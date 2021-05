Indy 500 : jour de la course ! Démarrez ces moteurs !

L’Indianapolis Motor Speedway est resté majestueusement silencieux pendant trop longtemps, mais aujourd’hui, les choses changent alors que le lieu sacré attend les spectateurs en masse pour la première fois en deux ans.

Une foule de 135,00 personnes, représentant 40% de la capacité du site, sera accueillie à la 105e édition de l’Indianapolis 500, ce qui en fait le plus grand rassemblement au monde pour un événement sportif depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L’apparat traditionnel d’avant course revient également, avec le rugissement de 33 moteurs prenant vie quelques minutes avant le drapeau vert à 12h45 heure locale HE (18h45 CET)

La série NTT Indycar a de nouveau livré un champ intrigant, avec un casting impressionnant de jeunes pilotes essayant de détrôner un nombre presque record d’anciens vainqueurs de “Indy 500” dans un test de 200 tours de pilote et de machine.

Au vainqueur ira le butin de l’immortalité du sport automobile. Pour paraphraser AJ Foyt, Indianapolis fait le héros, et non l’inverse.

Scott Dixon mènera la charge jusqu’au Yard of Bricks, le cinquième pilote de l’histoire à remporter cet honneur au moins quatre fois. Mais Dixon veut également être le premier à franchir le drapeau à damier, afin de consolider davantage sa place parmi les légendes du sport. Il a remporté le « 500 » en 2008, mais cela semble être il y a longtemps.

Aux côtés de Dixon, 40 ans, au premier rang, il y aura deux pilotes avec un âge combiné à peine supérieur au sien. Colton Herta a récemment eu 21 ans. Rinus VeeKay n’aura pas l’âge légal pour boire aux États-Unis avant septembre.

Rarement y a-t-il eu une collection d’histoires plus diversifiée, avec neuf anciens vainqueurs «500» – un moins que le record – et deux recrues de haut niveau dans le domaine. La classe des nouveaux arrivants comprend Pietro Fittipaldi, le petit-fils de l’icône mondiale Emerson Fittipaldi, qui a remporté cet événement à deux reprises, et le vainqueur des trois derniers championnats australiens de Supercars, Scott McLaughlin, qui à la surprise de tous est le pilote le plus qualifié de l’écurie décorée de l’équipe Penske .

Helio Castroneves, qui réalise son premier “Indy 500” pour quelqu’un d’autre que Roger Penske, a une autre opportunité de devenir le quatrième membre du prestigieux club des quadruples vainqueurs, un groupe composé de Foyt, Al Unser et Rick Mears.

Les chiffres pourraient bien s’additionner pour Castroneves, qui conduit maintenant pour Meyer Shank Racing. Il y a soixante ans, Foyt gagnait ici pour la première fois. Il y a cinquante ans, Unser remportait son deuxième d’affilée. Il y a trente ans, Mears a remporté son quatrième.

Juan Pablo Montoya et le tenant du titre Takuma Sato chercheront chacun leur troisième place au Trophée Borg-Warner. Seuls sept pilotes ont terminé leur carrière avec exactement trois “500” victoires, Dario Franchitti devenant le triple vainqueur le plus récent en 2012.

Peut-être qu’un nouveau membre est censé en envisager un dans le groupe actuel – Bobby Unser – est décédé plus tôt ce mois-ci. Si Sato gagne, il deviendra le premier vainqueur répété d’Indy depuis Castroneves en 2002.

Dixon est l’un des six vainqueurs uniques dans ce domaine, et il semble qu’ils aient tous une chance d’atteindre la voie de la victoire. Tony Kanaan, le vainqueur 2013, a sa meilleure chance depuis des années, dans une voiture Ganassi.

Ryan Hunter-Reay (2014) et Alexander Rossi (2016) roulent toujours pour Andretti Autosport, qui a remporté cinq «500» avec cinq pilotes différents. Et bien sûr, Will Power (2018) et Simon Pagenaud (2019) roulent toujours pour une organisation Penske qui a remporté un record de 18 de ces courses.

Autres faits amusants sur les anciens vainqueurs: Kanaan deviendra l’un des 10 pilotes de l’histoire avec 20 départs ou plus. Power est non seulement le premier pilote Penske à gagner une place au dernier rang, mais remporter la course lui donnera le record de la position de départ la plus basse pour atteindre la voie de la victoire. Ray Harroun (1911) et Louis Meyer (1936) ont chacun commencé 28e.

Comme le savent tous ceux qui ont étudié cette race pendant des années, il y a une frontière fine entre le statut de héros et, eh bien, quelque chose de nettement inférieur à celui-ci. Huit pilotes dans ce domaine ont terminé deuxièmes à un moment donné de leur carrière, dont JR Hildebrand, qui s’est écrasé dans le virage 4 dans le dernier tour de la course 2011. Oui, Castroneves et Dixon connaissent ce sentiment de victoire, mais ils ont également terminé deuxièmes trois fois chacun.

Les propriétaires d’équipe sont également compétitifs. Alors que le record de 18 victoires de Penske pourrait ne jamais être remis en cause, deux hommes dans ce domaine – Ganassi et Michael Andretti – sont à égalité à la deuxième place sur cette liste avec cinq victoires chacun. Les deux sont plus qu’affamés pour rompre l’égalité.

