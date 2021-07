Les semi-conducteurs tels que les puces mémoire sont une épine dorsale et une condition préalable à tout effort dans les technologies émergentes.

Malgré la pandémie mondiale et le ralentissement économique qui en a résulté, l’industrie mondiale des semi-conducteurs est restée résiliente avec une croissance des revenus de 6,5% pour atteindre la barre des 440 milliards de dollars en 2020.

Selon les Perspectives de l’industrie mondiale des semi-conducteurs 2021, les segments des puces logiques et mémoire étaient parmi les plus dynamiques avec une croissance de plus de 10 % signalée pour chacune de ces sous-catégories en 2020.

L’industrie devrait croître de plus de 15 % pour atteindre 488 milliards de dollars en 2021 (pièce 1), le segment des puces mémoire étant probablement la catégorie à la croissance la plus rapide, qui devrait croître de plus de 13 % comme prévu pour 2021.

Figure 1 : Taille du marché mondial de l’industrie des semi-conducteurs (milliards USD)

Données en mars 2021|Source : Micronews.com, Yole Development

Pourquoi les semi-conducteurs sont-ils si importants ?

Les semi-conducteurs tels que les puces mémoire sont une épine dorsale et une condition préalable à tout effort dans les technologies émergentes. Des smartphones dépendants de l’intelligence artificielle (IA) à l’adoption de l’Internet des objets (IoT), de la 5G ou du secteur automobile, rien n’a été épargné par les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ou la puce sont utilisés pour alimenter des technologies qui enrichissent la vie des consommateurs et permettent aux entreprises de fonctionner plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement.

Pièce 2 : Principaux moteurs de croissance de l’industrie

Données en date de février 2021|Source : KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Note* noté sur une échelle de 1 à 5 avec 1- pas du tout important et 5- très important

Comprendre la chaîne de valeur

Les entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs opèrent dans différents processus et technologies (comme la conception, la fabrication et l’assemblage) à la recherche d’une efficacité économique. Cependant, aucune région n’a atteint une autonomie stratégique dans l’industrie. Les entreprises américaines sans usine s’appuient sur des fonderies à Taïwan pour fabriquer les puces. Les fonderies, à leur tour, dépendent d’équipements, de produits chimiques et de plaquettes de silicium provenant des États-Unis, du Japon et d’Europe. Ainsi, la complexité technologique et le besoin d’échelle ont conduit à l’émergence d’un grand nombre d’acteurs avec des modèles commerciaux concentrés sur une couche spécifique de la chaîne de valeur des semi-conducteurs (Figure 3).

Pièce 3 : Chaîne de valeur des semi-conducteurs et acteurs clés

Données d’avril 2021|Source : Rapport BCG, Renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs

Joueurs clés

TSMC (TSM) de Taïwan et Samsung Electronics de Corée du Sud, qui sont les plus grandes fonderies, contribuent à plus de 70 % du marché de la fabrication de semi-conducteurs.

TSMC est le premier fabricant de puces à 10 nanomètres et moins, tandis que Samsung est en tête du marché des puces mémoire.

Intel domine le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau et portables

Nvidia (NVDA), Qualcomm (QCOM), Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD) sont quelques-unes des sociétés américaines bien connues spécialisées dans la conception de puces.

Les entreprises japonaises et sud-coréennes produisent la majorité des plaquettes.

Figure 4 : Plus grandes entreprises par chiffre d’affaires (2020)

Données d’avril 2021|Source : Bizvibe, Factsheet, Technology Sector

Les guerres technologiques entre les États-Unis et la Chine et leur impact sur l’industrie des semi-conducteurs

La tension entre les États-Unis et la Chine a entraîné un possible découplage entre les deux économies. Les États-Unis élaborent de nouvelles stratégies pour éviter de prendre encore plus de retard sur la Chine dans la fabrication de puces alors que les tensions commerciales continuent de croître. Au cours des dernières années, les deux pays se sont appuyés l’un sur l’autre car la Chine est fortement dépendante des technologies de puces d’origine américaine et le gouvernement américain utilise son régime de contrôle des exportations pour freiner les avancées technologiques des entreprises chinoises. La politique de « l’Amérique d’abord » de l’ex-président Trump, suivie de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, a appelé à un découplage qui réduirait la dépendance des États-Unis à l’égard des chaînes d’approvisionnement basées en Chine.

