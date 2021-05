Indy 500 est la prochaine cible de VeeKay après une victoire décisive · .

Rinus VeeKay est devenu hier le troisième vainqueur différent pour la première fois de la série IndyCar 2021, le faisant avec style avec une performance impressionnante en deuxième mi-temps dans le Grand Prix d’Indianapolis.

«C’était une journée incroyable», a commenté le joueur de 20 ans lors d’une conférence de presse d’après-course. «Certainement un dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.

«Nous avons eu un excellent début de week-end. Je savais que nous avions la voiture, nous étions si rapides. Je suis tellement content pour l’équipe, tellement reconnaissant. Je n’aurais pas pu le faire sans eux.

VeeKay était convaincu qu’il remporterait sa première victoire en carrière lors du troisième relais de la course.Il avait déjà pris la tête du pôle vainqueur Romain Grosjean, battant son rival au deuxième tour des arrêts aux stands, et gagnant du temps alors que Grosjean perdait plusieurs secondes en essayant de négocier son chemin dans le trafic.

Après le troisième tour d’arrêts aux stands, VeeKay a de nouveau réussi à percer Grosjean et à prendre une avance de jusqu’à 10 secondes, Grosjean se retrouvant incapable de dégager la voiture de Sébastien Bourdais.

VeeKay a fait des progrès rapides dans la circulation «J’avais l’impression que je pouvais m’éloigner de lui», a déclaré VeeKay. «J’avais un très, très bel écart avec lui, alors j’ai pris les choses tranquillement, j’ai essayé de sauver un peu de pneus, même si c’était difficile de les maintenir.

«Nous sommes arrivés là-bas, avons économisé du carburant à la fin, et tout était génial, parfait au millimètre près pour l’équipe. Je ne sais pas combien de fois de suite ils m’ont donné une excellente stratégie.

Cette poussée vers l’avant n’aurait peut-être même pas été possible sans le dépassement audacieux de VeeKay au milieu des pilotes de Ganassi Alex Palou et Jimmie Johnson au 41e tour. En dépassant Palou pour la deuxième position nette à l’époque, cela lui a permis de commencer à fermer la marge au leader de la course Grosjean avant son deuxième arrêt aux stands programmé.

“Eh bien, j’ai vu qu’ils sortaient de la voie des stands, mais je savais qu’ils étaient coéquipiers, donc ils avaient des pneus froids”, a expliqué VeeKay. «Je savais que je devais me débrouiller et en quelque sorte obtenir un écart. Alex a défendu dans la ligne droite du dos. Jimmie a conduit la ligne normale. Il y avait à peu près un espace de largeur de voiture entre eux et j’y suis allé.

«Je savais qu’il y avait beaucoup de billes sur la piste, donc je ne voulais pas que les pneus soient trop sales, alors je l’ai coincé entre les deux. Je sais que Jimmie est un conducteur intelligent, pareil pour Alex. [I] espéraient qu’ils me verraient, et ils l’ont fait. J’étais très heureux de pouvoir tenir ce mouvement, et cela m’a définitivement donné un gros coup d’adrénaline.

VeeKay a déclaré que sa stratégie et sa configuration bien rodée avaient contribué à son ascension sur le terrain. «Nous avons eu un rythme impressionnant, ce qui a vraiment aidé à faire fonctionner la stratégie», a-t-il déclaré. «Passer était facile à cause du rythme.

«Chaque fois que quelqu’un venait sur mon chemin, je pouvais attaquer et y aller. Cela a vraiment mis quelques voitures entre moi et Romain à la fin, ce qui m’a donné beaucoup de confort. Certainement une belle façon de gagner avec un peu de marge, et je pouvais en quelque sorte respirer à la fin, donc c’était très agréable.

Carpenter a profité de sa première victoire depuis cinq ans Une brève averse tardive n’a pas mis VeeKay sur sa lancée. «Je pouvais voir la pluie sur l’écran aérodynamique, mais il ne semblait pas que cela donnerait un grand impact. J’ai donc pris les choses un peu doucement sur les zones de freinage, mais l’adhérence dans les virages me semblait exactement ce qu’elle devrait être. Je suis très heureux qu’il soit resté sec au moins.

Pour l’équipe de VeeKay, Ed Carpenter Racing, un retour sur la plus haute marche du podium a été long à venir. C’est la première de l’équipe depuis que Josef Newgarden a dominé les débats à l’Iowa Speedway en 2016.

«Tout le monde savait dans l’équipe qu’ils pouvaient gagner une course, que nous pouvions gagner une course», a déclaré VeeKay. «Mais nous devions simplement le montrer. Aujourd’hui était enfin le jour, et tout le monde dans le monde peut voir qu’Ed Carpenter Racing avec Rinus VeeKay sont des vainqueurs de course.

VeeKay veut canaliser cette motivation vers un balayage du Grand Prix d’Indianapolis et de l’Indianapolis 500, un exploit accompli il y a deux saisons par Simon Pagenaud.

«J’ai très envie d’essayer de balayer le mois de mai. C’est bien sûr mon objectif. La mentalité et la confiance de tout le monde sont très élevées dans l’équipe, donc je pense que nous pouvons certainement viser cette victoire. Nous avons eu une voiture géniale l’année dernière, et Ed Carpenter Racing a montré ces dernières années qu’ils avaient la voiture pour gagner la 500e.

«Ed Carpenter Racing fabrique de très, très bonnes voitures Indy 500, et tout le monde est super motivé. C’est la plus grande course de l’année pour eux. Terminer le Grand Prix d’Indy juste avant avec une victoire est un énorme regain de confiance pour tout le monde dans l’équipe.