Ganassi a gagné pour la dernière fois en 2012 ; La victoire la plus récente d’Andretti remonte à 2017. Lou Moore était autrefois la norme pour les propriétaires de voitures, remportant la course cinq fois en huit départs entre 1938 et 1949.

Ce domaine comprend également une multitude de champions de la saison, dirigés par Dixon, le champion en titre de la NTT Indycar Series S qui cherche son septième record. Sébastien Bourdais est quadruple champion de la saison et Josef Newgarden en a remporté deux. Montoya, Kanaan, Hunter-Reay, Power et Pagenaud ont également des titres Indycar dans leur carrière. Kanaan a mené le «500» un record à 14 reprises.

L’élément familial de l'”Indy 500″ est un autre scénario important dans la course de dimanche. Fils, petits-fils et frères portent le nom de famille, et les meilleurs exemples sont Marco Andretti et Graham Rahal, qui continuent de viser le prix ultime remporté par leur grand-père et leur père, respectivement en 1969 et 1986.

Andretti pourrait utiliser une partie du mojo de Johnny Rutherford. Rutherford a remporté la pole en 1974 mais n’a pas mené un tour en course, puis a remporté la 25e position de départ l’année suivante. Andretti peut répéter cela à un tee avec une victoire dimanche.

Herta a déjà fait quelque chose que son père, Bryan, n’a jamais fait ici : il s’est qualifié au premier rang. Maintenant, son objectif est de terminer plus haut que Pops (troisième en 2005). Colton a obtenu son meilleur résultat l’an dernier, en huitième.

Conor Daly a déjà un départ de plus que son père, Derek, et Stefan Wilson cherche à se classer parmi les cinq premiers comme son frère, Justin, l’a fait en 2013.

Le mouvement de jeunesse d’Indy est réel. Herta, VeeKay et Pato O’Ward peuvent tous battre le record de Troy Ruttman en tant que plus jeune vainqueur du «500», une marque établie en 1952. Ruttman avait 22 ans et 80 jours lorsqu’il a battu Jim Rathmann de plus de quatre minutes. Cette génération de pilotes talentueux est si jeune que Herta et VeeKay auront deux autres chances de battre le record, et c’est déjà le troisième départ de Herta en Indy et le deuxième de VeeKay.

O’Ward était la recrue de l’année de l’année dernière, l’un des neuf pilotes avec ce prix sur leur curriculum vitae. Les autres : Montoya (2000), Castroneves (2001), Andretti (2006), Hunter-Reay (2008), Simona De Silvestro (2010), Hildebrand (2011), Rossi (2016) et Santino Ferrucci (2019).

À l’autre extrémité du spectre d’âge se trouve un groupe chevronné de 40 ans et plus. Une victoire ferait de Sato le premier pilote à remporter trois “500” après avoir eu 40 ans, et cela s’est produit l’année dernière lorsque lui et Dixon sont devenus la première ou deux paires de pilotes de plus de 40 ans. Kanaan est le plus vieux pilote du peloton à 46 ans, 150 jours, mais Castroneves (46), Montoya (45), Bourdais (42), Hunter-Reay (40) et Ed Carpenter (40) font également partie de ce groupe. Dixon aura 41 ans en juillet.

Dixon a également une chance de battre un important record de « 500 ». Mener 82 tours fera de lui le leader de tous les temps, battant la marque de 644 d’Al Unser.

Le «500» a toujours eu un flair international, mais cette année il passe à un niveau supérieur avec un nombre record de pays (15) représentés.

Ce sont : la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Brésil, l’Espagne, la Suède, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Japon, le Canada, l’Angleterre, la Colombie, la France, l’Australie et la Suisse. Les conducteurs américains viennent de sept états : Californie, Connecticut, Floride, Indiana, Ohio, Pennsylvanie et Tennessee.

Cette saison des Indycar Series a été remarquée pour sa parité, mais cinq pilotes différents ont remporté les cinq premières courses de la saison s’est produit trois fois au cours des cinq dernières années. Mais voici le hic : les trois premiers vainqueurs de course en carrière de cette année – Alex Palou, O’Ward et VeeKay – ont de fortes chances de remporter l’Indy. Leur position de départ moyenne est de 7,0.

Même la dernière rangée de ce champ est intéressante. Sage Karam commence 31e pour la troisième année consécutive et la quatrième fois de sa carrière. Power est 32e avec De Silvestro, qui a couru ici pour la dernière fois en 2015, 33e dans une voiture détenue et principalement dirigée par des femmes. Paretta Autosport est entré par Beth Paretta, cadre de longue date de l’industrie.

La moyenne du terrain de 230,294 mph est la plus rapide de l’histoire, et le drapeau vert ne peut pas arriver ici assez vite pour un fan de sports mécaniques avide de voir ces tribunes prendre vie comme elles le font depuis plus d’un siècle.

L’heure approche. Soyez tranquille pour l’instant ; le rugissement va bientôt commencer à Indianapolis. (Rapport de Curt Cavin)