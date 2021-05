Indy 500 : Quatrième victoire de rêve pour Castroneves

Le vétéran brésilien Helio Castroneves a remporté dimanche son quatrième Indianapolis 500, menant à la victoire après un dernier tour acharné, au cours duquel il a tenu à distance les jeunes canons d’Indycar lors de la 105e édition de la course.

La victoire du joueur de 46 ans, pour Mayer Shank Racing, a également été la plus rapide de l’histoire de la grande course américaine et ouverte des plus populaires en tant que rivaux, propriétaires d’équipes et légende du sport faisant la queue pour féliciter Helio.

Le vétéran avait les 135 000 fans debout et criant de joie alors qu’il prenait la tête en fin de course après une bataille passionnante avec Alex Palou, Pato O’Ward et Simon Pagenaud; Castroneves a ainsi rejoint le club le plus exclusif de la course automobile – quatre fois vainqueur de l’Indianapolis 500 – cet après-midi à Indianapolis Motor Speedway.

Castroneves, également vainqueur en 2001, 2002 et 2009, a rejoint AJ Foyt, Al Unser et Rick Mears dans le club du quadruple vainqueur. Palou a terminé deuxième, à 0,4928 de seconde derrière Castroneves. Le vainqueur de 2019, Simon Pagenaud, a terminé troisième.

C’était la première victoire d’Indianapolis 500 pour Meyer Shank Racing. Castroneves a remporté ses trois premières victoires avec l’équipe Penske.

Le parfait Indianapolis 500 du vainqueur de la pole, Scott Dixon, s’est effondré lorsque le sextuple champion de la série IndyCar est tombé en panne d’essence avant son premier arrêt aux stands dimanche.

Le poleman était en piste pour un arrêt régulier lorsque Stefan Wilson s’est écrasé alors qu’il entrait dans la route des stands pour faire sortir un avertissement à seulement 33 tours de la course. L’avertissement a fermé la route des stands pour le service et a retardé le plan de Dixon d’arrêter pour le service.

Alors que sa pile à combustible Chip Ganassi Racing s’est finalement asséchée, il a quand même descendu la voie des stands pour une éclaboussure de carburant. Ensuite, la Honda n’a pas redémarré et Dixon a perdu un tour.

Il a chuté à la 31e place du classement alors que Dixon, qui figurait parmi les pilotes les plus rapides et les plus constants dans la préparation de la course, poursuit son deuxième titre en Indy 500. Il a remporté la course en 2008 et a terminé deuxième à trois reprises, y compris l’an dernier.

Alexander Rossi, le vainqueur de la course 2016, a eu ses propres problèmes sur la séquence des stands et a chuté à la 32e place dans l’ordre de passage. Il s’est rapproché de Dixon avec prudence et a fait signe à son rival alors que les deux tentaient apparemment de s’entendre sur une stratégie pour travailler ensemble dans le trafic.

Wilson, dans son premier Indy 500 depuis 2018, a été le premier pilote hors de la course.

Rapport en cours…

Chaque fan est debout! @ H3lio prend les devants! #ThisIsMay | #Indy500 pic.twitter.com/nymtvWjEBk – Indianapolis Motor Speedway (@IMS) 30 mai 2021

L’émotion est aussi réelle que la victoire. Quel moment pour @h3lio!#ThisIsMay | #Indy500 pic.twitter.com/V891OYcuHB – Indianapolis Motor Speedway (@IMS) 30 mai 2021