Tendances changeantes dans la fabrication de puces aux États-Unis

Pendant des années, les États-Unis ont été le leader dans le développement de nouveaux produits de puces tels que les GPU et les microprocesseurs. Cependant, le pays perd du terrain du point de vue de la fabrication de puces. La fabrication de semi-conducteurs est essentielle au maintien du leadership technique en termes de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’un point de vue économique. Selon la US Semiconductor Industry Association (SIA), la part mondiale de la capacité de fabrication de plaquettes installée aux États-Unis est tombée à 12 % en 2020, contre 19 % en 2000 (pièce 5). Certaines tendances clés incluent :

Les États-Unis ont connu une baisse des nouvelles usines et capacités au fil des ans et

Intel et d’autres fonderies américaines sont loin derrière dans la technologie des procédés par rapport à leurs rivaux asiatiques Samsung et TSMC.

Des développements prometteurs pour que les États-Unis retrouvent leur avance dans la fabrication de puces

Les États-Unis se rendent compte de la nécessité de construire davantage d’usines nationales après les retombées de la fabrication de puces et des mesures sont prises pour accroître la compétitivité dans tous les aspects. Les entreprises basées aux États-Unis continuent de dominer le marché de la conception de puces, des outils EDA, des équipements de fabrication et des procédés spécialisés. Certains des développements notables dans cet espace sont les suivants :

Le gouvernement américain a conclu un accord avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pour construire une nouvelle installation de pointe et la société annonce des plans pour une nouvelle installation qui ciblera la production de cinq nanomètres en Arizona.

En mars 2021, Intel Corporation (INTC) a annoncé son intention de se lancer dans la fonderie avec des plans pour construire deux usines supplémentaires en Arizona avec un investissement de 20 milliards de dollars pour concurrencer Samsung et TSMC, et un investissement de 3,5 milliards de dollars pour la fabrication de semi-conducteurs avancés. technologies d’emballage au Nouveau-Mexique.

Intel a formé une nouvelle entité commerciale pour développer des conceptions à base de puces. Ces puces sont susceptibles d’intégrer des matrices dans un boîtier avancé et sont susceptibles de rester compétitives.

Les incitations fédérales américaines devraient inverser la tendance

Les incitations fédérales sont essentielles pour la fabrication en interne, car le coût de construction et d’exploitation d’une usine aux États-Unis est de 25 à 50 % plus élevé que dans d’autres emplacements. (Pièce 5). L’accent mis par l’administration Biden pour stimuler les investissements dans le secteur après la pénurie de puces automobiles liée à la pandémie a exacerbé les craintes de compter sur les fabricants étrangers de technologies critiques. Certaines des incitations dans ce secteur comprennent :

Le récent projet de loi américain sur l’innovation et la concurrence (USICA) adopté par le Sénat prévoit 52 milliards de dollars pour la fabrication nationale de semi-conducteurs dans le cadre d’un effort plus large visant à obtenir l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement technologique par rapport aux entreprises chinoises.

Un financement solide de la loi « Creating Helpful Incentives for Producing Semiconductors » (CHIPS) pour l’Amérique est susceptible d’aider le pays à renforcer les capacités supplémentaires nécessaires pour disposer de chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

En vertu de la loi CHIPS, les États-Unis autorisent à fournir jusqu’à 3 milliards de dollars aux entreprises pour construire ou moderniser leurs installations nationales de semi-conducteurs.

