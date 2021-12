Industrie des biens de consommation durables : les espoirs de croissance à deux chiffres éclaircissent l’horizon 2022 malgré les inquiétudes concernant la pénurie de puces

L’industrie s’attend à une croissance à deux chiffres sur une base annuelle, aidée par une éventuelle correction des prix après le ralentissement des intrants de matières premières et des facteurs tels que des sentiments positifs, une demande refoulée et une amélioration des conditions économiques.

Avec l’augmentation de la demande de produits haut de gamme et technologiquement avancés, l’industrie indienne des appareils électroménagers et de l’électronique grand public Rs 75 000 crore passera à 2022 avec l’espoir d’une croissance à deux chiffres malgré l’inquiétude suscitée par la pénurie de semi-conducteurs et l’impact de la propagation de la variante Omicron sur les entreprises.

En outre, un changement de comportement des consommateurs, passant d’une conscience des prix à des produits haut de gamme technologiquement avancés avec des aspects de qualité, de proposition de valeur et de sécurité, entraînant une augmentation de la demande de produits domotiques rend l’industrie optimiste.

Avec le programme gouvernemental d’incitation liée à la production (PLI) pour les produits blancs, qui a vu un investissement engagé de Rs 4 614 crore, de nombreux fabricants se préparent à tirer le meilleur parti de l’opportunité et à prendre des mesures pour réduire leur dépendance. sur les importations et rendre les produits plus abordables.

Des acteurs de premier plan comme Samsung, LG et Panasonic ont signalé que les consommateurs devenaient plus avertis en technologie en 2021 avec une sensibilisation croissante aux produits compatibles avec l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) et s’attendent à ce que cette tendance s’accélère l’année prochaine.

Une forte demande pour des produits du segment haut de gamme tels que des téléviseurs à grand écran, des réfrigérateurs et des machines à laver de plus grande capacité, et en particulier des produits compatibles avec l’IoT et l’IA, a été observée non seulement dans les marchés métropolitains développés, mais également dans les petites villes de niveau II.

Cependant, l’industrie de l’électroménager et de l’électronique grand public devra également faire face à la pénurie de semi-conducteurs, ce qui a entraîné le report de nouveaux lancements de produits intelligents et connectés.

L’industrie des biens de consommation durables de 75 000 crores de Rs exclut les téléphones et les équipements informatiques. Commentant les perspectives de l’industrie en 2022, le président de la Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association (CEAMA), Eric Braganza, a déclaré qu’il y avait de l’optimisme quant à une « croissance à deux chiffres », mais que cela dépendrait d’un certain nombre de variables, notamment la correction des prix et l’absence d’un troisième vague de la pandémie de COVID.

« Actuellement, une hausse des prix est envisagée, ce qui pourrait freiner la demande des consommateurs, mais nous sommes optimistes et espérons que les prix des produits de base finiront par se stabiliser en raison de la réduction des coûts mondiaux du fret et des matières premières, ce qui devrait avoir un impact positif sur les consommateurs. demande », a déclaré Braganza à PTI.

Partageant le même optimisme, le président-directeur général de Panasonic Inde, Manish Sharma, a déclaré : « Chez Panasonic, nous restons optimistes en 2022. Nous continuerons à aller de l’avant vers nos ambitions, avec une résilience tirant le meilleur parti de nos capacités.

Aujourd’hui, le marché assiste à un changement de comportement des consommateurs vers des produits intelligents haut de gamme et connectés, a-t-il déclaré, ajoutant que les consommateurs préfèrent désormais les appareils technologiquement avancés qui sont connectés, économes en énergie et faciles à utiliser, leur permettant d’effectuer plusieurs tâches.

Raju Pullan, vice-président senior de Samsung India, Consumer Electronics, a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre sur sa lancée de « forte croissance », ayant déjà connu une croissance à deux chiffres tirée par une adoption accrue de la technologie et de nouveaux facteurs de forme et conceptions.

« Nous prévoyons une forte croissance l’année prochaine et nous nous attendons à ce que les produits haut de gamme continuent de dominer les ventes d’électronique grand public à mesure que les consommateurs augmentent et augmentent leurs prix », a-t-il déclaré.

En 2021, la société avait connu une forte demande pour des produits du segment haut de gamme tels que des téléviseurs à grand écran, des réfrigérateurs et des machines à laver de plus grande capacité, et en particulier des produits compatibles IoT et AI.

Fait intéressant, les villes de niveau II ont connu une croissance plus importante cette année, car la plupart des gens sont retournés dans leur ville natale et ont continué à travailler à distance, a ajouté Pullan. De même, Deepak Bansal, vice-président de LG Electronics India pour la planification d’entreprise, a déclaré que les consommateurs étaient de plus en plus au fait de la technologie et qu’il y avait une prise de conscience croissante des produits durables de consommation compatibles avec l’IA et l’IOT.

« Malgré la prudence due à COVID, nous sommes optimistes pour 2022 », a-t-il déclaré, ajoutant que la société lancerait une gamme de produits exhaustive basée sur les nouvelles informations et tendances des consommateurs. Selon Havells CMD Anil Rai Gupta, 2021 a également vu des changements dans les préférences des consommateurs s’orienter vers des marques fiables et de qualité offrant une proposition de valeur, créant des opportunités pour les acteurs organisés conduisant à la premiumisation des produits.

L’entreprise locale, comme d’autres, va également renforcer sa stratégie omnicanale et maximiser sa portée en connectant les magasins hors ligne aux formats en ligne. « Alors que les canaux en ligne ont gagné en pertinence dans le nouvel ordre mondial, une stratégie omnicanal permet de construire des relations clients durables en unifiant tous les points de contact d’une marque. « Nous continuerons à renforcer nos références dans le développement de produits, les tendances de consommation émergentes et le service via notre solide réseau omnicanal », a déclaré Gupta.

La société du groupe Tata, Voltas, a été témoin d’une demande refoulée de climatiseurs individuels et de sa gamme de produits de refroidissement tels que les refroidisseurs d’air et la réfrigération commerciale après la deuxième vague de la pandémie.

« Nous sommes optimistes qu’au cours de la saison post-festival, toutes les catégories de produits de refroidissement et d’appareils ménagers continueront de gagner du terrain, comme en témoigne le trimestre précédent », a déclaré le directeur général et PDG de Voltas, Pradeep Bakshi.

La société investit dans la fabrication de ventilateurs à flux croisés (CFF), d’échangeurs de chaleur et de composants de moulage en plastique après l’approbation de sa proposition dans le cadre du programme PLI. « Nous sommes convaincus que l’Inde deviendra bientôt une plaque tournante pour la fabrication mondiale, et nous sommes impatients de contribuer fièrement à l’histoire de la croissance du pays au cours de l’année à venir », a déclaré Bakshi.

Le président et directeur général de Daikin India, KJ Jawa, qui est également président de la Refrigeration and Air-conditioning Manufacturers Association (RAMA), s’attend à ce que l’industrie du refroidissement dépasse les niveaux d’avant la pandémie et enregistre une croissance d’environ 5 % par rapport à 2019. La numérisation aussi à mesure que les ventes en ligne ont augmenté, a-t-il déclaré.

