurs à faible bruit mettant en vedette Shankar Mahadevan se concentrent sur le thème de « Surya … Sabko Mood Mein Le Aaye ». Il y aura bientôt plus d’annonces sur le même thème pour d’autres catégories de produits.

Quelle est l’importance des marchés de niveau 2 et 3 pour l’entreprise ? Quelle catégorie de produits est la plus demandée dans ces villes ? Un changement dans la stratégie pour répondre à une différence évidente par rapport aux villes de niveau 1 ?

Surya est extrêmement forte sur les marchés de niveau 2 et 3. Nous avons plus de 2500 distributeurs et vendons par l’intermédiaire de plus de 250 000 détaillants à travers le pays. Nous observons une forte croissance des lampes LED, des réglettes et des plafonniers sur les marchés de niveau 2 et 3, ainsi que des ventilateurs et des appareils ménagers.

La saison des fêtes s’est terminée sur une note positive pour divers secteurs. Comment se sont passées les fêtes de fin d’année pour la marque ? Quels segments ont bien performé et lesquels ont connu une demande moindre et peut-être pourquoi ?

Surya a connu une très bonne croissance pendant la période des fêtes, et nous prévoyons que cet élan se poursuivra dans les mois à venir. Nous avons connu une forte croissance dans l’éclairage LED, ainsi que dans les appareils électroménagers. La croissance du marché des ventilateurs a été plus faible que prévu, mais nous nous attendons à ce qu’elle reprenne considérablement au cours de la période clé de février à avril.