Figure 5 : Part de la fabrication par pays et impact potentiel des incitations gouvernementales

Données en janvier 2021|Source : US Semiconductor Industry Association (SIA)

Pénurie mondiale de puces pour stimuler les performances de l’industrie des semi-conducteurs

Une pénurie mondiale de semi-conducteurs et une demande accrue de puces électroniques devraient augmenter les flux de trésorerie liés aux opérations des fonderies et des sociétés d’assemblage et de test (OSAT) sous-traitées en 2021, selon Fitch Ratings. Des fonderies comme TSMC et Samsung seront probablement les principaux bénéficiaires de la forte demande de puces en 2021, car elles bénéficieront d’un fort pouvoir de fixation des prix. TSMC, avec sa part de marché de plus de 50 % dans l’industrie de la fonderie, devrait connaître une croissance de ses revenus de 10 à 15 % en 2020-25. De plus, la croissance des revenus des sociétés OSAT devrait connaître une croissance substantielle en 2021, car une demande plus élevée de puces augmentera le besoin de services d’assemblage et de test (tableau 6). La pénurie de puces pourrait également entraîner une tendance à la hausse cyclique pour les grands IDM et les entreprises sans usine comme Intel (INTC), Texas Instrument (TXN), Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD).

Pièce 6 : Prévisions de revenus des acteurs clés (2021-2023E)

Données en juin 2021|Source : Les chiffres proviennent de Wallstreetzen.com

Principaux défis

Chaîne de valeur complexe : Dépendance à plusieurs emplacements

L’industrie des semi-conducteurs n’est pas répartie uniformément et est dominée par quelques pays, principalement les États-Unis, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, la Chine et l’Europe. Il n’y a pas une seule région avec toute la pile de production sur son territoire. Selon SIA, 57% des matériaux semi-conducteurs, 56% des fabrications de plaquettes et 70% de la mémoire proviennent de pays asiatiques. Les États-Unis sont à la pointe de l’automatisation de la conception électronique (EDA), de la logique, de l’équipement, du discret et de l’analogique. Cette interdépendance profonde fait qu’il est difficile pour un seul pays de maintenir son leadership dans l’ensemble de la chaîne de valeur à l’échelle mondiale. (Pièce 7).

Figure 7 : Chaîne de valeur des semi-conducteurs répartie dans toutes les régions

Données en avril 2021/Source : eetimes.com

Tensions entre les États-Unis et la Chine

Taïwan représente 92 % de la fabrication de semi-conducteurs et de nœuds avancés de moins de 10 nanomètres. Les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine devraient avoir un impact sur la production de puces à Taïwan. TSMC, qui est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a récemment cité dans son rapport annuel que les guerres commerciales entre les deux pays pourraient augmenter les prix ou limiter l’accès aux fournitures de puces nécessaires. Étant donné que TSMC s’approvisionne principalement aux États-Unis, l’entreprise peut avoir des difficultés à obtenir des matières premières pour la production.

Entreprise à forte intensité de capital et manque de financement de la R&D

La fabrication de semi-conducteurs peut être complexe et entraîner des coûts énormes. Les fonderies et les sociétés OSAT sont susceptibles de faire face à une pression accrue sur les dépenses en capital alors qu’elles continuent d’augmenter leur production pour répondre à la demande croissante de puces. La mise en place d’une nouvelle fonderie peut coûter entre 15 et 20 milliards de dollars et nécessite un savoir-faire de fabrication étendu et une infrastructure robuste pour fonctionner. Les installations back-end pour l’assemblage, l’emballage et les tests peuvent coûter entre 5 et 7 milliards de dollars. De plus, les entreprises investissent une part importante de leurs revenus dans les dépenses en capital et la R&D. Selon le rapport SIA, le monde doit collectivement investir 3 000 milliards de dollars en R&D au cours de la prochaine décennie pour suivre le rythme de la demande croissante. Les dépenses totales en R&D dans l’ensemble de l’industrie se sont élevées à 92 milliards de dollars en 2019. Samsung, TSMC et Intel sont parmi les plus gros investisseurs dans la puce. (Figure 8)

Pièce 8 : Dépenses en capital de Samsung et de TSMC

Données de mai 2021/Source : Financial Times

Conclusion

Pour conclure, l’industrie des semi-conducteurs est prête pour une croissance significative en 2021 et au-delà, après sa reprise après un ralentissement cyclique. Les inflexions technologiques telles que la 5G sans fil, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, le cloud computing et l’apprentissage automatique augmentent la demande à long terme pour l’industrie des puces. L’augmentation du financement et des incitations du gouvernement reste la clé de sa croissance galopante à l’avenir.

