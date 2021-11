Industrie des expositions de films : Sooryavanshi de Rohit Shetty allume un cracker ce Diwali ; alors que le public se dirige vers les salles de cinéma

L’industrie des expositions en hindi a subi des pertes importantes en raison de la fermeture des théâtres, en particulier dans le Maharashtra.

Cela a vraiment été un joyeux Diwali pour l’industrie des expositions. Sorti le 5 novembre 2021, Sooryavanshi de Rohit Shetty a battu des records de collection au box-office après la pandémie, engrangeant près de 77 crores de roupies au cours des trois premiers jours. Avec ce retour, le secteur des expositions envisage une fréquentation plus élevée et s’attend à ce que l’entreprise revienne en pleine forme. Pour donner une perspective, l’industrie des expositions en hindi a subi des pertes importantes en raison de la fermeture des théâtres, en particulier dans le Maharashtra. «Dans toutes les langues indiennes, il existe une forte gamme de contenu ainsi qu’une forte demande refoulée parmi le public. En prenant les films régionaux à titre de comparaison, le film pendjabi Chal Mera Putt ou le film tamoul Doctor ou le film telugu Love Story, le public est revenu au cinéma pour regarder ces films en nombre comparable aux chiffres d’avant la pandémie. Ce n’est qu’une question de temps avant que les films hindis ne commencent à se produire à des niveaux pré-pandémiques et avec la sortie de films à gros budget, ce sera le plus tôt possible », a déclaré Gautam Jain, partenaire d’Ormax Media, à BrandWagon Online.

De plus, s’appuyant sur l’expérience des deux derniers mois, l’industrie des expositions espère que la fréquentation des prochaines sorties augmentera. Par exemple, le nombre de pas reçus pour Fast and Furious 9 était supérieur au nombre de Bell Bottom. De plus, Pas le temps de mourir a attiré plus de regards que Fast and Furious 9. En tenant compte de ces éléments, l’industrie espère que cette saison des fêtes offrira la pause bien nécessaire. Avec ce succès au box-office, l’industrie espère que divers gouvernements des États lèveront la limite d’occupation de 50 %.

En termes de pipeline de contenu, la sortie de Sooryavanshi sera suivie par Bunty aur Babli 2, Gangubai Kathiawadi, 83 ans, Jersey, Laal Singh Chadah, Tadap, jusqu’en mars 2022. Selon les experts de l’industrie, idéalement, il y a six à neuf grands- des sorties budgétaires autour des festivals programmés dans un an. Cependant, environ 18 films à gros budget devraient sortir au cours des 12 prochains mois. Avec ce pipeline de contenu, de nombreux acteurs de l’industrie de l’exposition sont convaincus qu’ils seront en mesure de toucher les chiffres de revenus de 2019 en novembre et décembre. Pour Anand Vishal, directeur des ventes et des recettes d’INOX Leisure Ltd, les revenus de la vente de billets en novembre-décembre seront équivalents à ceux enregistrés par la société en 2019. « Au cours de l’exercice 20, nous avions en moyenne 29 à 30 % d’occupation. La consommation cette année va être supérieure à ce qu’elle était en 2019 en raison de l’ambiance festive et du pipeline de contenu lourd. Même avec un plafond d’occupation de 50 %, nous prévoyons d’enregistrer 65 à 70 % d’audience, dont le total n’est pas si éloigné de notre moyenne de 2019, ce qui nous amène soit à des niveaux équivalents ou légèrement inférieurs à ceux de 2019 », a-t-il expliqué.

Cependant, quelques acteurs de l’industrie restent sceptiques. Selon Kunal Sawhney, COO, Carnival Cinemas, il faudra un peu plus de temps pour que l’industrie de l’exploitation revienne aux niveaux de 2019. « L’industrie ne pourra pas atteindre les niveaux de 2019 simplement à cause du plafond d’occupation de 50 %. Cependant, avec le même niveau de fréquentation, nous pourrons toucher les niveaux de 2019 au cours des 9 prochains mois », a-t-il déclaré.

Fait intéressant, alors que l’industrie de l’exposition place tous ses espoirs sur les sorties à gros budget, la collection finale du box-office reste un mystère alors que l’industrie du cinéma attend la réponse du public à Sooryavanshi. « C’est une situation d’attente pour nous. Même les estimations de la collecte du Box Office pour la période novembre-décembre dépendent de la performance de Sooryavanshi au Box Office. Ce n’est qu’une fois que nous saurons comment il est reçu par le public que nous pourrons établir des estimations pour les deux mois », a déclaré Taran Adarsh, critique de cinéma et analyste commercial.

Lire aussi : Game of Rewards : comment les plateformes de jeux misent gros sur les récompenses pour stimuler l’engagement

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.