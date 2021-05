Indy 500: Dixon en tête, Ericsson bien avant les qualifications

Scott Dixon a remis sa voiture en tête du tableau des vitesses d’Indianapolis 500 vendredi, avec beaucoup moins de fanfare, son coéquipier Marcus Ericsson a fait tourner les têtes en affichant la meilleure moyenne de quatre tours avant la plus grande course du monde dimanche prochain.

Maintenant, les pilotes de Chip Ganassi Racing vont élaborer une stratégie pour obtenir leurs voitures, l’équipe en a quatre à Indianapolis Motor Speedway, dans la séance de qualification «Fast Nine» qui détermine le vainqueur de la pole.

Les qualifications débuteront samedi (aujourd’hui) alors que le peloton de 35 voitures est réduit à 33 jusqu’à ce que la pole soit décidée ce dimanche. Les neuf pilotes les plus rapides de samedi se sont lancés dans la pole.

«Je pense qu’à chaque fois qu’une voiture Ganassi est sortie aujourd’hui, elle s’est améliorée et elle s’est considérablement améliorée», a déclaré Dixon, le Néo-Zélandais qui a parcouru 233,302 mph et qui occupe la première place dans l’ordre de qualification de samedi.

Mais sous le format de qualification unique d’Indy, le six fois champion d’IndyCar et vainqueur de la course 2008 aura besoin de plus d’un bon tour. Il devra enchaîner quatre bons tours samedi et quatre autres dimanche.

Dixon aurait peut-être montré toute sa puissance vendredi s’il avait eu une course propre alors que les températures de la piste se sont refroidies et que les vitesses ont augmenté au cours des 90 dernières minutes de travail vendredi.

Ericsson a profité de son occasion en inscrivant un temps de 231,949 et a devancé Colton Herta, qui a terminé avec une moyenne de 231,726.

Le pilote mexicain Pato O’Ward avait la meilleure Chevrolet et la troisième voiture la plus rapide avec 231,522.

Les voitures Honda ont continué de dominer sur l’ovale d’Indy en remportant sept des 10 premières places après que les pilotes aient reçu le traditionnel boost de puissance dans des conditions chaudes et venteuses.

«C’est toujours intéressant les jours comme celui-ci où vous avez un vent hostile dans le deuxième virage», a déclaré Alexander Rossi, vainqueur de la course 2016, après avoir terminé quatrième sur le tableau des quatre tours. «Le virage deux est assez délicat lorsque les conditions se détériorent un peu. Mais les Honda ont apporté du jus cette année.

La plus grande surprise a été qu’aucune des quatre voitures du garage Team Penske, habituellement solide, n’a terminé dans le top 10 des deux tableaux.

Les choses ne se sont pas toujours bien déroulées sur la piste non plus.

Dixon s’est plaint qu’une voiture plus lente se mettait en travers de son chemin lors d’une tentative de qualification et O’Ward s’est plaint que le vainqueur de la pole de l’année dernière, Marco Andretti, l’avait dépassé alors qu’il faisait un essai.

Avec 35 voitures effectuant plus de 1 100 tours, la plupart dans les dernières heures, une partie du trafic aurait dû être prévue. Les pilotes n’ont que deux brèves séances d’essais avant les qualifications de samedi et une fenêtre de deux heures tard dimanche est toujours prévue.

Mais si vendredi était une indication, un temps soudainement chaud et des conditions de piste changeantes pourraient transformer ce week-end en une fusillade sauvage pour mettre en place la grille de départ de 33 voitures pour la course du 30 mai.

«C’est certainement compétitif», a déclaré O’Ward. «Les choses peuvent changer un peu et comme la fenêtre du bonheur, du moins avec ce que j’ai vécu, est si petite, il faut vraiment la clouer pour mettre la voiture dans neuf positions rapides.

James Hinchcliffe a lutté pour la vitesse la plupart de cette semaine, mais a semblé prendre de l’élan vendredi soir. Ses problèmes ne sont cependant pas aussi importants que ceux d’AJ Foyt.

Trois des quatre pilotes de Foyt – Sébastien Bourdais, Dalton Kellett et Charlie Kimball – croupissent près du bas du tableau de vitesse et pourraient être évincés du peloton.

L’équipe de Foyt s’est élargie à quatre voitures pour cette course et a été étirée ce mois-ci lorsque Bourdais a fait naufrage deux fois et Kellett une fois. Les accidents ont nécessité des reconstructions rapides des voitures de speedway, mais le propriétaire de l’équipe de 86 ans a ignoré cela comme de mauvaises pauses.

Le quadruple vainqueur du 500 m a déclaré que ses voitures courraient si elles étaient rapides.L’équipe n’a pas eu de chance au tirage au sort des qualifications:

Bourdais a attiré la 35e et dernière place en ligne tandis que Kimball a obtenu la 34e place.

“Eh bien, quand j’étais là-bas, vous deviez battre environ 30 ou 40 voitures, alors nous cherchons peut-être à battre (deux), et si nous ne pouvons pas battre (deux), nous devons aller sur la remorque,” Dit Foyt. «Mais je suis sûr que nous allons faire la course. Nous avons de bons pilotes. Nous avons de bons équipages et nous allons être assez rapides. Je n’y suis jamais allé pour courir dans le dos.

Parmi les autres candidats qui pourraient rater la course figurent Sage Karam, qui a eu des problèmes vendredi, et Marco Andretti, qui s’est plaint de sa voiture toute la semaine.

La plupart des gens s’attendent à ce que la recrue RC Enerson ratera la course – son équipe Top Gun Racing était un participant tardif et Enerson a perdu du temps d’entraînement alors qu’il avait besoin d’une journée supplémentaire pour terminer l’orientation des recrues.

Lorsque le septuple champion de la Coupe, Jimmie Johnson, a décidé de diriger la Honda n ° 48 sur route et sur route, il a appelé Tony Kanaan pour conduire sur des ovales.

Ça a été un match parfait. Alors que Johnson s’est habitué à sa nouvelle voiture, Kanaan s’est réinstallé à Indianapolis Motor Speedway. Kanaan était au sommet du tableau de vitesse lors des essais de mercredi et il est convaincu qu’il pourrait gagner la course de dimanche prochain.

Si Johnson décidait de commencer à courir des ovales, Ganassi devrait élaborer un plan.

“Je n’ai eu aucune discussion avec lui à ce sujet au cours des deux, trois dernières semaines”, a déclaré Ganassi. «Cela dépend de lui. Il sait que l’opportunité est là. Je n’essaie pas de mettre TK au chômage ou quoi que ce soit d’autre, mais il sait que l’opportunité est là s’il le veut.

Le Dr Terry Trammell, membre de longue date de l’équipe de sécurité d’IndyCar, a été nommé le récipiendaire de cette année du prix Louis Schwitzer vendredi.

Trammell a été reconnu pour son travail biomédical visant à rendre les courses automobiles plus sûres. Trammell a aidé à fournir des soins médicaux au sol depuis 1973. Dans les années 1990, il a commencé à collecter des données sur les accidents pour aider à mettre à jour les voitures et les chenilles avec une technologie qui pourrait réduire les blessures.

Le prix Schwitzer récompense quelqu’un qui démontre l’esprit novateur du pilote de course pionnier, qui a remporté la première course automobile à Indianapolis en 1909 (Rapport de Micaehl Marot)